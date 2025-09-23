Легкий, но смертельно опасный: тайная роль JF-17B в стратегии Пекина

3:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай рассматривает возможность закупки легкого истребителя JF-17B, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О шансах учебного варианта стать частью ВВС КНР авторы рассуждают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Выставка истребителя JF-17B с двумя местами для пилотов на авиасалоне в Чанччуне сопровождалась сообщениями о том, что в настоящее время предпринимаются усилия по продвижению самолета для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. JF-17 является одним из шести типов истребителей, которые в настоящее время серийно производятся в Китае, и единственным, который не был заказан Министерством обороны.

Самолет был разработан для экспорта и закупался, в частности, в больших количествах для ВВС Пакистана. Будучи самым легким китайским истребителем, этот самолет обладает значительно более ограниченными боевыми возможностями, а его двигатель и радар слабее по сравнению с другими находящимися в производстве типами. Тем не менее он остается привлекательным благодаря крайне низкой стоимости эксплуатации и простоте обслуживания.

Хотя не ожидается, что самолет вызовет внутренний интерес для фронтового применения, за исключением производства в условиях военного времени в качестве "мобилизационной модели" для новых эскадрилий, остается вероятность, что двухместный учебный вариант JF-17B может заинтересовать Народно-освободительную армию.

Ряд особенностей может привести к тому, что JF-17B окажется предпочтительным в роли учебного самолета. Он оснащен системой дозаправки в воздухе, которой лишены другие учебные модели, что позволяет ему преодолевать большие расстояния во вспомогательной боевой роли и давать летчикам опыт дозаправки в воздухе, особенно с учетом быстрого расширения парка танкеров YY-20.

Также сообщается, что самолет имеет общие элементы силовой установки с новым истребителем пятого поколения J-35, поскольку в него был интегрирован новый двигатель WS-21. Кроме того, JF-17 обладает гораздо более серьезным боевым потенциалом по сравнению с другими учебными самолетами: его комбинация радиолокационной станции (РЛС) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и ракет PL-10 и PL-15 класса "воздух-воздух" делает его, возможно, самым боеспособным самолетом такого размера в мире для воздушных боев.

Несмотря на то что учебные части ВВС Народно-освободительной армии уже выполняют вспомогательные боевые задачи, ограниченные возможности нынешних учебных самолетов не позволяют им вносить серьезный вклад в оборону материкового Китая даже в качестве эшелона нижнего уровня.

Введение JF-17B может стать в этом отношении революционным шагом. Однако остается значительная неопределенность относительно того, насколько расходы на закупку и содержание JF-17B будут отличаться от затрат на учебные самолеты, приобретенные ранее, а именно JL-9 и JL-10.