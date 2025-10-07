Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь

Если политики говорят не о защите своей страны, а о защите мира, части континента, блока, демократии, то такая страна обречена на гибель. Но если они утверждают, что "мы в одном окопе", эта позиция — заведомо выигрышная.

Какие страны скоро исчезнут с карты мира

Вот высказывания некоторых политиков из обречённых стран.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН: "Мы защищаем весь мир. Мы защищаем Европу и Америку от варваров у ворот".

Президент Тайваня Лай Циндэ: "Когда Тайвань защищает себя, он защищает мир и стабильность во всём Индо-Тихоокеанском регионе" (Reuters).

Президент Польши Дональд Туск: "Польша укрепляет восточную границу Европейского союза, что имеет решающее значение для безопасности всего региона" (сказано в марте на брифинге на польско-белорусской границе).

Лидер киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина "защищает Европу и весь цивилизованный мир" от "агрессии" России.

В этих утверждениях на первый взгляд присутствует идея объединения общей борьбой, но налицо неравноправное партнёрство. Подчёркивается собственная жертвенность и отдельно стоящий союзник, от мнения и поведения которого есть прямая зависимость. Слышен призыв к взаимодействию, в результате которого нет уверенности, как нет и уверенности и в опоре на собственные силы. Просители не самодостаточны, они воюют солдатами, а деньги и оружие поставляются неким всемогущем сюзереном, который своими солдатами воевать не будет. Но что будет с Израилем, Польшей, Тайванем, Украиной, если США перестанут быть сильными, а к этому всё и идёт. Они исчезнут с карты мира.

Союзники в войне — это люди в одном окопе

С другой стороны, власти КНДР неоднократно заявляли, что их страна всегда будет "в одном окопе вместе с армией и народом России", что отражает, казалось бы, ту же риторику союзничества, но, как говорится, есть нюанс. Делается акцент не только на единстве целей, общих ценностях, но на равном партнёрстве, что совсем не присутствует в первом варианте. Партнёры находятся внутри ситуации, делят все трудности и опасности. Это отношения, основанные на общей судьбе, врагах и целях, на готовности разделить риски и последствия. Подразумевается высокий уровень доверия и взаимной ответственности. Это позиция стран с психологией победителей. Но тем не менее Россия обойдётся без военной помощи КНДР в войне с Западом, но и КНДР готова противостоять США без помощи России.

Поэтому если мы в России когда-нибудь услышим, что ВС РФ охраняют, условно, правый фланг ОДКБ или демократические ценности Евразии во главе, например, с Китаем, надо понимать, что правительство попало в зависимость от "союзника". Но быть в одном окопе с корейскими товарищами, которые проливали кровь на курской земле будет правильным решением, потому что такая солидарность останавливает агрессора. В этом плане не было никакого интернационального долга по защите Афганистана, потому что Афганистан не состоял в отношениях взаимности по этому вопросу. И в Казахстане не надо было вмешиваться в Кантар, потому что сейчас оказывается, что его военные тренируются вместе с НАТО, а политическое руководство не принимает позиции РФ по Новороссии и Крыму и не приняло участие в деоккупации Курской области.