Петр Ермилин

Новый фаворит экспорта: Су-35 превращается в звезду мирового неба

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Российские ВКС получили очередную партию истребителей Су-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах роста производства и особенностях самолета авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила новые истребители Су-35С поколения "4+" в Воздушно-космические силы после завершения наземных и летных испытаний. Поставка последней партии Су-35 последовала за передачей предыдущих партий в последнюю неделю июня и в середине августа, при этом спрос на самолеты остается высоким, так как Министерство обороны стремится не только заменить устаревшие машины, но и расширить количество боевых эскадрилий, оснащая новые части.

Государственный оборонный концерн "Ростех" сообщил о последних поставках: "Наши авиационные заводы работают на полную мощность и поддерживают стабильно высокие темпы поставок боевых самолетов войскам. Су-35С сочетает в себе мощь современного вооружения, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его 'универсальным солдатом' для выполнения самых сложных боевых задач — от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до ударов по воздушным и наземным целям противника".

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил в мае, что ведется работа по расширению производства Су-35. Решение об этом, как полагают, было связано с ожиданием крупных новых иностранных заказов. В начале 2025 года ВВС Алжира стали вторым иностранным заказчиком Су-35, в то время как Иран, как ожидается, станет крупнейшим зарубежным покупателем самолета, при этом официальные лица в январе подтвердили размещение заказов.

Расширение производства Су-35 отражает аналогичные инвестиции, направленные на ускорение поставок ударного истребителя Су-34М и истребителя пятого поколения Су-57, выпуск которых за последние два года более чем удвоился. Стоимость одного Су-35 оценивается между ценой Су-57 и значительно более дешевого Су-34 — примерно в 21 миллион долларов за самолет в зависимости от курса валют. Первоначально самолет создавался в первую очередь для экспорта, однако значительные задержки в разработке Су-57 привели к росту внутренних заказов.

Су-35 был разработан как глубоко модернизированный вариант советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", в некотором роде по аналогии с тем, как американский истребитель F-15 времен холодной войны был развит в современный F-15EX, который также закупается сегодня. По сравнению с последними модификациями F-15, Су-35 обладает значительно большей дальностью полета, способен нести радар значительно большего размера и имеет более длинную дальность воздушного боя благодаря интеграции ракет Р-37М.

Самолет также отличается превосходной маневренностью и уникальной установкой двух дополнительных радаров L-диапазона в корневых частях крыла для улучшенной ситуационной осведомленности. Тем не менее, уровень развития его сенсоров и авионики считается существенно отстающим от американских и китайских аналогов. Наиболее показательными примерами являются использование каналов передачи данных начала 2000-х годов и отсутствие современного носового радара с активной фазированной антенной решеткой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine
