Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп?

Силовые структуры » Военные новости

Срок действия ДСНВ истекает через пять месяцев. Россия выдвинула США предложение, от которого откажется только безответственный политик.

Ядерный взрыв
Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Путин предложил не допустить снятия последнего барьера ядерной эскалации

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности выдвинул предложение Вашингтону продлить на год действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года, чтобы по крайней мере сохранить "центральные количественные ограничения".

Он подчеркнул, что полноформатное осуществление ДСНВ, подписанного в 2010 году, было в 2023 году приостановлено "из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор". Путин подчеркнул, что озвученная им мера "станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

В условиях украинского кризиса это предложение выглядит как искренний призыв к деэскалации и урегулированию более важных дел. Делается грамотный намёк на то, что и здесь (как и по Украине) президент США Дональд Трамп не будет следовать установкам прежней администрации. Если предложение Путина будет воспринято серьёзно, оно сможет существенно уменьшить глобальную напряжённость и откроет окно для выработки нового договора подобного рода.

Тем более, что за 15 лет его действия наработан механизм проверок и инспекций на местах. В России создан Национальный Центр по уменьшению ядерной опасности, а в США — Defense Threat Reduction Agency (Оборонное агентство по уменьшению угрозы), которые контролируют у противной стороны количество ядерных боезарядов и их носителей — межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского и наземного базирования, а также самолётов стратегической авиации.

Трамп высказывался за новый договор по СНВ, а не за продление старого

Россия и США обладают примерно 90% мировых ядерных боеголовок. Войны между ядерными державами необходимо избегать любой ценой, и в этом плане Россия ведёт себя ответственно. Трамп высказывался о подключении Китая к любым дальнейшим мерам по контролю над ядерными вооружениями. Также США могут сказать, что РФ далеко ушла в разработке новых носителей —

  • морская торпеда "Посейдон",
  • ракеты "Буревестник",
  • а также платформа "Авангард" с гиперзвуковыми ракетами.

Тем не менее в ДСНВ эти носители не описываются. Также у нынешней администрации США есть планы по развёртыванию в космосе перехватчиков ПРО в рамках программы "Золотой купол", а также вывод ими на орбиту иных космических вооружений. Российские военные эксперты подчёркивают, что у РФ уже есть системы, которые обойдут любой "Купол", а благодаря наличию серийного производства ядерных боеприпасов и баллистических ракет РФ имеет преимущество перед США в гонке вооружений, если к ней всё же стороны вернутся.

Предложение по ограничениям в рамках ДСНВ звучит "довольно хорошо", но Трамп "лично выскажется" по этой теме, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. В июле президент США заявил, что скорое истечение ДСНВ — проблема для всего мира и что США намерены обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Договор ограничивает количество развёрнутых стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами, а количество средств доставки: ракет, подводных лодок и бомбардировщиков, — 700 единицами с каждой стороны.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера
Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира
Мифы рушатся, а страх растёт: в Бермудском треугольнике нашли настоящего врага судов
Белоснежные шары готовят реванш: осенняя забота за калиной подарит саду летний взрыв красоты
Тело само попросит пробежку: как техника бега меняет выносливость и настроение за неделю
Город, где барометр важнее часов: жизнь под властью урагана в 80 м/с
Гонка за лайками: как стремление к идеальному кадру унесло жизнь 214 человек в этой стране
Конец эры роста населения? Что будет с экономикой, когда людей станет меньше
Восточная сказка на вашей тарелке: кефте с секретной начинкой из орехов и сухофруктов — пальчики оближешь
Сейчас читают
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
23 сентября: Нептун, Музей Шаляпина и Армения
Лунный газ дороже золота: сделка на $300 млн переворачивает рынок технологий
Любовь, которая заражает: от герпеса до менингита — риски страстных поцелуев
Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи
Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка
Арктика показывает будущее энергетики: кратеры как окно в подземные миры — предупреждение из недр
Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года
Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления
Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга
Создан разговорник для общения с собаками: теперь питомец поймёт каждое ваше слово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.