Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься

Иран принял предложение России о создании системы ПВО и предложил Ираку присоединиться к ней, что увеличит их возможности для отражения воздушных атак Израиля.

Тегеран предложил Багдаду общую систему ПВО

Не секрет, что ПВО Ирана не справилась во время 12-дневной войны с Израилем с ударами авиабомбами и ракетами с самолётов. Наивно полагать, что Тегеран не предпринимает меры в ожидании нового нападения. Несколько региональных СМИ со ссылкой на советника иранского правительства заявили, что Израиль стремится начать одновременную многоплановую атаку, направленную на Тегеран, а также на базы или цели, принадлежащие союзникам Ирана в Йемене и Ираке.

Арабские паблики в Telegram пишут, что в Багдаде и Тегеране на уровне правительств пришли к выводу о необходимости принятия совместных мер, так как Ирак не смог воспрепятствовать пролёту израильских самолётов над своей территорией, летевших бомбить Иран.

Вопрос обсуждался также на уровне начальников разведки ВС обеих стран. Самый важный итог переговоров, как пишет иракский Telegram-канал "Сафи ад-Дин", "Тегеран предложил Багдаду присоединиться к многосторонним переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей для получения современных систем противовоздушной обороны, что даст как Ираку, так и Ирану большие возможности для отражения израильской воздушной атаки".

Иран купил у России модернизированные МиГи в рамках усиления ПВО

Это произошло после того, как источник в министерстве обороны Ирана подтвердил агентству Al-Jarida, что Иран недавно приобрёл несколько российских истребителей МиГ-29 и МиГ-30, а также детали, необходимые для эксплуатации истребителей Су-35. Полученные истребители МиГ-29 модернизированы и обладают боевыми возможностями, сопоставимыми с истребителями 4-го и 5-го поколений. Их цель — обеспечить воздушное прикрытие иранского воздушного пространства, в частности, от израильских истребителей F-15 и F-16.

Для противостояния истребителям F-22 и F-35 Ирану необходимы истребители Су-35. Иран также работает над приобретением китайских истребителей J-10, J-20 и J-35, однако их использование в обозримом будущем представляется невозможным, так как, во-первых, для этого требуются интегрированные китайские системы ПВО и радары, которых у Ирана нет, а во-вторых, иранским лётчикам требуется длительная подготовка для перехода на эти истребители. А российские МиГ-29 Иран закупал ещё у СССР. Также, судя по всему, Иран в ближайшее время купит ЗРК С-400 (если уже не купил), если предлагает Ираку присоединиться к возможностям ПВО России.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ предлагала Тегерану выстроить комплексную систему ПВО, но Иран отказался, так как предпочитал свои средства ПВО.

Россия закроет небо Ирана и Ирака

Москва вчера, 2 октября, объявила об официальном вступлении в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Тегераном, подтвердив свой отказ соблюдать санкции, возобновлённые Совбезом ООН против Ирана в рамках механизма их автоматического возврата за невыполнение требований по договору от 2015 года.

Стратегический договор, подписанный на высшем уровне в апреле прошлого года, включает положения о "сотрудничестве в области безопасности и обороны" между двумя странами для противодействия "общим военным угрозам или угрозам безопасности", но не обязывает обе стороны к взаимной обороне.

Тем не менее Москва существенно усилит возможности Ирана и Ирака в противостоянии агрессии Израиля и США, что заставит Израиль задуматься о перспективах новых атак с неизбежными многочисленными жертвами среди своих лётчиков.