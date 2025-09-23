Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп?

Срок действия ДСНВ истекает через пять месяцев. Россия выдвинула США предложение, от которого откажется только безответственный политик.

Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Путин предложил не допустить снятия последнего барьера ядерной эскалации

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности выдвинул предложение Вашингтону продлить на год действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года, чтобы по крайней мере сохранить "центральные количественные ограничения".

Он подчеркнул, что полноформатное осуществление ДСНВ, подписанного в 2010 году, было в 2023 году приостановлено "из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор". Путин подчеркнул, что озвученная им мера "станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

В условиях украинского кризиса это предложение выглядит как искренний призыв к деэскалации и урегулированию более важных дел. Делается грамотный намёк на то, что и здесь (как и по Украине) президент США Дональд Трамп не будет следовать установкам прежней администрации. Если предложение Путина будет воспринято серьёзно, оно сможет существенно уменьшить глобальную напряжённость и откроет окно для выработки нового договора подобного рода.

Тем более, что за 15 лет его действия наработан механизм проверок и инспекций на местах. В России создан Национальный Центр по уменьшению ядерной опасности, а в США — Defense Threat Reduction Agency (Оборонное агентство по уменьшению угрозы), которые контролируют у противной стороны количество ядерных боезарядов и их носителей — межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского и наземного базирования, а также самолётов стратегической авиации.

Трамп высказывался за новый договор по СНВ, а не за продление старого

Россия и США обладают примерно 90% мировых ядерных боеголовок. Войны между ядерными державами необходимо избегать любой ценой, и в этом плане Россия ведёт себя ответственно. Трамп высказывался о подключении Китая к любым дальнейшим мерам по контролю над ядерными вооружениями. Также США могут сказать, что РФ далеко ушла в разработке новых носителей —

морская торпеда "Посейдон",

ракеты "Буревестник",

а также платформа "Авангард" с гиперзвуковыми ракетами.

Тем не менее в ДСНВ эти носители не описываются. Также у нынешней администрации США есть планы по развёртыванию в космосе перехватчиков ПРО в рамках программы "Золотой купол", а также вывод ими на орбиту иных космических вооружений. Российские военные эксперты подчёркивают, что у РФ уже есть системы, которые обойдут любой "Купол", а благодаря наличию серийного производства ядерных боеприпасов и баллистических ракет РФ имеет преимущество перед США в гонке вооружений, если к ней всё же стороны вернутся.

Предложение по ограничениям в рамках ДСНВ звучит "довольно хорошо", но Трамп "лично выскажется" по этой теме, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. В июле президент США заявил, что скорое истечение ДСНВ — проблема для всего мира и что США намерены обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Договор ограничивает количество развёрнутых стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами, а количество средств доставки: ракет, подводных лодок и бомбардировщиков, — 700 единицами с каждой стороны.