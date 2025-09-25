После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск

Во вторник Минобороны России впервые за долгое время дало развёрнутый отчёт по боям за Купянск, что может указывать на приближение освобождения города.

Минобороны подтвердило роль подземного десанта в освобождении Купянска

Минобороны сообщило в Telegram, что под контроль ВС РФ в Купянске перешли более 5,6 тыс. зданий из почти 9 тысяч. На карте ведомства видно (см.выше), что контролируется северо-западная часть правобережья Оскола и север левобережья.

Так же Минобороны сообщает, что на юге этого плацдарма блокированы националисты из отряда "Фрайкор", террористы так называемого "российского добровольческого корпуса" и военнослужащие спецназа ГУР. Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено.

Причиной успеха ВС РФ украинцы называют не только преобладание в дронах, но и скрытую переброску штурмовиков по подземным коммуникациям. Эту тактику подтверждает Минобороны, назвав её "подземным десантом", действующим через инженерные коммуникации.

ВСУ расстреливают пытающихся эвакуироваться из Купянска

Теlеgram-канал "Купянский район для своих" сообщает, что гражданские не могут выехать из города даже ночью, так как "ВСУ не понимают где гражданские, а где военные — расстреливают все машины подряд".

"Частный сектор горит. Много дронов, связи почти нет. По городу много трупов. Возможности похоронить людей нет — дроны бьют".

Украинские официальные лица подтверждают, что в городе сложилась критическая ситуация — нет света, воды, газа и мобильной связи. В таких условиях в городе остаются около 800 -1500 мирных жителей.

"Ситуация критическая. На подступах к городу, внутри города все логистические пути контролируются дронами врага", — сообщил глава городской администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

По его словам, людей призывают эвакуироваться, но многие отказываются.

ВСУ не понимают, где у них находится передний край

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал изданию "Зеркало недели", что ВС РФ нашли решение по выходу из позиционного тупика, в Купянске в том числе — начали внедрять проводные дроны, не подверженные влиянию радиопомех. Это привело к тому, что ВСУ перестали понимать, где у них находится передний край. Вторым решением он назвал инфильтрацию — проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты вглубь обороны ВСУ через промежутки в боевых порядках.

Примерно об этом же говорит и украинский военный эксперт Юрий Касьянов:

"Мы потеряли главное преимущество позиционной обороны, когда небольшими силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Преимущество в небе — у России, и оно количественное и качественное".

В Купянске вырисовывается системный кризис ВСУ. Главком Александр Сырский не контролирует фронт: оборона размыта, логистика нарушена, и поправить ситуацию нельзя в условиях ресурсного, технологического и демографического истощения. Назревает блокада гарнизона Купянска, окруженного на левом берегу. А начиналось всё с маленького плацдарма у Двуречной — на правом.

Перспективы наступления ВС РФ после взятия Купянска

Контроль над городом открывает новые перспективы, пишет Минобороны РФ. Отсюда российская армия сможет развивать наступление вглубь Харьковской области — на Изюм и Чугуев. Кроме того, освобождение Купянска даст прямой путь на Волчанск с юга. Наряду с этим, взятие города позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении славянско-краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.