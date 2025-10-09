Орбитальная броня: США разрабатывают способ ответа на гиперзвуковое оружие РФ

Космические силы США сделали первый крупный шаг по разработке программы космических перехватчиков, выпустив запрос предложений на создание прототипов и функциональных систем. О том, как эта инициатива отражает сдвиг Пентагона в сторону активного использования космоса в обороне и что это значит для других стран, журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Гиперзвуковая ракета

Космические силы США сделали первый крупный шаг в направлении разработки своей программы Space-Based Interceptor, выпустив запрос предложений на создание прототипов, в котором ищутся несколько промышленных партнёров для проведения проектных работ и поставки рабочих систем. Программа является частью более широких инвестиций в создание самой большой в мире многоуровневой системы ПРО, причём наземные и космические системы предполагается использовать совместно, чтобы выявлять и уничтожать баллистические ракеты на более ранних стадиях их полета, чем это возможно с наземными системами.

Программа подчёркивает сдвиг Пентагона к интеграции космоса как активной области обороны, а не только как среды для наблюдения, связи и командования и управления. Она ведется параллельно с другими программами космического оружия, включая возможную разработку космических самолётов, способных выполнять боевые задачи, такие как стратегическое бомбометание.

Программа Space-Based Interceptor является одной из самых амбициозных частей модернизации американской системы противоракетной обороны и может радикально изменить баланс сил между Вашингтоном и его основными потенциальными противниками — Китаем, Россией и КНДР. Ожидается, что программа даст возможность перехватывать ракетные угрозы в фазе разгона, когда они особенно уязвимы, но в настоящее время считаются практически недоступными.

Это ответ на разработки всех трех государств, которые создают гиперзвуковые ракеты, способные уклоняться от существующих систем обороны и наносить удары из неожиданных направлений. В 2021 году оборонный сектор Китая впервые испытал планирующий блок, способный лететь вокруг земного шара, что вызвало особую обеспокоенность в США, поскольку странам западного мира, по оценкам, потребуется несколько лет, чтобы достичь аналогичной возможности. Возможность поражать такие ракеты до того, как они выйдут за пределы атмосферы, предоставляет потенциально гораздо более жизнеспособный вариант для их нейтрализации.