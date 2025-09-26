Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Встреча генералитета с Хегсетом в Куантико: возможен ли переворот в армии США?

Силовые структуры » Военные новости

Шеф Пентагона Хнгсет собирает 800 генералов и адмиралов для обсуждения острых вопросов сокращения штатов, войны и возможного переворота во власти.

Пит Хегсет
Министр войны Хегсет начинет игру в кальмары

Министр войны США Пит Хегсет разослал приказ всем старшим офицерам в звании не ниже бригадного генерала, а также их главным советникам явиться на встречу в Куантико (штат Вирджиния).

Встреча, намеченная на 30 октября, не только нарушает традиционные протоколы Пентагона, но и, по мнению аналитиков, является беспрецедентным манёвром в новейшей истории США. Основная версия вызова почти 800 человек, которая обсуждается в американских СМИ — это предстоящие сокращения. The Hill отмечает, что есть директива Хегсета о сокращении числа генералов на 20% в связи с изменениями в штатном расписании и перераспределении сил с одних направлений на другие.

Мы что, прямо сейчас выводим всех генералов и генерал-лейтенантов из Тихого океана?" — заявил один неназванный американский чиновник газете Washington Post, назвав этот шаг "странным".

"Это называют всеобщими играми кальмаров", — пошутил другой.

Пентагон выводит войска из Европы

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес считает, что на встрече могут обсуждать переориентацию военных "усилий" США из Европы в Западное полушарие. По его словам, в Белом доме "всё время говорят о необходимости сосредоточиться на наших границах и на Западном полушарии — от Гренландии до Панамского канала, включая Венесуэлу, переброску кораблей в Карибский бассейн".

"Когда президент пару дней назад сказал, что Россия — "бумажный тигр" и Украина может победить, то это прозвучало так, словно раз Россия "бумажный тигр", то можно начинать выводить силы из Европы", — сказал Ходжес.

Заметим, что, действительно, растёт напряжённость в отношениях США с Венесуэлой, которую Вашингтон обвиняет в организации сети наркоторговли. Недавно американцы разбомбили четыре судна в Карибском море, три из которых, предположительно, принадлежали Венесуэле.

Хегсет исключает участие военных в госперевороте

В соцсетях обсуждается такая версия. Хегсет собирается обрисовать текущий момент как решающий в борьбе против глубинного государства после убийства Чарли Кирка и предложить военным присягнуть на верность Трампу, имея ввиду введение военного положения из-за "левых внутренних террористов". Трамп якобы имеет план взять под контроль правительства "синих" штатов, и даже арестовать всех конгрессменов-демократов и всех членов Национального комитета Демократической партии, что вызовет ответную попытку госпереворота, к которому могут присоединиться военные.

Чистки в Пентагоне идут с момента начала работы новой администрации, пока они касались увольнения нелояльных к Трампу офицеров, офицеров-женщин и всех, связанных с гендерной повесткой инклюзивности.

В мае Хегсет приказал сократить число генералов и адмиралов на 20% в рамках сокращения штатов федерального правительства. Впоследствии он распорядился о дополнительном 10% сокращении, а также о 20% сокращении высших офицеров Национальной гвардии. Администрация Трампа уволила нескольких высокопоставленных руководителей армии, включая бывшего председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, командующего Береговой охраной адмирала Линду Фэган, начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти, заместителя начальника ВВС генерала Джеймса Слайфа и других.

