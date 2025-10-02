Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Самый массовый истребитель НАТО дорожает: сможет ли F-35 выжить в новой гонке

5:11
Силовые структуры » Военные новости

Стоимость F-35 продолжает расти, несмотря на попытки производителей удержать цены, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как бюджетные ограничения и новые конкуренты ставят под угрозу будущее программы, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новая сделка между Офисом совместной программы F-35 и основным подрядчиком истребителя, компанией Lockheed Martin, определила условия производства следующих 296 самолетов в рамках партий 18 и 19 общей стоимостью 24,29 млрд долларов. Хотя средняя цена по всем трем вариантам составляет всего 82,4 млн долларов, в сделку примечательно не включена стоимость двигателей F135, которые являются самыми дорогими в производстве среди всех типов истребителей в мире.

Наиболее распространенный вариант F-35A ранее стоил менее 80 млн долларов с двигателем, причем цены на самолеты, построенные по контракту 13-й партии в конце 2019 года, снизились до 79,2 млн долларов за единицу, а год спустя — до 77,9 млн. Тем не менее, в реальном выражении стоимость F-35 продолжает снижаться, несмотря на усложнение конструкции. Представитель Lockheed Martin отметил, что "рост цены за самолет в партиях 18–19 по сравнению с предыдущими годами оказался ниже уровня инфляции".

Более подробно о стоимости новых истребителей рассказал представитель Офиса совместной программы, указав, что хотя "рекуррентные удельные затраты на самолет выросли, общая сумма контракта оказалась ниже соответствующих инфляционных индексов". Он также добавил, что "стоимость одного самолета зависит от количества, состава вариантов и экономических факторов".

Представитель программы также подчеркнул, что мировая экономика "испытывает значительное инфляционное давление с момента подписания контракта по партиям 15–17. Тем не менее, Офис совместной программы F-35 и Lockheed Martin установили цену за самолет ниже соответствующих индексов инфляции, что подчеркивает стремление программы контролировать расходы. С поправкой на инфляцию стоимость самолета сопоставима с партиями 15–17". Всплеск инфляции с 2020 года сделал рост цен на F-35 особенно заметным.

В последних партиях все большую часть F-35 начали передавать иностранным клиентам: из 134 истребителей, произведенных в рамках партии 19, только 69 были предназначены для вооруженных сил США, включая 40 F-35A для ВВС, 12 F-35B и восемь F-35C для Корпуса морской пехоты, а также девять F-35C для ВМС. В начале 2010-х ВВС планировали закупать по 110 F-35A в год, но затем сократили число до 80, 60, 48 и, наконец, лишь 40, хотя возможен рост до 48.

Министерство обороны США также рассматривало возможность дальнейшего сокращения закупок в 2026 финансовом году до всего 24 F-35A из-за серьезных бюджетных ограничений, вызванных конкуренцией программ шестого поколения F-47, модернизированного F-15EX, межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и бомбардировщика B-21 за ограниченные средства.

Представители Lockheed Martin и аналитики неоднократно указывали, что F-35 может получить значительно больше инвестиций, если программы F-47 или палубного F/A-XX столкнутся с задержками. В таком случае основное давление ляжет на единственный на Западе истребитель пятого поколения, который имеет потенциал интегрировать многие технологии шестого поколения, включая новые адаптивные двигатели взамен F135.

Ожидается, что усовершенствованный вариант F-35 будет стоить почти вдвое дороже текущих моделей, но все равно останется намного дешевле прогнозируемой цены истребителей шестого поколения. Однако представление Китаем в 2024 году сразу двух истребителей шестого поколения на стадии летных прототипов напрямую вызвало падение стоимости акций Lockheed Martin, так как усилились опасения, что уже с начала 2030-х годов F-35 может оказаться значительно уступающим по возможностям в воздушном бою.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
