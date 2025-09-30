Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты

5:05
Силовые структуры » Военные новости

Крым в современной российской стратегии предстает не просто территорией, а критически важным и незаменимым узлом национальной безопасности.

Ак-Кая, Белая скала
Фото: commons.wikimedia.org by Prokopenko Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ак-Кая, Белая скала

В Москве контроль над полуостровом трактуется как системообразующий элемент, подпирающий всю архитектуру сдерживания и проекции силы на черноморском театре военных действий. Именно поэтому любые сценарии, несущие реальный риск утраты Крыма, автоматически переносятся из разряда военных проблем в плоскость ядерной эскалации.

Сегодня полуостров — это мощнейшая платформа A2AD, перекрывающая воздух и море на такой глубине, что это делает успешную реализацию наступательных концепций НАТО практически невозможной.

Стратегическая ценность Крыма для России столь высока, что ресурсные ограничения на его защиту де-факто отсутствуют — это признают Вашингтон, Лондон, Берлин и сам Кремль.

Признание Западом высокой цены ошибки при силовом "возврате" Крыма заставило военные штабы скорректировать свой подход.

Вместо планов масштабного освобождения была избрана стратегия функциональной изоляции — попытки разрушения Крымского моста, портовой инфраструктуры и аэродромов с целью сделать дальнейшее удержание полуострова экономически и оперативно невыгодным.

США и их союзники стремятся увеличить издержки России до уровня, когда та предпочтёт сесть за стол переговоров. Однако российское руководство оценивает конфликты не через бухгалтерию потерь и издержек, а через призму фундаментальных угроз.

В такой парадигме наращивание давления не вызывает вопроса "Не слишком ли это дорого?", а ведёт к прямой оценке: "Не перешла ли угроза в категорию неприемлемых, требуя превентивного удара".

География полуострова выступает мощным мультипликатором обороны.

  • Сухопутный доступ сконцентрирован на узких перешейках, что драматически сужает фронт возможной атаки и позволяет обороняющейся стороне создать невероятную плотность войск, средств разведки, РЭБ и эшелонированных систем ПВО.
  • Крым представляет собой идеальную крепость, где природный барьер дополняется глубокоэшелонированной инженерной подготовкой и высочайшей насыщенностью современными высокоточными средствами поражения.

Классические требования НАТО к успешному крупномасштабному наступлению: превосходство в воздухе, устойчивая поддержка с воздуха, подавление артиллерии и ПВО противника, — на крымском театре не выполняются в принципе.

Воздушное и наземное пространство Крыма считается одним из самых защищённых в мире.

  1. Эшелонированная система ПВО, включающая С-500, С-400, "Бук-М2", "Тор-М2" и "Панцирь-С", объединенная в сетецентрическую структуру, практически обнуляет вероятность решающей воздушной поддержки наземной операции.
  2. К этому добавляется глубоко эшелонированная инженерная оборона: многослойные минные поля, противотанковые рвы и бетонные укрепления.

Прорыв через такую систему обороны без воздушного доминирования потребовал бы гигантских потерь (от 50 до 100 тысяч убитыми в наземной части, сотни самолётов, ракеты на десятки миллиардов долларов) и привёл бы к оперативному коллапсу наступающей группировки.

Морское измерение неблагоприятно для атаки. Черноморский флот сохраняет возможности для срыва крупной десантной операции благодаря противокорабельным комплексам на береговой линии, авиации, подразделениям по охоте и использованию дронов. Это делает высадку крайне рискованной и требующей ресурсов, сравнимых с десантами времён Второй мировой.

На этом фоне в руководстве США всё чаще звучат мнения о необходимости признать российский статус полуострова как цену за сделку, выгоду для Америки и избежание дальнейшей эскалации.

Выводы ведущих аналитических центров (объявлены в РФ иноагентами и нежелательными организациями), таких как Carnegie Endowment for International Peace*, Royal United Services Institute*, RAND*, ECFR*, Atlantic Council* и ISW*, сходятся в одном.

Крым сплёл в единый узел все геополитические линии:

  • географический императив,
  • инженерную мощь,
  • сетецентрическую оборону,
  • морской и воздушный запрет доступа (A2AD),
  • готовность России защищать его неограниченными ресурсами,
  • прямую доктринальную привязку к ядерному сдерживанию.

Итог этого уравнения однозначен: "крепость Крым" остаётся одним из самых защищённых и милитаризированных районов на планете, где любая попытка штурма чревата не просто тактическим поражением, а стратегическим крахом и непредсказуемой эскалацией.

*- объявлены в РФ иноагентами и нежелательными организациями.

Уточнения

A2AD  — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путём создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищаемую местность. Системы обороны создают «защитную сферу», в которую войска НАТО не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

Ядерная доктрина - в 2024 году утверждена новая редакция ядерной доктрины. Доктрина допускает ядерный ответ на прямую ядерную угрозу или критическую угрозу суверенитету России обычными вооружениями. Агрессия неядерного государства с поддержкой ядерной державы рассматривается как совместное нападение. Действия страны-участницы военного блока трактуются как агрессия всего альянса. Доктрина выделяет десять ключевых угроз безопасности, включая наличие ОМП у противников, развертывание систем ПРО и высокоточного оружия вблизи границ, милитаризацию космоса и расширение военных блоков. В перечень угроз добавлено массированное применение воздушного нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — зенитная ракетная система, в которой применяется принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Применима для уничтожения баллистических и крылатых ракет (в том числе гиперзвуковых) и космических аппаратов (спутников, станций, платформ)., самолётов и БПЛА

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы крым нато оборона крымский мост
Новости Все >
В ресторанах и отелях России запускают масштабные ревизии: что это значит для клиентов
Озимый чеснок нового поколения: какие сорта обещают урожай и долгую зиму без потерь
Группа служащих барышень представила петицию об увеличении низкого оклада хотя бы на пять рублей… — писала газета Новости Дня 30 сентября 1905 года
Какие выплаты положены каждому при сокращении: полный список
Мухи улетают, хозяева остаются в шоке: простой пучок работает лучше, чем спрей
Осень смешала краски: подиумы показывают палитру, о которой никто не догадывался
Владельцы этих машин получают тишину: меньше проверок ГАИ — больше свободы
Симптом, который часто остается без внимания: как понять, что почки под угрозой
Хрустящие пирожки за 20 минут — и ни одного лишнего кусочка к ужину не останется: секрет в начинке
Развод Товстиков: стали известны детали раздела имущества после 20 лет брака
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Наука и техника
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Напиток бодрит не только мозг: почему кишечник благодарен за чашку эспрессо
Каникулы сломают стереотип о серой осени: 6 маршрутов по России — от корабля Петра до Диснейленда
Съёмки Netflix обернулись трагедией: что известно о состоянии звезды Перл-Харбора после ДТП
Апокалипсис без взрывов: человечество медленно стирает само себя с карты — конец света уже начался
Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход
Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством
Эффект, ради которого бросают длинные косы: лицо становится другим сразу после стрижки
Стойкий коронавирус создаёт новые штаммы: почему длительная инфекция опасна
Гарвардская тарелка переписывает меню: такой приём работает лучше диет
Пушистый охотник дарит добычу: что значит привычка кошки приносить игрушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.