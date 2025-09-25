Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Гиперзвуковая угроза для Пакистана: Индия хочет получить Су-57 с новым оружием

Силовые структуры » Военные новости

Индийские СМИ сообщили о планах закупить два эскадрона Су-57 у России и наладить производство еще пяти внутри страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как эти планы могут изменить баланс сил в регионе и почему Rafale оказались слабым звеном, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Су-57
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Су-57

Индийские СМИ широко сообщили, что Министерство обороны рассматривает план по закупке у России двух эскадрилий истребителей пятого поколения Су-57 "с полки", а также заключению контракта на производство еще до пяти эскадронов по лицензии, вероятнее всего, на предприятии Hindustan Aeronautic Limited в Нашике. Так как каждая эскадрилья ВВС Индии насчитывает около 20 самолетов, речь идет о парке примерно из 140 новейших боевых машин, что радикально изменит боевые возможности индийской авиации.

Аналитики в Индии отмечали серьезные слабые места в нынешнем парке истребителей страны, особенно в эффективности новых Rafale, недостатки которых проявились во время операции "Синдур" против Пакистана в начале мая. Хотя переговоры о закупке и лицензионном производстве Су-57 reportedly активизировались еще с февраля, именно результаты операции, как ожидается, придали процессу срочности.

По данным индийского издания The Print, повышенный интерес Минобороны к Су-57 связан с актуальными боевыми реалиями: самолет признан оптимальным для устранения значительных пробелов в арсенале и радиусе действия. Су-57 обладает значительно большей дальностью полета, чем любые другие истребители в регионе и в целом на Западе, а его ракеты "воздух-воздух" и крылатые ракеты позволяют наносить удары гораздо глубже в тыл противника.

Стелс-технологии и передовые системы радиоэлектронной борьбы должны заметно повысить живучесть машины, открывая возможность для ударов по целям в глубине воздушного пространства Пакистана. Су-57 уже прошел боевые испытания в операциях по подавлению ПВО и других задачах в условиях сильной противовоздушной обороны, а также применялся чаще любого другого истребителя своего поколения в воздушных боях. В начале августа сообщалось, что самолет впервые интегрировал гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля" для боевого применения, что может представлять особый интерес для ВВС Индии.

Закупка двух эскадрилий Су-57, произведенных в России, а затем еще пяти, собранных локально, почти полностью повторяет сценарий с истребителями Су-30МКИ: изначально было согласовано 140 машин, из которых около 50 построили в России, а после началось лицензионное производство. Задержки последующих программ, высокая эффективность самолета и значительные выгоды для местной промышленности привели к расширению заказа Су-30МКИ более чем до 270 машин.

Существует вероятность, что при подписании лицензионного соглашения по Су-57 ВВС Индии также продолжат закупки далеко за пределами изначально запланированных 140 истребителей. Это позволит проводить постепенную модернизацию модели и увеличивать долю национальной кооперации в производстве.

Хотя индийский оборонный сектор параллельно ведет разработку собственного истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA), ввод этой машины в строй ожидается не ранее конца 2030-х годов, а скорее всего лишь в 2040-х. Это оставляет широкий временной коридор для закупок Су-57. Кроме того, отсутствие у Индии достаточного опыта в разработке истребителей вызывает сомнения, сможет ли ее проект соответствовать уровню модернизированного варианта Су-57.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы су-57 индия пакистан military watch magazine
Новости Все >
Европа слушает только себя: посол РФ раскрыл шокирующую правду о дипломатии
Диванные эксперты ВСУ слились: названа истинная причина разгрома полигона под Черниговым
Путин ждёт Гросси: о чём договорится Россия с МАГАТЭ на секретной встрече
Трамп играет в поддавки: тайный смысл его слов о Путине раскрыт
Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов
Овощ из детства смеётся последним: брокколи показывает свою неожиданную сторону
Украина разжигает ядерный пожар: Лихачев раскрыл страшную правду о АЭС
Кремль раскрыл тайну переговоров с США: объяснение Ушакова вас порадует
Ноябрь станет чёрным месяцем для автолюбителей? Почему нужно поторопиться с покупкой машины
Спрятанный на виду? BMW готовит обновление для i4
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Остров Геральд в Чукотском море: 11 км² камня, где арктические попугаи устроили мегаполис
Лицензия или тюрьма: новый закон меняет рынок табачной продукции навсегда
Африка идёт в Москву: Абий Ахмед раскрыл Путину главный план Эфиопии
Африка стучит в дверь Совбеза: Сомали объявили ультиматум мировым державам
Санкционный шторм: США нанесли удар по Сербии и Газпрому
G20 получила неожиданный сигнал от США: о чём умолчали на Генассамблее ООН
Секретный план Путина в Африке: Эфиопия раскрыла карты
Весна рвётся из земли: три осенних посева превратят ваш сад в шоу, о котором будут говорить соседи
Путин и Эфиопия: отношения вышли на новый уровень
125-летняя дружба не предала: Путин встретился с главой Эфиопии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.