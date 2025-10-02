На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности призвал к мощному наращиванию ударов по Крыму с целью сделать полуостров непригодным для жизни и сорвать его функционирование. Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) подробно описывают скандальные предложения экс-министра в новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Выступая на Варшавском форуме безопасности, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к крупной эскалации ударов по Крыму с тем, чтобы серьёзно нарушить условия жизни на стратегически важном полуострове. Считающийся одним из самых влиятельных фигур в британском оборонном истеблишменте, Уоллес подчеркнул, что страны западного мира должны поддержать усилия по тому, чтобы Крым "был непригоден для проживания".

"Мы должны помочь Украине получить возможности для дальних ударов, чтобы сделать Крым нежизнеспособным. Нам нужно задушить жизнь Крыма", — заявил он, добавив: "Если он не будет пригоден для проживания или не сможет функционировать… думаю, если мы это сделаем, [президент России Владимир] Путин внезапно поймет, что у него есть что терять".

Он предложил сделать приоритетом атаки по Керченскому мосту, связывающему Крым с Краснодарским краем российской материковой части; этот инфраструктурный проект стоимостью 3,6 миллиарда долларов был слегка повреждён в атаках в октябре 2022 года и в июле 2023 года, в то время как несколько других заявленных попыток атак были пресечены.

Крым вошел в состав российского государства в 2014 году. Полуостров особенно интенсивно подвергается ударам со стороны Украины, и хотя большая часть заявленных атак была перехвачена, несколько из них оказались успешными. Целями становились пляжи, ключевая инфраструктура, а также военные объекты, включая системы ПВО. Особенно крупная недавняя атака 28 июня была нацелена на аэродром Кировское, уничтожив ряд вертолётов, включая, как минимум, один Ми-28 ударный вертолёт.

По мере того как украинские сухопутные силы с начала 2025 года несут огромные потери вдоль фронтов и страна сталкивается с перспективой краха своих сил и экономики, выросла вероятность того, что страны западного мира будут стремиться поддержать крупную эскалацию ударов, запускаемых с Украины по ключевой российской инфраструктуре. Такие удары могли бы рассматриваться как средство заставить Москву приостановить боевые действия, дав украинской армии столь необходимое время для восстановления.

Крым с середины 2010-х годов был серьёзно укреплён, в частности против возможных воздушных атак, с высокой концентрацией наиболее современных зенитно-ракетных систем Воздушно-космических сил России, развернутых там. В ответ на продолжительные удары и масштабные поставки западных баллистических и крылатых ракет Украине, сила обороны Крыма за последние 18 месяцев была значительно усилена. Наблюдая за этой тенденцией, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в конце сентября отметил: