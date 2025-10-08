Русский щит Индии: генералы требуют больше российских С-400

Индия готовит новые заказы на российские С-400, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, как система показала себя в боях и почему Нью-Дели игнорирует давление США.

Министерство обороны Индии планирует разместить новые заказы на закупку зенитных систем большой дальности С-400, сообщают местные СМИ. Подписание контрактов ожидается в начале декабря и должно совпасть с визитом в страну президента России Владимира Путина. Сообщения последовали за подтверждением в начале сентября того, что министерство начало переговоры о приобретении дополнительных дивизионов С-400 после первых боевых испытаний комплекса в мае во время столкновений с пакистанскими силами. По данным индийских военных чиновников, также ведутся планы привлечь частный сектор страны к созданию объектов для обслуживания, ремонта и модернизации этих систем. ВВС Индии уже являются крупнейшим иностранным оператором С-400 после подписания контракта на 5,43 миллиарда долларов в октябре 2018 года, что позволило оснастить десять дивизионов.

Планы по закупке дополнительных С-400 последовали после широкого признания их высокой эффективности в боевых условиях — это были первые известные боевые испытания комплекса за пределами украинского театра военных действий.

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди особо отметил эффективность комплекса, заявив, что "такие платформы, как С-400, придали стране беспрецедентную мощь".

Главнокомандующий ВВС Индии маршал Амар Прит Сингх в начале августа подчеркнул: "Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом... Дальность поражения этой системы не позволила их самолетам подойти на расстояние, с которого они могли бы использовать свои дальнобойные управляемые авиабомбы".

Источники в министерстве обороны заявили, что С-400 сбили как минимум пять пакистанских истребителей и один крупный самолет, возможно, самолет радиоэлектронной разведки или ДРЛОиУ. Сбить крупную цель удалось с дистанции 300 километров, что подчеркнуло исключительную дальность действия уникальных ракет 40Н6, входящих в состав комплекса.

Интерес Индии к дальнейшим закупкам С-400 возник на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Американские чиновники неоднократно подчеркивали, что Вашингтон хотел бы прекратить не только гражданскую торговлю Индии с Россией, но и ее крупные закупки российского вооружения. США угрожали Индии экономическими санкциями еще в 2018 году, если она продолжит закупки С-400, однако индийское правительство в значительной степени проигнорировало эти попытки давления, что в итоге вынудило Вашингтон выдать санкционное послабление.

Значение комплекса С-400 возросло после того, как поставленные Францией истребители Rafale показали низкую эффективность в майских боях. Кроме того, соседний Китай стремительно наращивает парк истребителей пятого поколения и готовится к вводу в строй машин шестого поколения уже в начале 2030-х годов. В ответ на новые вызовы безопасности Министерство обороны Индии также рассматривает закупку и лицензионное производство российских истребителей пятого поколения Су-57, возможности которых могут эффективно дополнять С-400 в задачах воздушной обороны.