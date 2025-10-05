Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву

18:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Боевые действия на Украине уже давно перестали быть только российско-украинским конфликтом. Всё больше фактов подтверждает: Россия противостоит не столько Киеву, сколько целому комплексу военной, разведывательной и технологической поддержки НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

При этом альянс сохраняет публичную "дистанцию", позволяя Украине выступать в роли самостоятельного игрока. На деле же речь идёт о масштабной координации, поставках и прямом участии специалистов НАТО.

Системы НАТО на украинском фронте

С 2022 года Украина получила наиболее современные средства противовоздушной и противоракетной обороны:

Patriot (США, Германия, Нидерланды),

NASAMS (Норвегия/США),

IRIS-T (Германия),

SAMP/T (Франция/Италия).

Эти комплексы не просто переданы Киеву — они встроены в единую оборонную сеть, где датчики и командные пункты разных стран работают совместно.

По данным Reuters, в Висбадене (Германия) развёрнуто новое командование НАТО для координации безопасности, обучения и поставок Украине — оно должно централизовать управление военной помощью и снять часть функций с прежних рамштейнских форматов. Это подтверждает, что многие операции по поставкам, ремонту и подготовке теперь проходят через натовскую структуру в Германии. Подробнее о миссии и задачах этого командования — на официальном сайте НАТО, где описаны цели и статус NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) в Висбадене.

Фактически ПВО Украины стало многоуровневой коалиционной системой, функционирующей не только силами местных расчётов, но и благодаря постоянному участию союзных специалистов (Defense News, 2023).

Системы НАТО на украинском фронте

С 2022 года Украина получила на вооружение наиболее современные средства противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО. Среди них...

Patriot — американские и немецкие батареи, которые изначально предназначались для защиты от баллистических ракет. Их поставки подтвердили США, Германия и Нидерланды. Эти комплексы способны сбивать баллистические и крылатые ракеты, но требуют многомесячной подготовки персонала (DW, апрель 2023).

— американские и немецкие батареи, которые изначально предназначались для защиты от баллистических ракет. Их поставки подтвердили США, Германия и Нидерланды. Эти комплексы способны сбивать баллистические и крылатые ракеты, но требуют многомесячной подготовки персонала (DW, апрель 2023). NASAMS (Норвегия/США) — мобильная система средней дальности, которая защищает Киев и другие крупные города. Именно NASAMS прикрывает воздушное пространство над правительственным кварталом Киева, что публично признавал президент США Джо Байден (CNN, ноябрь 2022).

(Норвегия/США) — мобильная система средней дальности, которая защищает Киев и другие крупные города. Именно NASAMS прикрывает воздушное пространство над правительственным кварталом Киева, что публично признавал президент США (CNN, ноябрь 2022). IRIS -T SLM (Германия) — новейшие немецкие комплексы, впервые применённые именно в Украине. По данным минобороны ФРГ, они продемонстрировали высокий процент перехвата крылатых ракет и беспилотников (Bundeswehr, 2023).

(Германия) — новейшие немецкие комплексы, впервые применённые именно в Украине. По данным минобороны ФРГ, они продемонстрировали высокий процент перехвата крылатых ракет и беспилотников (Bundeswehr, 2023). SAMP/T (Франция/Италия) — европейский аналог Patriot, способный перехватывать баллистические ракеты на дальностях до 120 километров. Его передача Украине была согласована Парижем и Римом в 2023 году (France24, май 2023).

Эти комплексы не просто были переданы Киеву в разрозненном виде. Они встроены в единую сеть ПВО, где используются датчики, радары и командные пункты разных стран. Координация ведётся при участии специалистов НАТО, которые помогают интегрировать разнородные системы в единую "многоэшелонную" оборону.

Обучение украинских расчётов, как сообщало Reuters, проходило на базах в Германии, Польше и США. Так, украинские военные проходили подготовку на американской базе Форт-Силл (штат Оклахома) для работы с комплексами Patriot.

Кроме того, Reuters сообщало, что в октябре 2023 года НАТО создало в Германии специальную координационную команду, которая управляет всеми аспектами военной помощи Украине, от поставок вооружений до ремонта и логистики.

Таким образом, украинская противовоздушная оборона превратилась в многоуровневую коалиционную систему, функционирующую не только силами украинских расчётов, но и благодаря постоянному участию специалистов альянса. Как отмечает Defense News, именно интеграция разнородных западных комплексов в единую сеть стала ключевым фактором, позволившим Украине частично закрыть своё небо от российских ударов.

Нюансы натовской защиты

Но, как всегда, есть нюансы. При всей громкой мощи и рекламируемых возможностях НАТО Украина прикрыта лишь фрагментарно. Да, комплексы стоят. Но где? В Киеве, над головами политического руководства и иностранных миссий. В районах, где НАТО создало свои военные узлы и промышленные точки. Заводы, штабы, склады — там купол работает. А в других местах — дыры в небе.

И здесь не надо питать иллюзий: это не вопрос нехватки железа, это вопрос стратегии. НАТО защищает прежде всего себя — свои интересы, свои структуры, свои вложения. Украина как территория, украинцы как люди, города на линии фронта — они остаются на втором плане.

И потому становится всё очевиднее: речь идёт уже не о "помощи Украине", а о переносе на её землю самой натовской системы ПВО, которая охраняет альянс и его присутствие. Украина — лишь вывеска, щит, за которым НАТО строит свой собственный защитный купол.

Что "защищают" системы НАТО

С 2022 года Украина получила целый арсенал западных систем ПВО:

Patriot,

NASAMS,

IRIS-T,

SAMP/T.

Эти комплексы создают эшелонированную оборону, но она имеет неравномерный характер.

Киев прикрыт максимально плотно. Здесь сосредоточены NASAMS, IRIS-T и несколько батарей Patriot. Президент США Джо Байден прямо говорил, что NASAMS установлены для защиты правительственного квартала (CNN, 2022). Германия же поставила IRIS-T, которые "прикрывают столицу и стратегические объекты" (Bundeswehr, 2023).

прикрыт максимально плотно. Здесь сосредоточены NASAMS, IRIS-T и несколько батарей Patriot. Президент США Джо Байден прямо говорил, что NASAMS установлены для защиты правительственного квартала (CNN, 2022). Германия же поставила IRIS-T, которые "прикрывают столицу и стратегические объекты" (Bundeswehr, 2023). Днепр и Харьков также прикрываются отдельными дивизионами западных систем, но значительно слабее. Основной упор делается на защиту промышленных зон и железнодорожных узлов, через которые проходит военная логистика.

также прикрываются отдельными дивизионами западных систем, но значительно слабее. Основной упор делается на защиту промышленных зон и железнодорожных узлов, через которые проходит военная логистика. Западная Украина (Львов, Ивано-Франковск) защищена хуже. Здесь нет плотного эшелона ПВО, так как ударов России меньше, а ключевые объекты: склады, ремонтные базы и центры подготовки, — часто прикрываются мобильными советскими "Бук" и "С-300", а не западными системами.

(Львов, Ивано-Франковск) защищена хуже. Здесь нет плотного эшелона ПВО, так как ударов России меньше, а ключевые объекты: склады, ремонтные базы и центры подготовки, — часто прикрываются мобильными советскими "Бук" и "С-300", а не западными системами. Фронтовые города Донбасса и юга (Херсон, Запорожье, Николаев) практически не имеют прикрытия современными комплексами НАТО. Здесь работают в основном старые советские ЗРК, ПЗРК и мобильные расчёты.

Почему так? Ответ очевиден: западные системы — дорогие и дефицитные. Их число ограничено, поэтому они размещаются там, где прикрывают:

политическое руководство (Киев);

ключевые центры управления и связи;

военно-промышленные объекты (заводы дронов, ремонтные базы, узлы железных дорог);

склады западного вооружения.

Остальные города, жилые районы и население защищаются по остаточному принципу. Получается, что эшелонированная ПВО Украины — это не "щит для всей страны", а прицельная защита конкретных точек, которые критически важны для НАТО и украинской власти. Простые города и граждане остаются уязвимыми. А выбор в пользу защиты Киева и заводов означает: приоритет — сохранить власть и военную инфраструктуру, а не безопасность населения.

Натовский купол над Украиной напоминает зонтик, который держат слуги народа над политиками и генералами, тогда как вся остальная страна стоит под дождём. Это не защита нации, а защита интересов блока.

