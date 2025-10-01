Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок

Задолго до начала спецоперации на Украине я написал книгу "Исторические драмы Цемесской бухты", в которой, по сути, изложил военно-морскую историю Новороссийска. Судьба моего родного города до предела насыщена трагическими и героическими событиями.

Вот только некоторые её эпизоды. В годы Крымской войны Новороссийск подвергся нападению англо-французской эскадры, в результате чего его население было эвакуировано, а сам город временно упразднён.

Первая мировая война для Новороссийска началась с обстрела германо-турецкими кораблями, поджёгшими баки с горючим и потопившими в порту несколько пароходов. В 1918 году на рейде Цемесской бухты была затоплена эскадра Черноморского флота.

В начале Великой Отечественной войны немецкая авиация неоднократно бомбила наш город, а в 1942 году устроила так называемый "Новороссийский Пёрл-Харбор". В ходе ожесточённых сражений 1943 года (бои на Малой земле, Новороссийская десантная операция) Новороссийск был разрушен до основания.

А если к этому скорбному списку добавить гибель лайнера "Адмирал Нахимов" на выходе из Цемесской бухты и свирепые норд-осты, периодически топящие и выбрасывающие на берег корабли, то можно сделать вывод, что Новороссийску уготована весьма тревожная и беспокойная судьба боевого форпоста на южных рубежах нашей Родины.

Поэтому, когда началась спецоперация на Украине, я предупредил всех своих близких, друзей и знакомых, живущих на берегах Цемесской бухты, чтобы они готовились к суровым испытаниям. И, к сожалению, в своём прогнозе не ошибся. Новороссийск то и дело подвергается атакам украинских беспилотников и безэкипажных катеров, причём в последнее время эти нападения участились и осуществляются уже не только ночью, но и днём.

А поскольку угроза для гражданской инфраструктуры существенно возросла, в школах города (я работаю учителем) выработана чёткая парадигма действий на случай беспилотной опасности. Как только начинает звучать сирена, всех учеников нужно срочно вывести из кабинетов в коридор и держать их подальше от окон. К сожалению, все коридоры в нашей школе из-за переполненности учениками застроены дополнительными аудиториями, так что в тесных и душных переходах в ужасной толчее скапливаются почти две тысячи детишек. При этом никакого бомбоубежища в нашем учебном заведении, вероятно, нет, по крайней мере, мне о нём ничего не известно.

24 сентября, когда Новороссийск пережил, пожалуй, самую массированную атаку, приведшую к человеческим жертвам, я стал свидетелем весьма показательной истории, которую можно охарактеризовать словами поэта: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Заслышав завывание сирены, я начал выводить учеников девятого класса в коридор и здесь увидел поразившую меня картину. Перескакивая через ноги сидящих у стен ребят, по коридору носились два бравых пятиклассника с радостными воплями: "Ура! Беспилотники прилетели!" Кое-как организовав класс, то есть отведя подростков от окон, я спросил некоторых своих подопечных, не страшно ли им. Надо сказать, что в это самое время откуда-то явственно доносились звуки пушечной стрельбы и громкие взрывы, которые лишь отчасти перекрывались душераздирающими воплями сирены. Каково же был моё удивление, когда все мои ученики в один голос ответили, что они ничего не боятся и у них прекрасное настроение! Ещё бы, уроки сорваны, можно не напрягаться! Я лишь печально покачал головой, подумав, что учащиеся так реагируют на ситуацию, поскольку мертвящее дыхание войны их ещё не коснулось. Хотя как сказать! Отцы некоторых моих учеников ушли на фронт, а один из них полтора года назад погиб.

Несколько дней спустя, проводя собрание клуба "Маринист", я узнал некоторые подробности событий 24 сентября, подтвердившие мои опасения насчёт удивительной беспечности гражданского населения Новороссийска. Когда вражеский безэкипажный катер прорвался в центр города, дойдя почти до пляжа, посетители ресторанов в Парке имени Фрунзе глазели на происходящее, сгрудившись у огромных окон. Многочисленные любопытствующие снимали происходящее с балконов домов, расположенных на набережной. Результат известен: то ли из-за мощного взрыва самого бэка, то ли вследствие того, что он успел выпустить ракету, были существенно повреждены несколько зданий, пострадали мирные жители, два человека погибли.

Особенно в этой истории тревожит то, что большинство наших граждан, хотя война идёт более трёх с половиной лет, никак не могут понять очевидной истины: до победы ещё очень далеко, и возврата к прежней комфортному потребительскому образу жизни, судя по всему, уже не будет. Возможно, их убаюкала наша чрезмерно оптимистическая пропаганда, твердящая о скором разгроме Украины, страшном социально-экономическом кризисе в европейских странах и иронизирующая над их жителями, усиленно обустраивающими подземные бункеры на случай глобальной войны. Мы же вместо постоянных учений гражданской обороны и рытья бомбоубежищ, как и прежде, устраиваем пышные празднества по любому малозначительному поводу и проводим выборы власти с заранее предсказуемыми результатами, тратя на это огромные средства.

Как вскоре выяснилось, 24 сентября в Новороссийск никакие беспилотники не прилетали. Город был атакован с моря отрядом безэкипажных катеров в количестве, по разным данным, от 10 до 15 единиц. И что поражает, они дошли до Цемесской бухты в условиях прекрасной видимости, почти в штилевую погоду, оставляя за кормой хорошо различимый кильватерный след. Похоже, что никаких наших корабельных дозоров на подступах к Новороссийску не было, иначе бой произошёл бы на солидном расстоянии от Цемесской бухты.

Здесь уместно задать очень неприятный вопрос: неужели наши флотоводцы считают своей главной задачей исключительно сбережение боевых кораблей, а не охрану портов и побережья? Понятно, что несущий дозор фрегат или корвет сам может стать для врага желанным объектом атаки. Однако для борьбы с бэками и не нужно использовать корабли основных классов, вполне достаточно быстроходных катеров. Если украинский бэк типа "Магура" развивает скорость порядка 40 узлов, то наш "Раптор" может давать 48 узлов, да и вооружён вполне подходяще: три пулемёта и ракетный комплекс "Верба" или "Игла".

Очевидно, что враг быстро совершенствует и безэкипажные катера, и тактику их применения. "Магуры", вооружённые ракетами, за счёт внезапности их применения, умудрились сбить несколько наших самолётов и вертолётов. В перспективе они будут использоваться (если уже не используются) как носители БПЛА. Поэтому бой с ними наших дозорных катеров, очевидно, будет чреват потерями. Поэтому "рапторы" (или подобные им катера) нужно соответственно довооружить и увеличить численность экипажа. В конце концов, флот нам нужен не для того, чтобы он прятался в базах, полностью утратив господство на черноморском театре боевых действий, а для проведения наступательных операций с целью уничтожения врага.

Вероятно, мне придётся дописать книгу "Исторические драмы Цемесской бухты", включив в неё очерки о повреждении нашего БДК "Оленегорский горняк" и отражении (в целом успешном) атаки бэков 24 сентября. Но мне бы очень хотелось, чтобы этими событиями перечень военных драм, связанных с Новороссийском, навсегда завершился.