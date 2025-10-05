Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому

Российские истребители МиГ-31И получили обновленные ракеты "Кинжал", способные маневрировать и уходить от перехвата, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему это стало "переломным моментом" в противостоянии с системами Patriot, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Ракета "Кинжал"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета "Кинжал"

Российские истребители МиГ-31И получили модернизированные гиперзвуковые ракеты "Кинжал", что повысило их способность пробивать современные системы противовоздушной обороны. Как отмечает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, эти изменения существенно повысили эффективность оружия.

Теперь ракеты могут следовать по обычной баллистической дуге, а затем резко уходить в крутое пикирование или выполнять маневры, чтобы "сбить с толку и уклониться" от украинской ПВО. Последние удары по объектам украинских беспилотников, по данным издания, демонстрируют эффективность такой тактики. Аналогичные усовершенствования были внесены и в наземную версию ракеты — 9К720, запускаемую комплексами "Искандер-М".

Один из бывших украинских чиновников подчеркнул, что повышение маневренности стало "переломным моментом для России", отметив, что поставки новых комплексов Patriot и ракет к ним отстают от графика.

МиГ-31И поступили на вооружение в 2022 году как усовершенствованная версия МиГ-31К. Помимо функции носителя баллистических ракет, они способны запускать противоспутниковые ракеты. С тех пор самолеты проходят постоянную модернизацию — в 2023 году им добавили возможность дозаправки в воздухе.

Эти истребители были первыми, кто уничтожил систему ПВО Patriot — это произошло в мае 2023 года. Позднее видеозаписи подтвердили, что комплексы "Искандер-М" неоднократно уничтожали элементы украинских Patriot во время боев.

По данным Воздушных сил Украины, в сентябре уровень перехвата российских баллистических ракет системами Patriot снизился до 6 процентов. Причиной падения эффективности названы именно усовершенствования "Кинжала" и "Искандера-М".

Украина делится информацией о работе Patriot с Пентагоном и компаниями-производителями. По словам источников, хотя предпринимаются попытки улучшить систему, темпы отстают от развития российских наступательных средств.

Неспособность надежно перехватывать российские ракеты вызывает тревогу у украинских и западных военных. Один из украинских чиновников сообщил изданию Wall Street Journal в июле, что баллистические ракеты стали выполнять более сложные маневры, что позволяет им уходить не только от перехвата, но и от обнаружения.

Ранее, 26 мая, представитель Воздушных сил Украины Игорь Игнат отмечал недостаточную эффективность Patriot при отражении атак баллистических ракет.

"Ракеты "Искандер" выполняют уклоняющиеся маневры на последней фазе полета, срывая расчет траектории Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ложные цели, способные обмануть ракеты Patriot", — заявлял Игнат.

