Крылья дракона: Китай готовит J-16 к ударам за тысячи километров

Истребители J-16 ВВС Китая прошли серию интенсивных учений под управлением Восточного командования, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О развитии китайской авиации дальнего действия и значении новых танкеров YY-20 авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель J-16

Подразделения истребителей J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, входящие в состав Восточного командования, провели интенсивные тренировки для выполнения дальних миссий, включая дозаправку в воздухе для увеличения радиуса действия самолетов. В ходе учений отрабатывались боевые сценарии с использованием сложных условий электромагнитного противодействия и множественными перехватами, а также дозаправка ночью.

Сообщается, что пилоты преодолевали турбулентные воздушные потоки и учились полагаться на данные приборов и слабое освещение, чтобы определить расстояние до шлангов-заправщиков, выпускаемых самолетами YY-20. Это требовало постоянной корректировки скорости и высоты, что делало задачу особенно сложной. Учения стали частью масштабных усилий Китая по развитию одной из двух ведущих в мире систем ведения боевых операций истребителей большой дальности — наряду с ВВС США, которые с эпохи Вьетнамской войны делают особый акцент на дозаправке в воздухе.

J-16 — один из самых дальнобойных истребителей в мире, с радиусом боевого действия около 2000 километров на внутреннем запасе топлива, что примерно вдвое больше, чем у американского F-35. Поддержка со стороны самолетов-заправщиков позволяет выполнять операции на экстремальных дистанциях.

Самолет является глубоко модернизированной версией советского Су-27 и вместе с палубными истребителями J-15B и J-15T военно-морских сил считается главным претендентом на звание самого мощного истребителя четвертого поколения в мире.

Особой отличительной чертой J-16 является его радар, который, по оценкам, является самым мощным среди всех существующих истребителей. Он почти втрое больше по размеру, чем американский AN/APG-81 на F-35, и отличается высоким уровнем технологической сложности благодаря передовым достижениям китайской электронной промышленности.

Воздух-воздух ракета PL-XX, установленная на J-16, также, по оценкам, имеет самую большую дальность поражения в мире — истребитель способен наводить ее на цели на расстоянии более 300 километров без помощи внешних сенсоров.

Ранее ВВС Китая уделяли относительно мало внимания закупке самолетов-заправщиков и обучению пилотов их использованию. На это влияли два фактора: оборонительная направленность воздушного флота и значительно большая дальность китайских самолетов по сравнению с западными аналогами.

Помимо небольшого количества бомбардировщиков H-6, переоборудованных под заправщики, первым собственным самолетом-заправщиком Китая стал YY-20, который приступил к тренировкам по обеспечению боевой готовности только в конце 2022 года.

YY-20 создан на базе транспортного самолета Y-20 — крупнейшего серийного транспортного самолета в мире. Масштабные закупки YY-20 ВВС Китая позволят истребителям большой дальности, таким как J-16 и J-20, выполнять операции за пределами Второй островной цепи и, возможно, достигать Арктики. Ожидается, что разработка нового истребителя шестого поколения с еще большей дальностью действия значительно расширит возможности китайского флота.