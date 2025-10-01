План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35

ВВС США рассматривают создание варианта стратегического бомбардировщика B-21 для воздушных боев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, зачем Вашингтон делает ставку на такой проект.

B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

Военно-воздушные силы США в настоящее время изучают возможность разработки крупного самолета-"летающего крыла" со стелс-технологиями, предназначенного специально для ведения воздушных боев. Рассматривается вариант создания версии стратегического бомбардировщика B-21, оптимизированного для завоевания господства в воздухе. Согласно концепции, истребители-невидимки, такие как F-35 и перспективный F-47, будут обнаруживать и сопровождать цели на дальности, после чего самолеты размером с бомбардировщик будут уничтожать их. Это позволит обойти ключевое ограничение истребителей — малую вместимость внутренних отсеков для ракет.

Программа B-21, реализация которой сильно затянулась, в настоящее время находится на стадии испытаний вооружений и систем. Планируется, что самолет поступит на вооружение ближе к 2030 году, при этом сообщается, что он получит ограниченные возможности для воздушного боя в целях самообороны. Использование платформы B-21 как базы для нового воздушного комплекса позволит снизить издержки на производственные линии и упростить техническое обслуживание.

Большие размеры и недостаток маневренности всегда считались факторами, исключающими возможность использования бомбардировщиков в воздушных боях. Они делали такие машины уязвимыми для атак. Однако новые уровни малозаметности, реализованные в B-21, могут значительно повысить его живучесть в боях на дальних дистанциях. Огромная грузоподъемность позволит самолету нести больше ракет, чем целые эскадрильи F-35, а дальность полета обеспечит действия над значительной частью Тихого океана без критической зависимости от дозаправки в воздухе. Ограниченный радиус действия остается серьезной слабостью западных истребителей, особенно в сравнении с китайскими аналогами.

Представитель ведомства, рассказавший о новом исследовании, отметил, что концепция обсуждается именно в контексте подготовки к возможной войне с Китаем в Восточной Азии. В случае конфликта ВВС США придется столкнуться с крупными флотами истребителей пятого поколения, обладающими сопоставимым с F-35 уровнем технологичности. Сообщение о новых планах появилось на фоне серьезного отставания программы создания истребителя шестого поколения F-47 от китайских конкурентов. Одновременно продолжаются хронические проблемы с модернизацией F-35, что делает его уязвимым перед китайскими J-20 и J-35.

Новое исследование может привести к коренному изменению подхода к эксплуатации B-21 и принесет значительные выгоды его производителю — компании Northrop Grumman.