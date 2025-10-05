Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются

7:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Известие о том, что США могут передать киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" вызвало на Украине определённую эйфорию. Дальность действия самой мощной версии этой ракеты составляет 2500 километров, и Зеленский, вероятно, от восторга, захлестнувшего его по этому поводу, сразу же хотя бы на словах решил "прицелиться" по Москве, пригрозив "чиновникам Кремля".

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USS Cape St. George (CG 71) fires a tomahawk missile in support of OIF

Но полетят ли реально на Россию "Томагавки" — даже на Западе в этом сильно сомневаются.

Зеленскому вообще свойственно вести себя как маленькому капризному мальчику: то он топает ножкой и требует новых игрушек, то прыгает от счастья и хлопает в ладоши, когда получает очередное "чудо-оружие". А что испытывать в связи с угрозой "Томагавками" нам, в России?

Общий тезис многих "трезвых" экспертов на Западе — "Томагавки" Украине не помогут. Многие наши специалисты добавляют ещё и общего скепсиса по поводу принципиальной возможности такой передачи. Якобы США на это не пойдут.

Так вот, помогут — не помогут, пойдут или не пойдут... Давайте и поразмышляем на эту тему, и разберём, какие аргументы "за" и "против" используют специалисты.

"Томогавки" для Украины — это "красная линия" для России?

Это наиболее популярный аргумент. Простыми словами "Томагавк" — "слишком сложное оружие для украинской армии. И не столько технически, сколько организационно. Наведение его осуществляется через автоматизированные системы боевого управления армии США либо НАТО. В цепочке обработки информации задействовано множество уровней и компонентов, спутниковая группировка, самолёты-разведчики и т. п.

В этой системе офицеры ВСУ не имеют никаких полномочий, соответственно, процессом придётся рулить действующим американским офицерам, а это есть не что иное, как непосредственное втягивание США и Европы в прямой конфликт с Россией.

Об этом, в частности, говорит известный американский военный блогер Скот Риттер, в прошлом офицер американской армии. Ему, в общем-то, вторят и наши специалисты. Однако почему-то при этом все дружно забывают, что мы эту историю уже проходили, и не один раз. Сначала были ракеты HIMARS, потом ATACMS, где-то параллельно со всем этим были Storm Shadow, SCALP и т. д. И тоже вроде бы все говорили о том, что применение этих вооружений невозможно без прямого участия НАТО. Однако же по факту никто никуда не втянулся, имеется в виду прямой конфликт с Россией.

Крылатая ракета "Томагавк", по сравнению с вышеперечисленными, — всё-таки вооружение уже более высокого порядка. Можно сказать, стратегического назначения, но принципиальная схема применения ракет дальнего действия едина для всех.

Каково сейчас распределение ролей и кто жмёт финальную кнопку при применении тех же HIMARS: офицер НАТО или бандеровец ВСУ, — это, конечно, интересно. Но думается, что организационно и технически эти вопросы в наш информационный век легко решаемы. А как это всё происходит на самом деле, мы, наверное, узнаем только после СВО.

Ну а если мы вникнем в технические характеристики КР "Томагавк", то поймём, что применение этих ракет вполне возможно без каких-то сложных процедур согласования. Задействование информационных систем НАТО необходимо в том случае, если при наведении ракеты используется спутниковая навигация GPS. Но, строго говоря, "Томагавк" может лететь вполне себе автономно. Более того, это его базовый режим, исторически родной.

Первые крылатые ракеты, создававшиеся ещё до появления спутниковой навигации, так и действовали. Для более полного понимания этого момента нам понадобится немного вникнуть в принципы наведения ракеты "Томагавк".

Как работает система наведения "Томагавк"

В бортовой компьютер ракеты заранее закладывается карта местности с маршрутом полёта к цели, так называемое "полётное задание". Это программа, которая содержит набор команд, согласно которым ракета в определённых точках маршрута должна менять направление и высоту полёта. Делается это для того, чтобы избежать воздействия ПВО. Поэтому и полёт проходит на малых высотах, менее 100 метров, с огибанием рельефа местности.

Этот функционал обеспечивается инерциальной системой INS, представляющей собой набор датчиков, определяющих положение ракеты в пространстве. Собственно, на одной этой инерциальной системе ракета в теории могла бы долететь до цели, но в реальности по мере полёта в системе накапливаются ошибки, и отклонение от цели может быть весьма существенно.

Для компенсации этих расхождений включается дополнительный контур управления TERCOM, включающий радиовысотомер и барометрический датчик высоты. TERCOM вносит поправки в полёт ракеты с учётом местных ориентиров. И уже на подлёте к цели включается последний навигационный модуль DSMAC.

Чтобы не расшифровывать эту длинную аббревиатуру, назовём его упрощённо — "коррелятор изображения". В этом блоке содержится эталонная цифровая картинка цели (объекта, здания), полученная заранее. При подлёте к цели камера снимает район удара и сопоставляет с эталонным изображением. В случае совпадения наносится удар.

Так вот, вся эта система работает вполне автономно и без внешнего вмешательства. Роль оператора сводится только к составлению полётного задания перед пуском ракеты. Именно на этом этапе и возможно активное участие специалистов из НАТО.

Что касается спутникового наведения, то оно появилось только в 90-е годы и для КР "Томагавк" лишь дополняет уже базовый набор навигационных возможностей. Да, GPS позволяет быстрее составить полётное задание, сделать маршрут полёта более запутанным и непредсказуемым для ПВО противника, ускоряет задание координат цели. Именно эта часть функционала и потребует максимального вовлечения сил и средств США/НАТО.

Но совсем не факт, что ВСУ в противоборстве с нами делает ставку на спутниковую навигацию. Сигнал GPS, как видят многие жители европейской части России, активно подавляется нашими средствами РЭБ. Хотя это не всегда помогает обезоружить украинские средства воздушного нападения. А какой из этого вывод? Противник применяет автономные средства наведения.

Да, в любом случае для применения ракет и дронов в автономном режиме тоже требуется активное вовлечение НАТО и, в частности, США: всё-таки необходимы данные спутниковой и воздушной разведки. Но как мы видим, это всё пока не приводит к прямому конфликту НАТО и России.

Более того, вопрос с "Томагавками" прокомментировал и президент Владимир Путин во время своего выступления на сессии Валдайского клуба, дав понять, что передача ракет отношения с США, конечно, не улучшат, но... "как сбивали, так и будем сбивать".

А вот насколько успешно российским ПВО получиться бороться с американскими "Томагавками" и какие ещё неожиданности могут возникнуть в связи с передачей этих ракет Украине, об этом поговорим отдельно в следующих публикациях...

Продолжение следует...