Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни?

Макрон созывает встречу европейских лидеров для обсуждения арестов танкеров с российской нефтью в международных водах, вынуждая Россию реагировать.

Макрон выступил с новой антироссийской инициативой

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите ЕС в Копенгагене объявил, что созывает " в ближайшие дни" встречу европейских начальников штабов "в координации с НАТО в рамках коалиции желающих" для принятия мер против так называемого теневого флота России — танкеров не под флагом РФ, перевозящих российскую нефть без западной страховки.

Это случилось после задержания французским спецназом танкера Boracay под флагом Бенина, который следовал в Индию. По данным MarineTraffic, 20 сентября он вышел из Приморска, прошёл через Балтийское и Северное моря, территориальные воды Дании, а затем через Ла-Манш. После обхода северо-западного побережья Франции его начал сопровождать французский военный корабль, который заставил команду пришвартоваться у Сен-Назера.

Французские власти заявили, что экипаж отказался предоставить документы о принадлежности судна и не выполнял приказы. До декабря 2024 года судно, по их данным, называлось Kiwala. Весной его задержали ВМС Эстонии за отсутствие западной страховки. В августе этот же танкер уже под именем Pushpa заметили у берегов Дании в день появления в Копенгагене неизвестных дронов.

Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии.

Цель дронной истерии в Европе — атака на танкерный флот

У французской прокуратуры пока есть претензии к бумагам, описывающим национальную принадлежность судна, и из-за отказа подчиниться французским властям, заявил прокурор Бреста. Он уточнил, что за это полагается штраф в 150 тыс. евро или год тюрьмы. Судить намерены капитана — гражданина Китая, который задержан. Прокуратура не занимается рассмотрением подозрений о том, что танкер мог служить "пусковой площадкой" для беспилотников, якобы нарушивших датское воздушное движение.

Макрон считает, что задержка танкеров даже на несколько дней или недель обеспечит большие проблемы данной "бизнес-модели", которая. по его словам, обеспечивает финансирование СВО. Очевидно, что вся эта история с беспилотниками в Дании и других странах нагнеталась ради оправдания нападений на танкерный флот — эффективный способ обхода неправомерных западных санкций. Но идея нереализуема, так как всего имеется, по разным данным, от 444 (по данным ЕС) до 800 с лишним таких танкеров, и множество способов ответа России, которые Макрону и другим не понравятся.

Путин объяснил рвение Макрона: Наполеоном хочет быть

Президент РФ Владимир Путин на заседании "Валдайского клуба" 2 октября назвал задержание танкера пиратством с целью спровоцировать Россию на "активные действия". По мнению Путина, таким образом Макрон пытается переключить внимание французского общества с внутренних на внешние проблемы и сказать французам: "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон".

Россия имеет возможность ответных силовых действий, помимо действий в правовом поле — требований компенсаций за задержку груза.

Так, Россия задержала танкер Green Admire, следовавший из Эстонии в Роттердам, потому что судно шло в территориальных водах РФ. Ранее это был согласованный маршрут, теперь его нет. Также можно устроить военное сопровождение танкерам, проходящим мимо Бреста, а это 10-15 танкеров в сутки, по данным AFP. Так, как это было сделано в международных водах, когда 14 мая эстонские ВМС попытались остановить танкер Jaguar. Судну угрожали тараном и дважды предприняли попытку высадить десант с вертолета. Экипаж отказался остановиться, а Россия направила для сопровождения судна истребитель Су-35.

Также можно вооружать на опасных направлениях команду, как это делается в водах Сомали в борьбе против пиратов.

Отметим, что танкер Kiwala был отпущен Эстонией 27 апреля 2025 года после того, как устранил нарушения, большая часть которых касалась документации, а также вопросов безопасности и технического состояния судна.