Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Трамп принял решение о поставках "Томагавков" Украине. Аналитики обсуждают риски эскалации, возможные ответы России и вероятность поставки других ракетных систем.

Запуск ракеты "Томагавк" с корабля
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты "Томагавк" с корабля

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что решение о поставках ВСУ крылатых ракет "Томагавк" практически принято, но он хочет понять, как Украина будет использовать ракеты и куда их нацелит, подчеркнув, что "не ищет эскалации".

В этих высказываниях много "но", которые не приведут к поставкам.

  1. Эксперты сомневаются в наличии у США достаточного количества наземных пусковых установок (корабли и подводные лодки в качестве носителей исключаются) и в возможности их передачи Украине. Систему "Тифон", которая позволяет запускать "Томагавки" с мобильных наземных установок, США начали производить шесть лет назад, и они "нужны самим" американцам, кроме того, установки слишком громоздки, что делает их уязвимыми для дронов.
  2. В Кремле заявили, что поставки станут новым этапом эскалации и разрушат российско-американские отношения, пообещав адекватный ответ. По новой версии ядерной доктрины РФ, ракетный удар западным вооружением с территории Украины расценивается как нападение страны, передавшей эти ракеты. В связи с чем возникает множество рисков — от удара "Орешником" по Украине до ударов любого типа непосредственно по американским целям. Хотя, конечно, скорее всего, это не будет ядерный удар и не удар по США или их военным базам, например, в Польше. Но определённо удар по правительственному кварталу в Киеве, местам проживания украинских руководителей с целью вывести из строя политическую инфраструктуру страны и лишить Киев возможности координировать действия.
  3. Трамп известен привычкой менять решения и отступать от них. Сейчас ему выгодно давить на Россию, затем станет выгодным давить на Киев. История о "Томагавках" может быть чистой риторикой, пока Трамп, наконец, не решит, что лучше зарабатывать деньги на возобновлении отношений с Россией, а не на конфронтации с ней.
  4. Некоторые аналитики допускают, что под видом "Томагавков" могут поставляться другие ракетные системы, например, ATACMS, и что Трамп мог их перепутать. Например,"17 установок ПВО Patriоt, обещанные Трампом ВСУ, канули в Лету.

Тем не менее расслабляться не стоит, при Джо Байдене всегда было так, что сначала оружие привозили, а потом звучали уже заявления о будущих намерениях. В этом смысле давно пора превентивно разрушать логистику из Польши и Румынии по железной дороге: подвижной состав, станции и мосты, — что ВКС РФ и начали делать в последнее время.

В радиусе "Томагавка" минимальной комплектации (1600 километров) находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ, а в версии ракеты на 2500 километров — 1945 объектов, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). К удару этими дозвуковыми ракетами готовились ещё в Советском Союзе, поэтому их подавление не станет неожиданностью для российской ПВО. Но одна ракета, долетев до цели, способна нанести гораздо большой ущерб, чем ATACMS, так как её боевая часть составляет около 450 килограммов (ATACMS — 200-300 килограммов). Для поражения "Томагавков" могут использоваться зенитные ракетные комплексы ЗРК С-400, С-350, вариации ЗРК "Бук" и отчасти комплексы "Панцирь".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы всу дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Минус десять лет или плюс пятнадцать: окрашивания, которые играют с возрастом без пощады
Паническая атака маскируется под сердечный приступ: как отличить приступ страха от инфаркта
Прохора Шаляпина требуют запретить: как певец оправдался за скандальный ответ ребёнку
Секрет энергии чемпионов: спортивное питание даёт телу то, чего не хватает обычной еде
Машина уходит со стоянки без паники: привычка, которая делает водителя профессионалом
Корни работают, когда листья уже спят: хитрая подкормка, после которой растения зимуют как под одеялом
Когда сила не в размере: кто побеждает тигра, льва и гориллу, поднимая вес, невозможный для человека
ЕС не знает, как выдать Киеву сразу два кредита — программы помощи застряли в бюрократии
Бурлящая сладость бьёт по мозгу: как напитки из детства связаны с депрессией — новое исследование
Звонок в Кремль: что заставило Юрия Лозу искать прямой телефон Владимира Путина
Сейчас читают
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Наука и техника
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах Любовь Степушова Вечер отдыха превращается в кошмар: Джон Уилкс Бут стреляет в Авраама Линкольна Игорь Буккер Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
ЕС не знает, как выдать Киеву сразу два кредита — программы помощи застряли в бюрократии
Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах
Бурлящая сладость бьёт по мозгу: как напитки из детства связаны с депрессией — новое исследование
Звонок в Кремль: что заставило Юрия Лозу искать прямой телефон Владимира Путина
Один бокал — и цепь запущена: как генетика решает, кто спивается быстрее
Самый простой способ усложнить тренировку — но почти никто им не пользуется
Подвеска подаёт голос при разгоне: сигнал, который нельзя игнорировать
Дерево, что кормит ведрами: секрет фундука, который растёт почти на каждом участке
Продуктовая корзина дорожает: что ждёт кошельки россиян
Минтруд готовит новую модель маткапитала — выплаты хотят привязать к рождению второго ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.