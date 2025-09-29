Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители

Иран получил первые новые истребители за 30 лет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему Тегеран сделал ставку на российские МиГ-29 вместо китайских J-10C, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

После сообщений о том, что ВВС Ирана получили первые новые истребители более чем за 30 лет — МиГ-29, поставленные Россией на авиабазу Шираз, — вновь активизировались обсуждения будущих закупок истребителей страной. Иранские официальные лица в январе подтвердили размещение заказов на новые российские Су-35, однако долгое время ожидалось, что страна также приобретет китайские J-10C. J-10C не только легче тяжелого Су-35 и среднего МиГ-29, обладая значительно меньшими эксплуатационными затратами, но и превосходит их по уровню сенсоров, систем связи, материалам планера и вооружению. Учитывая, что МиГ-29 и J-10C относятся к схожему весовому классу и имеют сопоставимые расходы на обслуживание, они стали прямыми конкурентами за иранский контракт, и выбор менее совершенного российского самолета остается не вполне понятным.

Хотя МиГ-29 поступил на вооружение на 22 года раньше J-10 — в 1982 году, более новый китайский истребитель модернизируется гораздо быстрее и создается более развитым оборонным сектором. Тем не менее для ВВС Ирана у МиГ-29 есть четыре заметных преимущества по сравнению с J-10C.

Первое — Иран, вероятно, сможет закупить значительное количество модернизированных МиГ-29 без использования валютных резервов, так как масштабные поставки вооружений из Ирана в Россию позволяют рассчитывать на бартер — обмен самолетов на продукцию собственного ВПК.

Второе — низкая закупочная стоимость сотен хранящихся на складах российских МиГ-29, построенных еще в СССР. Эти самолеты в прошлом даже предлагались в качестве прямой военной помощи при условии, что заказчик оплатит модернизацию. Такой вариант мог бы позволить ВВС Ирана получить в несколько раз больше современных истребителей, чем при закупке J-10C. Однако в долгосрочной перспективе МиГи окажутся дороже из-за значительно более высоких расходов на эксплуатацию, особенно для советских моделей, которые уступают по ремонтопригодности новым версиям, таким как МиГ-29М.

Третьим фактором стало то, что Россия способна очень быстро поставить МиГ-29. Хотя современные МиГ-29М выпускаются малыми партиями — менее 20 самолетов в год, отсутствие других заказов позволяет направить все производственные мощности завода "Сокол" на выполнение иранского контракта. J-10C же производится в количестве около 50 единиц в год, но основная часть идет на нужды ВВС НОАК, ВВС Пакистана, а также, по неподтвержденным данным, ВВС Египта, Судана и Узбекистана. Разрыв в сроках поставки усиливается за счет того, что Россия может очень быстро передать более 100 МиГ-29 со складов хранения.

Четвертое преимущество — у ВВС Ирана уже есть две эскадрильи МиГ-29А/УБ, закупленных в 1989 году. Это означает, что обслуживание новых самолетов будет хорошо знакомым, а их интеграция в состав ВВС пройдет быстрее и проще, чем при вводе совершенно новой модели. В условиях, когда Иран продолжает сталкиваться с угрозой атак со стороны Запада и Израиля, возможность быстро получить и ввести в строй МиГ-29 становится особенно важной.

Несмотря на возраст, после модернизации с установкой сенсоров, авионики и вооружений уровня "4+ поколения", включая радиолокаторы "Жук-МЕ" или более совершенные "Жук-А/АМ" с фазированной антенной решеткой, а также ракеты "воздух-воздух" Р-77М, эти истребители будут обладать высокой боеспособностью и смогут уверенно превзойти устаревшие F-15 и F-16, на которых по-прежнему держатся ВВС Израиля.