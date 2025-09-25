Гиперзвуковая угроза для Пакистана: Индия хочет получить Су-57 с новым оружием

Индийские СМИ сообщили о планах закупить два эскадрона Су-57 у России и наладить производство еще пяти внутри страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как эти планы могут изменить баланс сил в регионе и почему Rafale оказались слабым звеном, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

Индийские СМИ широко сообщили, что Министерство обороны рассматривает план по закупке у России двух эскадрилий истребителей пятого поколения Су-57 "с полки", а также заключению контракта на производство еще до пяти эскадронов по лицензии, вероятнее всего, на предприятии Hindustan Aeronautic Limited в Нашике. Так как каждая эскадрилья ВВС Индии насчитывает около 20 самолетов, речь идет о парке примерно из 140 новейших боевых машин, что радикально изменит боевые возможности индийской авиации.

Аналитики в Индии отмечали серьезные слабые места в нынешнем парке истребителей страны, особенно в эффективности новых Rafale, недостатки которых проявились во время операции "Синдур" против Пакистана в начале мая. Хотя переговоры о закупке и лицензионном производстве Су-57 reportedly активизировались еще с февраля, именно результаты операции, как ожидается, придали процессу срочности.

По данным индийского издания The Print, повышенный интерес Минобороны к Су-57 связан с актуальными боевыми реалиями: самолет признан оптимальным для устранения значительных пробелов в арсенале и радиусе действия. Су-57 обладает значительно большей дальностью полета, чем любые другие истребители в регионе и в целом на Западе, а его ракеты "воздух-воздух" и крылатые ракеты позволяют наносить удары гораздо глубже в тыл противника.

Стелс-технологии и передовые системы радиоэлектронной борьбы должны заметно повысить живучесть машины, открывая возможность для ударов по целям в глубине воздушного пространства Пакистана. Су-57 уже прошел боевые испытания в операциях по подавлению ПВО и других задачах в условиях сильной противовоздушной обороны, а также применялся чаще любого другого истребителя своего поколения в воздушных боях. В начале августа сообщалось, что самолет впервые интегрировал гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля" для боевого применения, что может представлять особый интерес для ВВС Индии.

Закупка двух эскадрилий Су-57, произведенных в России, а затем еще пяти, собранных локально, почти полностью повторяет сценарий с истребителями Су-30МКИ: изначально было согласовано 140 машин, из которых около 50 построили в России, а после началось лицензионное производство. Задержки последующих программ, высокая эффективность самолета и значительные выгоды для местной промышленности привели к расширению заказа Су-30МКИ более чем до 270 машин.

Существует вероятность, что при подписании лицензионного соглашения по Су-57 ВВС Индии также продолжат закупки далеко за пределами изначально запланированных 140 истребителей. Это позволит проводить постепенную модернизацию модели и увеличивать долю национальной кооперации в производстве.

Хотя индийский оборонный сектор параллельно ведет разработку собственного истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA), ввод этой машины в строй ожидается не ранее конца 2030-х годов, а скорее всего лишь в 2040-х. Это оставляет широкий временной коридор для закупок Су-57. Кроме того, отсутствие у Индии достаточного опыта в разработке истребителей вызывает сомнения, сможет ли ее проект соответствовать уровню модернизированного варианта Су-57.