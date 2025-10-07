Ракеты, которые танцуют в воздухе: новая боль украинской ПВО

Украинские войска сталкиваются с растущими трудностями при перехвате российских баллистических ракет, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах, делающих "Пэтриот" и другие системы бессильными против "Кинжалов" и "Искандеров", авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Начальник службы коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил в эфире национального телевидения, что служба сталкивается с растущими трудностями при перехвате российских баллистических ракет. Он объяснил это способностью ракет следовать по новым траекториям полета и применять более сложные подходы к атаке.
"Конечно, стало сложнее работать против ракет, которые летят по квазибаллистической траектории, то есть совершают колебания на подлете", — заявил Игнат, добавив: "Это усложняет работу Patriot, потому что система действует в автоматическом режиме при перехвате баллистических ракет. Становится труднее рассчитать точку, где ракета-перехватчик столкнется или взорвется рядом с вражеской ракетой".
Пониженные квазибаллистические траектории как у ракет 9К720, запускаемых комплексами "Искандер-М", так и у их авиационных аналогов, применяемых с истребителей МиГ-31И в рамках комплекса "Кинжал", давно считались особенно трудными целями для систем противоракетной обороны.
Ракеты демонстрируют высокую маневренность на конечных участках полета, а пуски с разных направлений еще больше осложняют работу украинской ПВО.
Игнат также отметил: "Если баллистическая ракета может подойти с разных направлений, обнаружение одной системой невозможно… Необходимо иметь несколько систем, несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений".
Заявление Игната последовало после сообщений украинских и западных официальных лиц Financial Times о том, что комплексы "Искандер-М" и "Кинжал" теперь могут запускать ракеты, которые либо резко пикируют в финальной фазе полета, либо выполняют маневры, чтобы "запутать и обойти" украинские системы ПВО. Один из бывших украинских чиновников назвал это "переломным моментом".
Украинская противовоздушная оборона давно испытывает трудности с перехватом атак, запускаемых комплексами "Кинжал" и "Искандер-М". Эти системы часто используются для уничтожения украинских ЗРК S-300 и MIM-104 Patriot, чтобы ослабить оборону и облегчить последующие удары.
Дрон-съемка впервые подтвердила успешный удар "Искандера-М" по комплексу Patriot 23 февраля 2024 года. Следующий удар 10 марта уничтожил еще одну систему в районе населенного пункта Сергеевка, оставив сухопутные силы региона без прикрытия. На второй неделе июля того же года новое видео подтвердило уничтожение двух пусковых установок в Одесской области, а 11 августа сообщалось о ликвидации еще трех установок и радара AN/MPQ-65. Успешные удары "Искандеров-М" по системам Patriot продолжаются.
Неспособность Patriot надежно перехватывать российские ракеты неоднократно подчеркивалась украинскими и западными источниками. Один неназванный украинский чиновник сообщил The Wall Street Journal в июле, что баллистические ракеты демонстрируют повышенную маневренность, что позволяет им не только избегать перехвата, но и уклоняться от обнаружения.
Ситуацию усугубляют успехи России в значительном расширении производства "Искандеров-М", а также быстро ухудшающийся дефицит систем Patriot и S-300, от которого страдают Воздушные силы Украины. Дополнительным осложнением стало использование Россией своих систем ПВО, таких как С-400, которые запускают ракеты, движущиеся значительно быстрее, чем ракеты Patriot. Эти ракеты сбивают украинские ракеты после их запуска, серьезно нарушая работу системы противовоздушной обороны.