Разведка и удары по глубине России

Ключевым фактором в трансформации конфликта стал обмен разведданными. По данным The Wall Street Journal, администрация США в октябре 2025 года согласовала передачу Украине разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре — нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям.

Reuters уточняет: разведданные США и союзников передавались Киеву давно, но новое решение значительно облегчает удары по глубоким тыловым целям, лишая Россию доходов и ресурсов.

Технологическая гонка: российские ракеты против Patriot

Но, как показывает вся история противостояния России с НАТО, и в этот раз западные системы ПВО не стали абсолютным барьером. Россия адаптировала свои вооружения: "Искандер-М" и "Кинжал" получили новые алгоритмы и способность маневрировать на финальной траектории. Financial Times (FT) сообщает, что это резко снизило эффективность перехвата Patriot: с 37% в августе 2025 до 6% в сентябре.

1 октября все четыре запущенные ракеты "Искандер-М" достигли целей. Удары серьёзно повредили заводы по производству дронов в Киеве, включая предприятия по выпуску Bayraktar, а также офисы компании-разработчика комплектующих для БПЛА и здания делегации ЕС и Британского совета (там же, FT).

В отчёте специнспектора Агентства оборонной разведки США говорится, что новые тактики России: манёвры и пикирование, — затрудняют перехват. Примеры: 28 июня из семи ракет сбита только одна, а 9 июля из 13 уничтожены семь (FT, 2025). По словам экспертов, усовершенствования, вероятно, связаны с корректировкой программного обеспечения. Исследователь Фабиан Гофман из Университета Осло отметил, что "Искандер-М" способен агрессивно маневрировать на конечной стадии полёта, а перепрограммирование систем наведения позволяет выполнять резкие манёвры перед поражением цели, что затрудняет перехват.

Политическая осторожность НАТО

На этом фоне в альянсе усилились противоречия. Прибалтийские страны и Польша настаивают на жёстких шагах, включая консультации по 4-й статье НАТО.

Так, Эстония инициировала обсуждение после пролёта российских МиГ-31. Но, как сообщало Fox News, генсек НАТО Марк Рютте резко предостерёг эстонского премьера Кристена Михала от злоупотребления этой статьёй, даже повысив голос в ходе дискуссии.

Иными словами, руководство альянса не готово идти на эскалацию, понимая, что применение статьи может привести к ударам России по промышленным центрам Европы. А почему? Ведь, судя по всем заявлениям как части лидеров ЕС, так и руководства НАТО, в противостоянии с ВС России, а уж тем более для "защиты" европейской демократии они готовы идти до конца!

Но, оказывается, за громкими спорами о 4-й статье скрывается простая военная арифметика. Если говорить в реальных цифрах, то опыт Украины показывает: даже с десятками батарей западных Patriot, NASAMS, IRIS-T и SAMP/T удаётся прикрыть не более 15% территории страны. Остальное остаётся открытым для ударов.

Европа в этом плане ничуть не лучше. По разным оценкам, на всём континенте размещено порядка трёх-четырёх десятков батарей Patriot и несколько десятков систем средней дальности. Но при площади Европы более 10 млн квадратных километров они реально могут прикрыть лишь около 20% территории.

А значит, вся остальная Европа: её столицы, транспортные узлы, промышленные центры, — остаётся уязвимой для российских ударов. И именно это отлично понимают в штабах НАТО. Генералы видят: у них нет "железного зонтика" над Европой, как нет его и над Украиной. Поэтому они и остерегаются инициатив Прибалтики и Польши, понимая, что слишком активное подтягивание 4-й статьи способно обернуться прямым ударом по европейским центрам власти и экономики, к которому альянс объективно не готов.

Украина как прикрытие

Несмотря на масштабное участие НАТО, в публичной плоскости именно Украина заявляет о своей самостоятельности. Генштаб и политическое руководство регулярно подчёркивают, что именно они руководят войной.

Эта риторика необходима для внутренней мобилизации и для демонстрации союзникам решимости. Но она также прикрывает реальную масштабную помощь альянса. Фактически многие удары и операции были бы невозможны без разведданных, обучения и технологической поддержки НАТО.

Таким образом, Украина выполняет двойную роль:

самостоятельного игрока в публичном пространстве и прикрытия для альянса, который ведёт войну руками Киева, оставаясь формально в стороне.

