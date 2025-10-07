Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах

Трамп принял решение о поставках "Томагавков" Украине. Аналитики обсуждают риски эскалации, возможные ответы России и вероятность поставки других ракетных систем.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что решение о поставках ВСУ крылатых ракет "Томагавк" практически принято, но он хочет понять, как Украина будет использовать ракеты и куда их нацелит, подчеркнув, что "не ищет эскалации".

В этих высказываниях много "но", которые не приведут к поставкам.

Эксперты сомневаются в наличии у США достаточного количества наземных пусковых установок (корабли и подводные лодки в качестве носителей исключаются) и в возможности их передачи Украине. Систему "Тифон", которая позволяет запускать "Томагавки" с мобильных наземных установок, США начали производить шесть лет назад, и они "нужны самим" американцам, кроме того, установки слишком громоздки, что делает их уязвимыми для дронов. В Кремле заявили, что поставки станут новым этапом эскалации и разрушат российско-американские отношения, пообещав адекватный ответ. По новой версии ядерной доктрины РФ, ракетный удар западным вооружением с территории Украины расценивается как нападение страны, передавшей эти ракеты. В связи с чем возникает множество рисков — от удара "Орешником" по Украине до ударов любого типа непосредственно по американским целям. Хотя, конечно, скорее всего, это не будет ядерный удар и не удар по США или их военным базам, например, в Польше. Но определённо удар по правительственному кварталу в Киеве, местам проживания украинских руководителей с целью вывести из строя политическую инфраструктуру страны и лишить Киев возможности координировать действия. Трамп известен привычкой менять решения и отступать от них. Сейчас ему выгодно давить на Россию, затем станет выгодным давить на Киев. История о "Томагавках" может быть чистой риторикой, пока Трамп, наконец, не решит, что лучше зарабатывать деньги на возобновлении отношений с Россией, а не на конфронтации с ней. Некоторые аналитики допускают, что под видом "Томагавков" могут поставляться другие ракетные системы, например, ATACMS, и что Трамп мог их перепутать. Например,"17 установок ПВО Patriоt, обещанные Трампом ВСУ, канули в Лету.

Тем не менее расслабляться не стоит, при Джо Байдене всегда было так, что сначала оружие привозили, а потом звучали уже заявления о будущих намерениях. В этом смысле давно пора превентивно разрушать логистику из Польши и Румынии по железной дороге: подвижной состав, станции и мосты, — что ВКС РФ и начали делать в последнее время.

В радиусе "Томагавка" минимальной комплектации (1600 километров) находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ, а в версии ракеты на 2500 километров — 1945 объектов, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). К удару этими дозвуковыми ракетами готовились ещё в Советском Союзе, поэтому их подавление не станет неожиданностью для российской ПВО. Но одна ракета, долетев до цели, способна нанести гораздо большой ущерб, чем ATACMS, так как её боевая часть составляет около 450 килограммов (ATACMS — 200-300 килограммов). Для поражения "Томагавков" могут использоваться зенитные ракетные комплексы ЗРК С-400, С-350, вариации ЗРК "Бук" и отчасти комплексы "Панцирь".