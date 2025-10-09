Воздушный поединок века: китайский J-16 перехватил и выгнал американский F-22

Пилоты ВВС Китая рассказали о перехвате американских стелс-истребителей у своих берегов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы описывают инцидент, в котором J-16 "в лоб" встретил и выгнал из района два F-22.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель J-16

Пилоты ВВС Народно-освободительной армии Китая рассказали о ситуации, когда истребители J-16 были подняты для перехвата и вытеснения двух иностранных стелс-истребителей вблизи прибрежных вод страны. Хотя тип иностранных самолетов не был прямо указан, тот факт, что местные СМИ сообщили о "типе, который с тех пор больше не появлялся у прибрежных вод страны", а также частые полеты F-35 рядом с китайской территорией, делают весьма вероятным, что речь шла о F-22 ВВС США.

Инцидент вспомнил пилот Ли Чао, отметивший, что иностранный стелс-истребитель имел "явное намерение ... пересечь наш путь и спровоцировать нас" и что они "шли прямо на наши два самолета". "

Позади нас — наши территориальные воды, а они приближались к нам, поэтому мы должны были выйти им навстречу", — добавил он.

J-16 и иностранный стелс-истребитель выполнили серию маневров. По словам Ли, ему удалось сделать "бочку" и перевернуться вверх тормашками прямо над одним из приближающихся самолетов, при этом его фонарь оказался всего в 10–15 метрах. "

После выполнения этого маневра я захватил оба самолета одновременно, и оба [иностранных истребителя] в итоге ушли", — добавил он.

Наряду с J-20 пятого поколения , истребитель J-16 составляет основу боевого парка Китая — на вооружении находится около 400 таких машин. Несмотря на то, что J-16 относится к четвертому поколению и не обладает стелс-технологией, он доказал свою способность конкурировать с J-20 во время учений и оснащен радаром, который многие эксперты считают самым мощным среди всех боевых самолетов в мире.

F-22 эксплуатируется ВВС США в ограниченных количествах — около 180 единиц. Самолет разрабатывался с 1980-х годов как специализированная платформа завоевания превосходства в воздухе. Хотя при первом полете в 1990 году он считался передовым, разработка затянулась более чем на 15 лет, и истребитель поступил на вооружение только в декабре 2005 года. Серьезные проблемы конструкции — особенно сложность обслуживания и крайне малый радиус действия — привели к прекращению производства в 2011 году, когда было выпущено менее четверти от запланированного количества.

Воздушные возможности F-22 постепенно уступают не только новым истребителям пятого поколения, таким как J-20 и F-35, но и некоторым современным машинам четвертого поколения, включая J-16 и F-15EX. Среди основных недостатков стелс-истребителя — отсутствие современных каналов обмена данными, устаревший радар и неспособность поражать цели под большими углами — все это может оставить его в уязвимом положении против J-16 и других современных самолетов, особенно при ближнем воздушном бою.