Заключение: НАТО и война, от которой оно не может отказаться

Североатлантический альянс был создан в 1949 году. С тех пор прошло уже более 70 лет. Всё это время НАТО определяло себя как "оборонительный союз", хотя на деле шаг за шагом отрабатывало наступательные концепции.

Да, у альянса уже был опыт крови —

в Югославии, где авиация НАТО обрушила бомбы на Белград под лозунгами "гуманитарной миссии";

в Ливии, где военные самолёты и ракеты альянса разрушили государство, оставив за собой хаос и пепел, который горит до сих пор.

Но и там НАТО воевало против заведомо более слабых противников, и там не было реального риска нарваться на ответный удар по Парижу, Берлину или Лондону.

Сегодня же ситуация иная. Впервые за десятилетия альянс оказался вовлечён в войну, где противостоит России — ядерной державе, сопоставимой по военной мощи. И вот здесь проявляется истинная природа НАТО. Этот блок, созданный как щит, оказался на деле копьём. Спустя 70 лет он, наконец, получил возможность вести войну так, как и задумывали его генералы: наступательно, агрессивно, с претензией на стратегический диктат.

НАТО словно всадник, который десятилетиями держал коня в стойле, а теперь впервые выехал на боевое поле и не может остановиться. Генералы альянса почувствовали вкус настоящего сражения, и теперь ни Вашингтон, ни Брюссель, ни даже Дональд Трамп не могут принудить эту машину к покою.

И всё же нельзя забывать: даже в самих США звучали попытки остановить эту машину. Дональд Трамп открыто заявлял о намерении "выключить" НАТО, урезав финансирование и заставив Европу платить за собственную оборону. Это был, пожалуй, единственный шанс притормозить альянс. Но американский военно-промышленный комплекс оказался сильнее. Для него НАТО — не только стратегия, но и бизнес. Санкционные заказы, многомиллиардные контракты, новые линии производства — всё это приносит гигантскую прибыль, превращая войну в коммерческий проект. В итоге для США НАТО стало не только инструментом влияния, но и механизмом заработка: "ничего личного, просто бизнес".

Но в истории военных всегда одно и то же: переговоры начинаются только тогда, когда они проигрывают. И пока Россия не нанесёт ощутимого удара по структуре самого альянса, пока не покажет хрупкость его инфраструктуры и иллюзорность его "непобедимости", эта война будет продолжаться.

Югославия и Ливия стали для НАТО лишь "тренировочными залпами". Украинский фронт стал первой ареной, где альянс попытался реализовать свою концепцию большой войны против серьёзного противника. И именно здесь, на этой земле, впервые за 70 лет существования НАТО его генералы показали своё истинное лицо: не "миротворцев", а игроков в наступательную войну.

Финал — "чужими руками" и страх прямой цены

Но есть маленькое "но" в этой "стратегии войны" на российском фронте... НАТО — боится!!! Вся эта двойственность: и страх перед прямой эскалацией, и одновременное наращивание наступательных возможностей, — не парадокс, а продуманная стратегия.

НАТО боится формально вступать в конфликт именно потому, что прямое столкновение с Россией — это дверь в непредсказуемую, потенциально катастрофическую эскалацию. Поэтому альянс ставит на "двойной ход": он не идёт в открытую войну, но разворачивает на украинской земле всё, что умеет: оружие, разведку, обучение, идеи тактики, — и позволяет этим инструментам действовать под флагом Киева.

Иными словами, НАТО воюет — но чужими руками. Это оптимальная для альянса модель: получить эффект стратегического давления на Россию, минимизируя собственные риски и политические издержки. Украина, её солдаты и её граждане, платят реальную цену, а альянс получает опыт, влияние и политические дивиденды, оставаясь при этом формально вне прямого боя.

Такой расчёт делает нынешнюю войну особенно трагичной: она похожа на идеальную для военного блока операцию — максимум воздействия при минимальной ответственности. Пока не изменится этот расчёт, пока не появится внешне явная цена, которую НАТО не сможет игнорировать, конфликт будет продолжаться в режиме, выгодном альянсу: наступление "без собственных потерь" и удержание права не переходить к прямым ударам, пока счёт за войну платят другие.