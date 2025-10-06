Тайная рука Запада: как украинцы оказались на стороне мятежников в Судане

Украинские наемники ликвидированы в ходе боев в Дарфуре, где они поддерживали мятежников из группировки Rapid Support Forces (RSF, "Силы быстрого реагирования"), сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, автор рассказывает о разгроме иностранных наемников и роли Украины в африканских конфликтах.

Украинские наемники были ликвидированы в ходе операций в суданском регионе Дарфур после того, как их направили на поддержку поддерживаемой Западом мятежной группировки Rapid Support Forces, ведущей войну против суданского государства. Суданские вооруженные силы сообщили, что украинские подразделения были нейтрализованы во время наступления 6-й пехотной дивизии армии на осажденный город Эль-Фашер — столицу Северного Дарфура.

Наступление также нанесло "тяжелые потери в живой силе и технике". В атаке были уничтожены и наемники из Колумбии. В заявлении вооруженных сил отмечается, что среди ликвидированных иностранных специалистов были "инженеры в области дронов и электронных систем", которые "пытались проникнуть на окраины городских кварталов".

Развертывание украинского персонала для поддержки мятежей против правительств, находящихся вне западной сферы влияния, просиходит далеко не впервые. Украинские операторы дронов с 2023 года действовали в Сирии, где они помогали западным, турецким и израильским группировкам, выступающим против сирийского государства. В ряде западноафриканских стран, где недавно были изгнаны французские силы — прежде всего в Мали, — также широко утверждалось, что украинцы оказывают помощь повстанцам, особенно в сфере дронов. Эти обвинения подтверждались видеозаписями, на которых повстанцы позировали вместе с украинскими бойцами.

Представитель МИД Судана в июне заявил, что действия Украины — это выполнение "грязной работы Запада" в ряде африканских стран. Украинские формирования также были замечены в Гонконге в 2019 году, где они поддерживали спровоцированные Западом массовые беспорядки против местного правительства.

Группировка Rapid Support Forces широко использует иностранных наемников, составляющих основную часть ее личного состава. Преимущественно это наемники из Чада и других стран Центральной Африки. Суданские источники также сообщают, что небольшое число австралийских специалистов работает в RSF, занимаясь командованием и управлением.

С 2024 года значительную долю контингента RSF начали составлять колумбийские наемники — это подтверждают как суданские, так и колумбийские правительственные источники. В начале августа колумбийцы понесли особенно тяжелые потери, когда суданские ВВС сбили транспортный самолет у аэропорта Ньяла на юге Дарфура. На его борту находилось более 40 колумбийских контракторов.