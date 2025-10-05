Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому

Российские истребители МиГ-31И получили обновленные ракеты "Кинжал", способные маневрировать и уходить от перехвата, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему это стало "переломным моментом" в противостоянии с системами Patriot, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Российские истребители МиГ-31И получили модернизированные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", что повысило их способность пробивать современные системы противовоздушной обороны. Как отмечает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, эти изменения существенно повысили эффективность оружия.

Теперь ракеты могут следовать по обычной баллистической дуге, а затем резко уходить в крутое пикирование или выполнять маневры, чтобы "сбить с толку и уклониться" от украинской ПВО. Последние удары по объектам украинских беспилотников, по данным издания, демонстрируют эффективность такой тактики. Аналогичные усовершенствования были внесены и в наземную версию ракеты — 9К720, запускаемую комплексами "Искандер-М".

Один из бывших украинских чиновников подчеркнул, что повышение маневренности стало "переломным моментом для России", отметив, что поставки новых комплексов Patriot и ракет к ним отстают от графика.

МиГ-31И поступили на вооружение в 2022 году как усовершенствованная версия МиГ-31К. Помимо функции носителя баллистических ракет, они способны запускать противоспутниковые ракеты. С тех пор самолеты проходят постоянную модернизацию — в 2023 году им добавили возможность дозаправки в воздухе.

Эти истребители были первыми, кто уничтожил систему ПВО Patriot — это произошло в мае 2023 года. Позднее видеозаписи подтвердили, что комплексы "Искандер-М" неоднократно уничтожали элементы украинских Patriot во время боев.

По данным Воздушных сил Украины, в сентябре уровень перехвата российских баллистических ракет системами Patriot снизился до 6 процентов. Причиной падения эффективности названы именно усовершенствования "Кинжала" и "Искандера-М".

Украина делится информацией о работе Patriot с Пентагоном и компаниями-производителями. По словам источников, хотя предпринимаются попытки улучшить систему, темпы отстают от развития российских наступательных средств.

Неспособность надежно перехватывать российские ракеты вызывает тревогу у украинских и западных военных. Один из украинских чиновников сообщил изданию Wall Street Journal в июле, что баллистические ракеты стали выполнять более сложные маневры, что позволяет им уходить не только от перехвата, но и от обнаружения.

Ранее, 26 мая, представитель Воздушных сил Украины Игорь Игнат отмечал недостаточную эффективность Patriot при отражении атак баллистических ракет.