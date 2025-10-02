ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ

Российская армия получила новую партию боевых машин поддержки танков "Терминатор", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О роли этих машин на фронте и об их последних модернизациях авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tank support combat vehicle "Terminator"

Российская армия получила новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые предназначены для работы вместе с основными боевыми танками и обеспечения им непосредственной огневой поддержки.

Генеральный директор танкового завода "Уралвагонзавод" Александр Потапов отметил, что предприятие выполняет большой заказ на БМПТ, а спрос на эту машину высок.

Он добавил: "Всегда считалось, что главной ударной силой сухопутных войск является танк. Теперь мы можем сказать, что к ним присоединились БМПТ".

Эти машины играют все более заметную роль в операциях российской армии на Украине и базируются на шасси танков Т-72 и Т-90, что упрощает обслуживание. Стандартное вооружение включает две 30-мм пушки, два 30-мм гранатомета, четыре 130-мм противотанковые управляемые ракеты "Атака", пулемет калибра 7,62 мм и два гранатомета для постановки дымовой завесы.

"Терминатор" был разработан в 1990-х годах. Конструкция машины постепенно совершенствовалась, и последняя версия, представленная в начале 2025 года, получила расширенную динамическую защиту, дополнительное бортовое бронирование, противодронную решетчатую защиту и новые системы радиоэлектронной борьбы, что повысило ее живучесть.

Значительным преимуществом этих машин перед основными боевыми танками является их большая способность поражать многочисленные рассредоточенные малозначимые цели, такие как дроны или пехота на низких позициях. Современные цифровые системы управления огнем позволяют одновременно вести огонь по трем отдельным целям.

Остается неясным, увеличилось ли производство БМПТ пропорционально росту выпуска основных боевых танков в условиях наращивания оборонного производства. Ранее эти машины создавались путем переоборудования шасси советских Т-72, однако по мере сокращения резервов старых танков не исключается возможность их нового производства на базе шасси Т-90М — значительно усовершенствованного варианта того же проекта. Также предлагалась версия на шасси танка Т-14, который пока не поступил на вооружение.