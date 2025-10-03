Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия

3:04
Силовые структуры » Военные новости

Белорусское телевидение случайно показало модель новой российской ракеты "Орешник", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О возможном размещении этого оружия и его влиянии на баланс сил авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Видео, опубликованное белорусскими государственными СМИ, как сообщается, показало модель российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", внешний вид которой ранее был неизвестен.

На столе у президента Белоруссии Александра Лукашенко был замечен крупный пусковой комплекс, предположительно установленный на белорусском шасси МЗКТ-79291 с 12-колесной конфигурацией.

"Орешник" стал первой российской баллистической ракетой средней дальности, созданной со времен СССР, и был впервые применен в боевых условиях 21 ноября против украинских целей. Именно тогда о существовании этой программы впервые было объявлено миру.

Президент России Владимир Путин 23 июня подтвердил начало серийного производства и заявил, что ракета хорошо проявила себя в боевых испытаниях. До ее появления возможности России наносить тактические удары по наземным целям на средних и больших дистанциях были весьма ограниченными — вне зоны поражения оставались цели в Западной Европе, на Аляске и на Гуаме.

После принятия на вооружение нового класса ракет приоритетным направлением станут размещения на территории единственного европейского союзника России — Белоруссии. Секретарь Совета безопасности России Александр Вольфович 29 мая подтвердил, что такие развертывания начнутся до конца года.

Варианты с обычными боеголовками могут быть экспортированы для оснащения белорусской армии, в то время как ядерные версии, как ожидается, будут находиться под контролем Белоруссии в военное время в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия, подписанного двумя странами в 2023 году.

Сочетание дальности, точности и современных проникающих возможностей "Орешника" вызвало серьезную обеспокоенность во многих странах Запада. Российский посол в Великобритании Андрей Келин вскоре после первого боевого применения ракеты заявил, что она оказала значительное влияние на британскую политику в отношении Москвы, заставив Лондон занять более осторожную позицию в вопросе поддержки украинских ударов по российским целям.

Способность тактических баллистических ракет большой дальности играть ключевую роль в исходе конфликта была продемонстрирована в июне во время ирано-израильских боевых действий. Итоги этих событий, вероятно, еще больше усилили восприятие значимости программы "Орешник".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
