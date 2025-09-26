Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя

Накануне минобороны России отчиталось об уничтожении на поле боя очередной артиллерийской системы противника — французской гаубицы TRF1. Это довольно редкое орудие, за лето текущего года в военных сводках встречается только второй раз. С чем это связано? С какой-то уникальностью или это трудная цель для наших бойцов?

Фото: strategypage.com by Сержант Алекс К. Сауседа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Буксируемая пушка-гаубица Ф-1

Первый раз в новостях этого года орудие фигурировало в начале июня. Также с характеристикой "Уничтожено". Причём в СМИ это событие было расценено вообще как первый случай встречи с этой гаубицей на поле боя.

На самом деле это не так. В отчетах минобороны России гаубица TRF1 уже фигурировала — ещё в 2023 году. И это был первый случай уничтожения французского орудия.

И эта гаубица по-своему действительно уникальна...

Во-первых, эти системы было поставлены на Украину не в качестве военной помощи, а за живые деньги. Что довольно странно для щедрого Запада.

Во-вторых, что ещё более странно, система — порядком устаревшая. Гаубица в армии Франции уже практически снята с вооружения. Дослуживают свой срок всего 12 орудий.

Всего же во Франции было произведено 105 единиц TRF1. От половины Париж избавился также путём продажи третьим странам, в частности Саудовской Аравии. Остальные видимо киснут на базах хранения и, возможно, ещё приедут на Украину.

Можно заподозрить, что причиной такой неудачной судьбы стало несовершенство орудия. На это указывает ряд источников. Однако подробностей на поверхности нет. И, скорее, можно предположить другое.

Гаубица TrF1 вышла в свет в тот неудачный для неё момент, когда в НАТО изменилась концепция боевого применения артиллерии. Произошло это в 80-е годы. А наш герой стал поступать во французскую армию как раз накануне — в 1979 году.

Но прежде чем говорить о смене концепций НАТО, пройдёмся по характеристикам орудия. Тогда нам станет понятно, что в этой гаубице вдруг перестало устраивать французскую армию.

К преимуществу орудия можно отнести собственную силовую установку, благодаря которой гаубица может перемещаться на поле боя со скоростью восемь километров в час. Конечно, эта функция не предназначена для полноценной транспортировки, а лишь для того, чтобы расчёт сам мог сменить позицию в пределах заданного небольшого участка, не вызывая для транспортировки тягач. И, конечно, о перемещении по пересечённой местности на этом своём моторчике и говорить не стоит. Хотя такая опция, в принципе, характерна для многих западных артсистем 70-80-х годов.

Но всё же моторчик — не основная характеристика для гаубицы. Ключевой показатель для любой артиллерийской системы — это дальность стрельбы. У TrF1 она составляет 24 километра обычным снарядом, и 30 — активно-реактивным, что по современным меркам явно недостаточно. Но это с точки зрения современной натовской артиллерии.

Для большей же части российской полевой артиллерии достижение дальности в 24 километра — это тоже практически предел. Более дальнобойных и современных систем на вооружении всё ещё мало.

Это отставание по дальнобойности в своё время сказывалось на характере контрбатарейной борьбы, когда мы банально не могли достать своей артиллерией дальнобойные натовские системы. Фундаментальное отставание всё ещё есть. Но сейчас частично этот дисбаланс преодолён за счёт применения нами беспилотников. Но системная проблема в артиллерии остаётся.

Ещё одна характеристика, на которую стоит обратить внимание, — скорострельность. Французская гаубица способна выпустить три снаряда за 15 секунд, но не более шести — в минуту. Скорострельность обеспечивается за счёт полуавтоматической подачи снарядов, а также за счёт сгораемых гильз от снарядов. То есть после выстрела нет необходимости выбрасывать отработанную гильзу, что сокращает время перезарядки.

Тем не менее естественным ограничением скорострельности является необходимость охлаждения ствола. Иначе при скорострельности три снаряда за 15 секунд можно было бы говорить о минутном темпе в 12 снарядов. Но даже если бы такая возможность была, на практике с таким пулемётным темпом стрельбы на поле боя орудие не даст применить противник.

По скорострельности Trf1 близка к другой известной французской системе, до сих пор доставляющей нам неприятности, — "Цезарь". Да и внешний вид орудия практически идентичен с той лишь разницей, что гаубица "Цезарь" установлена на шасси грузового автомобиля.

И эта похожесть не случайна. Собственно, "Цезарь" — это та же TRf1, только модернизированная. Одно существенное визуальное отличие — это длина ствола 52-го калибра, что на два метра больше, чем у TRf1. Другое отличие, которое снаружи не сильно заметно, — увеличенная на четыре литра зарядная камора, что позволяет усилить массу порохового заряда до 30 килограммов.

В совокупности эти два параметра позволят "Цезарю" существенно нарастить дальность стрельбы по сравнению со своим прародителем TrF1.

И в этом собственно ключевая причина снятия с вооружения старой гаубицы. Пришло время объяснить, почему орудия этого класса стали неугодны в НАТО.

В 80-е годы в НАТО возобладала концепция удара по вторым эшелонам противника. Суть её заключалась в том, чтобы средствами дальнобойной артиллерии предотвратить снабжение войск наступающего противника и тем самым остановить его движение вперёд. Для реализации этой концепции к артиллерий НАТО были предъявлены повышенные требования по дальнобойности. В результате этой новации и появились до боли знакомые нам названия: "Цезарь", M777, PzH 2000 и т. п. А проверить работоспособность этой концепции нам, России, пришлось на самих себе в ходе СВО.

Проверили — работает. Их артиллерия наносит удары по нашим штабам и складам. А мы, увы, не можем ответить — не дотянуться до этих дальнобойных систем противника. Немало времени ушло, чтобы предотвратить этот технический разрыв. Да, по артиллерии мы всё ещё отстаём, но сейчас поле боя принадлежит дронам. За счёт этого мы выигрываем.

Артиллерию, конечно, ещё рано списывать со счетов. Да и вряд ли это когда-нибудь произойдёт. Свой класс задач "боги войны" будут ещё долго удерживать в своих руках. Да и по мере развития антидронового вооружения значимость артиллерии неизбежно снова возрастёт. Важно быть к этому готовым.

Собственно, история этой французской гаубицы — это не столько рассказ о конкретном образце западного вооружения, тем более, устаревшем, сколько повод ещё раз вспомнить наши прошлые ошибки в военном строительстве. Гаубица TrF1 — это только иллюстрация, исторический фон. В 80-90-е годы прошлого века мы упустили время в сфере разработки современного артиллерийского вооружения, а быть в роли догоняющего сейчас очень тяжело, дорого и больно.