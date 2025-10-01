Секрет J-35: как китайский истребитель стал тенью для радаров

Китай официально ввел в строй новый истребитель пятого поколения J-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О его уникальных стелс-возможностях и месте в иерархии мировых "невидимок" авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Китайские государственные СМИ раскрыли новые подробности о стелс-возможностях истребителя пятого поколения J-35, который, как было подтверждено, был принят на вооружение в июле в разных вариантах как в ВВС, так и в ВМС. Программа истребителя получила значительные преимущества благодаря исследовательским и опытно-конструкторским работам, проведенным для первого китайского стелс-истребителя J-20 еще в конце 1990-х годов. Стелс-возможности этого самолета с момента его поступления на вооружение ВВС в феврале 2017 года постепенно улучшались.

Эффективная поверхность рассеяния J-35 была подтверждена как меньшая, чем у человеческой ладони, примерно сопоставимая с воробьем, что стало результатом особой конструкции фюзеляжа и применения метаматериалов. Считается, что стелс-возможности истребителя сопоставимы с новыми серийными партиями J-20 и F-35 и значительно превосходят показатели более старых F-22 и российского Су-57.

Наряду с новыми данными о стелс-технологиях было раскрыто, что максимальная взлетная масса J-35 составляет около 30 тонн, что ставит его в верхний диапазон средневесовых истребителей по размеру. Он лишь немного меньше F-22 и значительно больше своего ближайшего иностранного конкурента F-35. Истребитель был разработан как более компактный аналог J-20 с меньшими затратами на закупку и эксплуатацию, хотя его дальность полета, сенсоры и боевая нагрузка остаются уступающими.

Комментируя возможности истребителя, главный конструктор нескольких типов самолетов, а также главный эксперт Шэньянского института проектирования и исследований в области авиации Ван Юнцин отметил:

"Многие из наших научных достижений могут применяться в разных вариантах, например, сенсоры, бортовое оборудование и авионика. Эта модель разработки значительно сократила как расходы, так и время, необходимое для создания истребителя".

Он добавил, что это соответственно снизит будущие расходы на обслуживание и повысит эффективность логистики.