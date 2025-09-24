Англия спустила на воду HMS Agamemnon: подлодка должна стать ответом России и КНР

Королевский флот Великобритании ввел в строй атомную подводную лодку HMS Agamemnon, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему церемония стала необычной и как подлодка вписывается в стратегию Лондона, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Военно-морской флот Великобритании ввел в строй новую атомную многоцелевую подводную лодку HMS Agamemnon, которая стала шестой из семи запланированных к строительству субмарин этого класса. Необычным стало то, что приказ о вводе в строй зачитывал не командующий флотом, а глава государства король Карл III. Это расценили как отражение растущей роли вооруженных сил в гражданской жизни страны в условиях, когда Великобритания принимает активное участие в боевых действиях против России на украинском театре.

Комментируя стратегическое значение подводного флота, первый морской лорд генерал сэр Гвин Дженкинс на церемонии заявил: "Ввод в строй шестой подводной лодки класса Astute HMS Agamemnon и резка стали для четвертой стратегической ракетоносной субмарины класса Dreadnought HMS King George VI означают важные вехи в неизменной приверженности Королевского флота делу защиты нашей нации".

Он также подчеркнул, что подводный флот остается "уважаемым союзниками, внушающим страх врагам и гордостью нашей островной нации".

Хотя позиции британского оборонного сектора и вооруженных сил за последние полвека значительно ослабли, состояние подводного флота и судостроительной отрасли выгодно контрастирует с проблемами надводного флота. Стоимость каждой субмарины составляет примерно 2 миллиарда долларов. Корабли интегрируют широкий спектр передовых технологий, включая использование 39 000 противоакустических плит. Экипаж из 98 человек способен вести операции на глубине до 390 метров и развивать скорость до 32 узлов в подводном положении. При водоизмещении 7400 тонн субмарины класса Astute вооружены двумя основными типами оружия — крылатыми ракетами Tomahawk и торпедами Spearfish.

Отсутствие сверхзвуковых ракет или каких-либо противокорабельных крылатых ракет остается серьезным ограничением класса Astute, что резко контрастирует с китайскими и российскими субмаринами, вооруженными как сверхзвуковыми, так и гиперзвуковыми ракетами для ударов по кораблям и наземным целям, такими как YJ-21, новый YJ-19 и российский "Циркон". Каждая субмарина несет до 38 ракет и торпед, в отличие от большинства классов подлодок, где используются отдельные пусковые установки для ракет и торпедные аппараты. Российские субмарины класса "Ясень", например, несут 32 крылатые ракеты и дополнительно до 30 торпед.

В июне 2025 года стало известно, что Министерство обороны Великобритании планирует профинансировать расширение парка атомных многоцелевых подлодок почти в два раза в рамках последнего Стратегического оборонного обзора. Обзор расставил приоритеты на среднесрочную и долгосрочную подготовку к возможному конфликту с Россией.