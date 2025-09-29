Российская армия расширяет позиции на добропольском направлении, отбив угрозу окружения

Добропольский выступ становится ключевым элементом СВО. Российские войска укрепились и расширили его контрударами, обеспечивая наступление на двух направлениях.

Ложь Сырского: добропольский выступ не срезан

Туман войны начинает рассеиваться в ситуации с добропольским выступом. Два месяца назад ВС РФ осуществили прорыв от Красноармейска на север на 18 км до Золотого Колодезя. Затем украинские СМИ распространяли данные, что переброшенные элитные части ВСУ перерезали основание выступа и окружили российских бойцов.

Главком ВСУ Александр Сырский в пятницу заявил, что якобы ВСУ рассекли группировку ВС РФ по реке Казенный Торец, окружив россиян с севера и юга, "и враг оказался в ловушке". И мол, идёт его уничтожение. Но это не подтверждается даже украинскими военными источниками. Как пишет украинский аналитик Константин Машовец в Telegram, несмотря на все усилия ВСУ, небольшой выступ превратился в оперативный успех ВС РФ- "им удалось продвинуться на этом направлении на глубину более чем 30 км и расширить это вклинение более чем на 27 км".

Действительно, в начале контрнаступления ВСУ удалось занять Паньковку в восточной части этого выступа и Никаноровку — в западной, перерезав ВС РФ снабжение. Между этими группировками было всего 3,5-4 км (см.схему). Казалось бы, надо было пройти эти "ничтожные" километры, чтобы замкнуть окружение. Но у ВСУ ничего не получилось.

Машовец утверждает, что ВС РФ удалось не только удержать свои позиции в районе Кучерова Яра и севернее него (Золотой Колодезь), но и пробить к нему достаточно устойчивый коридор (между сёлами Новое Шахово и Шахово), " удержав значительную часть всего своего оперативно-тактического вклинения восточнее Доброполья".

Контратакующие ВСУ сами оказались в ловушке

Также была устранена угроза западнее реки Казённый Торец, через наступление в "треугольнике" Красный Лиман-Новоэкономичное- Димитров ( Мирноград), а также в направлении Шахова и Владимировки, как с запада, так и юго-востока, что заставило продвигавшиеся до этого в сторону Новоторецкого подразделения ВСУ остановиться под угрозой окружения с возвратом Нового Шахова, а также Никаноровки и Дорожного.

"Наши бойцы освободили село Дорожное и снова взяли под контроль север Никаноровки", — пишет российский военный блогер Анатолий Радов.

Украинский боец "Мучной" подтверждает в Telegram, что российские части смогли перегруппироваться и нанести серию контрударов по важным точкам обороны ВСУ на добропольском направлении, и "если мы сейчас не придумаем, как справиться с этой проблемой, то можно полностью отбросить все разговоры о срезании выступа и готовиться к плотной обороне".

Добропольский выступ обеспечивает фланги двух важнейших направлений СВО

Машовец считает, что удержание ВС РФ добропольского выступа имеет оперативное влияние на ситуацию на двух соседних направлениях — красноармейском и константиновском. По его мнению, Константиновку и Дружковку ВС РФ будут брать с северо-востока (от Часов Яра), юго-востока (от Клебанбыцкого водохранилища) и с юго-запада (от рубежа Полтавка — Новооленёвка). При этом на последнем направлении фланг будет обеспечивать добропольский выступ.

На юге от Красноармейска ВС РФ закрепились в Удачном, что открывает возможность развивать дальнейшее давление в направлении шахтоуправления "Покровское" и получить контроль дронами над ключевыми логистическими маршрутами, ведущими в сторону Красноармейска и Димитрова. Даже сейчас обеспечение в этих городах затруднено, а в случае продвижения ВС РФ ситуация для ВСУ станет критической, пишет "Мучной".

Украинские источники сообщают в Telegram о том, что Красноармейск будет взят российской армией в течение 3-5 месяцев.