Карибское эхо холодной войны: Венесуэла показала оружие против авианосца США

ВВС Венесуэлы задействовали истребители Су-30МК2 с ракетами Х-31 в ходе учений "Карибский суверенитет", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Об их возможностях против авианосных групп США авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

ВВС Венесуэлы развернули истребители Су-30МК2, оснащенные противокорабельными ракетами Х-31, в рамках учений "Суверенные Карибы" на острове Орчила. В маневрах участвовали объединенные силы авиации, флота и сухопутных подразделений, продемонстрировавших значительную мощь. В ходе учений задействовали более 2500 военнослужащих, 12 кораблей флота, 22 самолета и 20 катеров.

Учения проводились в ответ на крупное наращивание сил США в регионе. Это включало развертывание нескольких эсминцев, более 4000 морских пехотинцев, атомного авианосца класса "Нимиц", универсального десантного корабля USS Iwo Jima, атомной многоцелевой подлодки и эскадрилий истребителей-невидимок F-35 как ВВС, так и ВМС США.

США также объявили высокую награду за поимку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и неоднократно заявляли о своем намерении сместить его администрацию с власти. Венесуэльские СМИ подчеркивали, что учения "Карибский суверенитет" были призваны продемонстрировать интегрированное командование флотом и авиацией в условиях противодействия.

Су-30МК2 является истребителем с наибольшей дальностью действия в Америке и оснащен более крупным радаром, чем любой другой истребитель на континенте. При этом он сохраняет высокую ракетную нагрузку, сопоставимую с возможностями F-15 ВВС США. Изначально самолет разрабатывался в начале 2000-х годов по требованиям ВМС Китая. Несмотря на то что его авионика все чаще считается устаревшей, она хорошо оптимизирована для задач морского удара.

Ракета Х-31А считается самым эффективным противокорабельным вооружением в Америке за пределами ВС США. Она сочетает высокую маневренность со скоростью более 3 Махов, что делает ее крайне сложной целью для перехвата. Каждая ракета оснащена боевой частью весом около 100 килограммов. При этом один Су-30МК2 может нести от четырех до шести таких ракет. Таким образом, звено из восьми самолетов способно уничтожить всю эскадру ВМС США, если большинство ракет достигнет целей.

Тем не менее Х-31 ограничена относительно небольшой дальностью действия в 110 километров, из-за чего истребителям Су-30 приходится приближаться к целям на опасное расстояние, чтобы иметь возможность их поразить.

