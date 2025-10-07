В США анонсировали самый мощный истребительный радар в западном мире

Новая основная радиолокационная станция (РЛС) APG-82(V)X от американской оборонной компании Raytheon с технологией нитрида галлия резко повышает возможности модернизированных F-15 по дальности, обнаружению и ведению боя, а также в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine в своем материале анализируют влияние новой РЛС на будущее F-15 и его роль рядом со стелс-истребителями, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Фотография с сайта ir Force США 071007-F-0986R-902 by Ktr101 из английской Википедии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-15 Eagle с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker

Американский оборонный подрядчик Raytheon разработал новую основную радиолокационную станцию для улучшенных вариантов истребителя F-15 — APG-82(V)X. По данным компании, это существенно превосходит возможности предыдущих РЛС за счет использования «передовой технологии нитрида галлия (GaN) для повышения эффективности радара, обеспечивая увеличенную дальность, расширенные возможности воздух-воздух, воздух-поверхность и радиоэлектронной борьбы».

F-15 является единственным тяжеловесным истребителем, продолжающимся в производстве в западном мире, и несет на себе значительно более крупный радар, чем любой другой западный истребитель: APG-82 примерно на 50 процентов больше, чем AN/APG-81 и AN/APG-85, используемые на F-35. В то время как F-35 планирует переход на использование AN/APG-85, переход на APG-82(V)X, как ожидается, приведет сенсорный комплекс F-15 к аналогично переднему технологическому уровню, пусть и с существенно большей мощностью благодаря его большей величине.

Новая РЛС, по информации Raytheon, сможет отслеживать и поражать цели быстрее «с многофункциональным управлением огнем и возможностями РЭБ», и «поможет военнослужащим принимать решения быстрее и обеспечит превосходную ситуационную осведомленность в конкурирующей среде». Технология нитрида галлия, аналогичная использованной в AN/APG-85, поддерживает более высокие напряжения, но выделяет меньше тепла, что позволяет создать более плотный массив передающих-приемных модулей с меньшим тепловыделением для значительно более эффективной конструкции. Ожидается, что APG-82(V)X будет интегрирована не только в вновь производимые истребители F-15EX, которые в настоящее время закупаются ВВС США, но и будет рассматриваться для модернизации более старых истребителей F-15E времен Холодной войны по мере продления срока их службы.

Хотя по западным стандартам этот радар велик, несущая способность радаров F-15 бледнеет по сравнению с таковой у истребителя превосходства в воздухе Су-27 и его производных, которые сейчас выпускаются в Китае и России, и тем более по сравнению с перехватчиками МиГ-31БМ России, которые несут РЛС более чем вдвое большей величины.

В настоящее время оценивается, что китайские J-16 и J-15T несут самые мощные радары среди истребителей в мире: сочетание гораздо большей величины антенны и особенно высокого уровня развития китайской электроники и радарной промышленности позволяет интегрировать передовые сенсоры.

F-15EX и J-16 имеют сопоставимые роли: их особенно большой радиус, мощные сенсоры и высокая грузоподъемность вооружения позволяют им эффективно дополнять парки стелс-истребителей вроде J-20 и F-35. В то время как J-16 давно интегрировал самый дальнобойный в мире ракетно-воздушный боеприпас серии PL-XX, ожидается, что F-15EX вскоре интегрирует аналогичную по дальности LRAAM-ракету, способную полнее использовать его улучшающиеся сенсорные возможности.