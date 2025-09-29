Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире

4:13
Силовые структуры » Военные новости

Усиление российской системы ПВО в Крыму признал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новом материале издания, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах развертывания С-500 и попытках ударов ВСУ по полуострову.

ЗРК С-500
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
ЗРК С-500

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул значительные усилия, предпринятые Воздушно-космическими силами России для укрепления системы противовоздушной обороны на Крымском полуострове. Интегрированная в состав российского государства в начале 2014 года, эта стратегически расположенная территория остается спорной между двумя странами, при этом украинские официальные лица постоянно заявляют о намерении начать наземное вторжение для ее захвата.

Хотя высокая концентрация современных систем ПВО на полуострове предшествовала началу боевых действий между Россией и Украиной на несколько лет, с 2023 года оборона была дополнительно усилена. По словам представителя ВМС, украинские вооруженные силы продолжат наносить удары по целям в Крыму, несмотря на наращивание системы ПВО. ВМС играют особенно заметную роль благодаря использованию надводных беспилотников, которые эффективно обходят оборону, рассчитанную на перехват воздушных атак.

Комментируя состояние местной обороны в Крыму, Плетенчук отметил:

"Я не знаю, какие новые системы ПВО русские еще могут развернуть в Крыму. Они уже разместили там все, что у них есть. Русские давно сосредоточили там системы С-500 "Прометей". Для них Крым всегда был и остается важнейшей территорией во всех смыслах. Полуостров имеет для них стратегическое и геополитическое значение. Они будут цепляться за него до самого конца".

Развертывание дивизиона С-500 в Крыму стало особенно значимым показателем важности, придаваемой защите воздушного пространства полуострова. Система, чье принятие на вооружение неоднократно откладывалось, лишь в декабре 2024 года подтвердила формирование первого полного полка. Ее передовые возможности противокосмической и противоракетной обороны делают комплекс особенно востребованным для развертывания в разных регионах России. С-500 является первой в мире мобильной системой ПВО с возможностями перехвата спутников и межконтинентальных баллистических ракет, и ценится за мощные сенсоры с дальностью обнаружения до 800 километров, непревзойденную дальность поражения в 600 километров и способность перехватывать цели на гиперзвуковых скоростях.

Развертывание последовало после того, как Вашингтон дал зеленый свет на нанесение ударов вглубь территорий, контролируемых Россией, что вызвало широкие предположения о том, что украинские силы попытаются атаковать Крымский мост с использованием недавно поставленных США оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Подобные удары поддерживаются значительными консультациями западных советников на местах, а также использованием воздушных и космических средств разведки.

Крым особенно интенсивно подвергался ударам украинских сил, и хотя подавляющее большинство атак, по сообщениям, было перехвачено, удары также имели место. Целями становились пляжи, важная инфраструктура вроде мостов, а также военные объекты, включая системы ПВО.

Развертывание С-500, как ожидается, усилит местную оборону не только за счет собственных передовых возможностей противоракетной защиты, но и благодаря способности делиться данными с мощного комплекса сенсоров с системами нижнего уровня, включая дальнобойные С-400, средние С-350 и "Бук-М2", а также ближнего действия "Панцирь-С" и "Тор-М2".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы с-400 всу military watch magazine
