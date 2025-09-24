Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA

Индия выводит из эксплуатации последние истребители МиГ-21, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О проблемах с нехваткой самолетов и вероятной ставке на российские Су-57 авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель пятого поколения Су-57

ВВС Индии должны списать последнюю эскадрилью истребителей МиГ-21 26 сентября, поставив точку в 62-летней истории эксплуатации этого самолета, первый из которых поступил в страну еще в 1963 году. Помимо небольшого парка ударных самолетов Jaguar, МиГ-21 остается последним истребителем, относящимся к поколению до четвертого, находящимся в строю у южноазиатского государства. Самолеты были глубоко модернизированы и оснащены авионикой и вооружением четвертого поколения.

К началу 2000-х годов индийские МиГ-21 имели более современное вооружение и системы РЭБ, чем истребители ВВС России: на них установили ракеты Р-77 с активным радиолокационным наведением, которые в то время считались передовыми. Примечательно, что МиГ-21 оставался в строю значительно дольше, чем истребители третьего поколения МиГ-23МЛ и МиГ-27. Модернизация более старой машины обеспечивала ей больший боевой потенциал, а эксплуатация была более выгодной за счет меньшего веса и низкой стоимости обслуживания по сравнению с новыми советскими истребителями.

Ключевым фактором продления службы МиГ-21 стали серьезные задержки в реализации национальной программы легкого истребителя Tejas. Несмотря на то, что разработка длится уже более 40 лет, проект до сих пор не развернут в крупных масштабах и сопровождается серьезным перерасходом средств. Приверженность программе Tejas ради поддержки местной промышленности ограничила интерес к закупкам других легких и средних истребителей, таких как МиГ-29.

После списания МиГ-21 ВВС Индии намерены сосредоточиться на модернизации своего парка, однако многолетние задержки с закупками истребителей пятого поколения оставили флот в неблагоприятном положении. Индия рассчитывает создать собственный истребитель пятого поколения в рамках программы AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), но его появление ожидается не ранее конца 2030-х годов, а, скорее всего, и позже. Учитывая историю национальных проектов с постоянными задержками, а также пример более простого Tejas, многие считают, что AMCA вряд ли поступит на вооружение до конца 2030-х годов, а возможно, и позднее.

Необходимость закупки более современных самолетов усилилась после того, как новые индийские Rafale потеряли от одного до пяти машин в боях с пакистанскими ВВС в начале мая, предположительно сбитых китайскими истребителями J-10C. Этот инцидент стал серьезным репутационным ударом. При этом J-10C даже не считается одним из пяти самых совершенных китайских истребителей, уступая по возможностям J-16 и J-20, что делает потери Rafale особенно тревожными. Эти события усилили мнение о том, что европейские истребители не способны конкурировать с современными китайскими и американскими машинами. Закупка у Китая или США политически невозможна, поэтому российский Су-57 рассматривается как наиболее вероятный вариант.

Индии нужны не только более совершенные истребители, но и большее их количество. Сейчас в строю лишь 31 эскадрилья против положенных 42, каждая из которых включает 18–20 самолетов. Дефицит в 11 эскадрилий равен примерно 200 машинам. Ранее индийские официальные лица допускали возможность покупки "с полки" двух эскадрилий Су-57, но нынешний акцент Минобороны на лицензионном производстве говорит о планах крупной закупки — вероятно, до 200 самолетов. При этом этого все равно будет недостаточно, так как в ближайшие годы с вооружения должны уйти Jaguar и Mirage 2000.

О масштабах возможных закупок говорит пример с последним истребителем, производившимся в Индии по лицензии, — Су-30МКИ, которых приобрели более 270, причем свыше 80 процентов были построены в самой стране. В середине июля министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил переговоры о закупке Су-57. При этом беспрецедентное предложение было сделано еще двумя месяцами ранее: предоставить полный доступ к исходному коду истребителя в рамках крупного лицензионного соглашения.

В марте российский концерн "Рособоронэкспорт" заявил, что лицензионное производство Су-57 в Индии может быть развернуто быстро путем модернизации существующей производственной линии для Су-30МКИ, которую "можно оперативно адаптировать под выпуск Су-57Е". Интенсивные боевые испытания Су-57 на Украине и разработка новой модификации Су-57М1 с серьезно улучшенными возможностями, по всей видимости, еще больше увеличат интерес Индии. Ожидается, что самолет станет новым представителем длинной серии советских и российских истребителей, составляющих элиту индийских ВВС.

