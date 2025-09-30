Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты

Крым в современной российской стратегии предстает не просто территорией, а критически важным и незаменимым узлом национальной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Prokopenko Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ак-Кая, Белая скала

В Москве контроль над полуостровом трактуется как системообразующий элемент, подпирающий всю архитектуру сдерживания и проекции силы на черноморском театре военных действий. Именно поэтому любые сценарии, несущие реальный риск утраты Крыма, автоматически переносятся из разряда военных проблем в плоскость ядерной эскалации.

Сегодня полуостров — это мощнейшая платформа A2AD, перекрывающая воздух и море на такой глубине, что это делает успешную реализацию наступательных концепций НАТО практически невозможной.

Стратегическая ценность Крыма для России столь высока, что ресурсные ограничения на его защиту де-факто отсутствуют — это признают Вашингтон, Лондон, Берлин и сам Кремль.

Признание Западом высокой цены ошибки при силовом "возврате" Крыма заставило военные штабы скорректировать свой подход.

Вместо планов масштабного освобождения была избрана стратегия функциональной изоляции — попытки разрушения Крымского моста, портовой инфраструктуры и аэродромов с целью сделать дальнейшее удержание полуострова экономически и оперативно невыгодным.

США и их союзники стремятся увеличить издержки России до уровня, когда та предпочтёт сесть за стол переговоров. Однако российское руководство оценивает конфликты не через бухгалтерию потерь и издержек, а через призму фундаментальных угроз.

В такой парадигме наращивание давления не вызывает вопроса "Не слишком ли это дорого?", а ведёт к прямой оценке: "Не перешла ли угроза в категорию неприемлемых, требуя превентивного удара".

География полуострова выступает мощным мультипликатором обороны.

Сухопутный доступ сконцентрирован на узких перешейках, что драматически сужает фронт возможной атаки и позволяет обороняющейся стороне создать невероятную плотность войск, средств разведки, РЭБ и эшелонированных систем ПВО.

Крым представляет собой идеальную крепость, где природный барьер дополняется глубокоэшелонированной инженерной подготовкой и высочайшей насыщенностью современными высокоточными средствами поражения.

Классические требования НАТО к успешному крупномасштабному наступлению: превосходство в воздухе, устойчивая поддержка с воздуха, подавление артиллерии и ПВО противника, — на крымском театре не выполняются в принципе.

Воздушное и наземное пространство Крыма считается одним из самых защищённых в мире.

Эшелонированная система ПВО, включающая С-500, С-400, "Бук-М2", "Тор-М2" и "Панцирь-С", объединенная в сетецентрическую структуру, практически обнуляет вероятность решающей воздушной поддержки наземной операции. К этому добавляется глубоко эшелонированная инженерная оборона: многослойные минные поля, противотанковые рвы и бетонные укрепления.

Прорыв через такую систему обороны без воздушного доминирования потребовал бы гигантских потерь (от 50 до 100 тысяч убитыми в наземной части, сотни самолётов, ракеты на десятки миллиардов долларов) и привёл бы к оперативному коллапсу наступающей группировки.

Морское измерение неблагоприятно для атаки. Черноморский флот сохраняет возможности для срыва крупной десантной операции благодаря противокорабельным комплексам на береговой линии, авиации, подразделениям по охоте и использованию дронов. Это делает высадку крайне рискованной и требующей ресурсов, сравнимых с десантами времён Второй мировой.

На этом фоне в руководстве США всё чаще звучат мнения о необходимости признать российский статус полуострова как цену за сделку, выгоду для Америки и избежание дальнейшей эскалации.

Выводы ведущих аналитических центров (объявлены в РФ иноагентами и нежелательными организациями), таких как Carnegie Endowment for International Peace*, Royal United Services Institute*, RAND*, ECFR*, Atlantic Council* и ISW*, сходятся в одном.

Крым сплёл в единый узел все геополитические линии:

географический императив,

инженерную мощь,

сетецентрическую оборону,

морской и воздушный запрет доступа (A2AD),

готовность России защищать его неограниченными ресурсами,

прямую доктринальную привязку к ядерному сдерживанию.

Итог этого уравнения однозначен: "крепость Крым" остаётся одним из самых защищённых и милитаризированных районов на планете, где любая попытка штурма чревата не просто тактическим поражением, а стратегическим крахом и непредсказуемой эскалацией.

*- объявлены в РФ иноагентами и нежелательными организациями.

A2AD — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путём создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищаемую местность. Системы обороны создают «защитную сферу», в которую войска НАТО не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.



Ядерная доктрина - в 2024 году утверждена новая редакция ядерной доктрины. Доктрина допускает ядерный ответ на прямую ядерную угрозу или критическую угрозу суверенитету России обычными вооружениями. Агрессия неядерного государства с поддержкой ядерной державы рассматривается как совместное нападение. Действия страны-участницы военного блока трактуются как агрессия всего альянса. Доктрина выделяет десять ключевых угроз безопасности, включая наличие ОМП у противников, развертывание систем ПРО и высокоточного оружия вблизи границ, милитаризацию космоса и расширение военных блоков. В перечень угроз добавлено массированное применение воздушного нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.



С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — зенитная ракетная система, в которой применяется принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Применима для уничтожения баллистических и крылатых ракет (в том числе гиперзвуковых) и космических аппаратов (спутников, станций, платформ)., самолётов и БПЛА

