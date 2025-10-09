Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины

По вопросу вероятной передачи "Томагавков" Украине у российского экспертного сообщества довольно спокойное настроение и местами даже шапкозакидательское. Дескать, система старая, как бороться с ней, давно известно, поэтому погоды в конфликте между Россией и НАТО не сделает. Что ж, попробуем проверить.

Фото: commons.wikimedia.org by PH3 Брэд Диллон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета BGM-109 Tomahawk для поражения наземных целей (TLAM) запускается по иракской цели с линкора USS MISSOURI (BB-63) в начале операции Буря в пустыне

Проследим историю применения этого вооружения и узнаем, какие дополнительные опасности возможны с его появлением.

Российское ПВО умеет сбивать "Томагавки"

Существует такое популярное мнение, настолько же смелое по своей простоте, насколько надуманное и мало на чём основанное.

Воодушевление по поводу того, что "Томагавки" нам не страшны, появилось ещё во времена позднего Советского Союза и широко обсуждалось во время и после войны в Персидском заливе в 1991 году. Напомним, это было противостояние между коалицией во главе с США и Ираком из-за оккупации Кувейта.

В той операции, известной также как "Буря в пустыне", США применили по объектам Ирака без малого 300 ракет "Томагавк" и, как считает американская сторона, 85% пусков были успешными.

В то же время признанным является тот факт, что в перехвате ракет "Томагавк" успешно поучаствовал ЗРК "Оса" советского производства, стоявший на вооружении армии Ирака. Примечательно то, что это комплекс ближнего радиуса действий, да ещё относительно старый по сравнению с "Томагавками". ЗРК "Оса" появился на свет в начале 70-х годов, на десять лет раньше "Томагавков". Ну и следует принять во внимание, что комплексы ПВО, поставляемые на экспорт, всегда слабее тех, которые служат на родине производителя.

Вот этот успешный пример — "Оса" против "Томагавка" — до сих пор служит своего рода краеугольным камнем веры в непробиваемость российской ПВО для "Томагавков". С тех пор среди военных экспертов сформировалось устойчивое мнение, что не так уж и страшен этот "Томагавк". Хотя надо понимать, что абсолютной ПВО не бывает.

Проверить реальную эффективность "Томагавков" сложно. США эти цифры не афиширует и, видимо, неслучайно. Стоит заметить, что в ту военную кампанию США гораздо более активнее применяли боевую авиацию, нежели ракеты, что косвенным образом говорит не в пользу эффективности последних. Достаточно сказать, что в операции было задействовано около полутора тысяч боевых самолётов. При этом потери составили 75 самолётов и вертолётов. И это за полтора месяца боевых действий.

То есть ПВО Ирака на самом деле противодействовала активно. Вообще говоря, Запад не очень любит рисковать жизнями своих пилотов и там, где можно, предпочитает действовать исподтишка и бить ракетами на дальней дистанции без угрозы своим жизням. Но, видимо, в Ираке всё же эта концепция не сработала. "Томагавки" не оправдали возложенных на них надежд, поэтому пришлось массово использовать авиацию.

Говоря об Ираке, можно отметить ещё один интересный факт. Спустя 12 лет, когда США повторно заходили в Ирак со своей очередной "освободительной" миссией, также были применены ракеты "Томагавк". При этом добрый десяток ракет после запуска сбился с курса и улетел совсем в другую сторону:

Турцию,

Иран

и Саудовскую Аравию.

Такой феномен эксперты объяснили тем, что навигационной системе ракеты в условиях пустыни сложно найти заметные ориентиры, к которым можно привязаться. Вероятно, таких случаев было больше, но стали известны только те, при которых ракеты залетели в соседние страны.

Но если такая оказия приключилась с "Томагавками" в Ираке в 2003 году, то почему должно было получиться иначе в 1991 году. Та же местность, те же ракеты, и даже менее современные.

Мы ещё вернёмся к этому моменту, а пока взглянем на события в Югославии в 1999 году — бомбардировка силами НАТО. Здесь местность — частично горная, вполне рельефная, и крылатым ракетам было на что ориентироваться.

В этой операции НАТО применило более 200 "Томагавков". По оценкам югославской стороны, порядка 40 ракет было сбито. Это, конечно, не избавило Югославию от разрушительных последствий бомбардировок, но показало, что "Томагавки" вполне уязвимы. 20% — неплохой результат, если учесть отсталое состояние югославской ПВО.

Правда есть оценки, что было сбито 55% крылатых ракет, но такой оптимизм всё же вызывает подозрение. В отдельных моментах югославское ПВО отработало весьма неплохо, например, удалость сбить американский самолёт F-117, выполненный по технологии "невидимки". Однако в целом количество уничтоженных боевых самолётов НАТО в Югославии всё же на порядок меньше, чем удалось силам Ирака в 1991 году. Учитывая общую картину, вряд ли можно считать, что статистика по сбитым крылатым ракетам должна быть сильно лучше.

Причём эксперты отмечают, что ракеты сбивались просто заградительным огнём зенитной артиллерии. Здесь нет никакой фантастики. "Томагавк" летит на дозвуковой скорости не более 900 километров в час. А с учётом необходимости обхода рельефа по факту скорость может быть гораздо ниже. Ракета просто напарывалась на плотную завесу зенитно-артиллерийского огня, то есть сбивалась не за счёт прицельной стрельбы.

Из всех многочисленных примеров применения "Томагавков" рассмотрим ещё два сирийских — в 2017-м и 2018-м годах. Эти случаи интересны тем, что в противодействии ракетным ударам были косвенно задействованы ПВО российской группировки в Сирии.

В апреле 2017 года в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия против сил сирийской оппозиции, в котором якобы пострадали мирные жители, США нанесли удар по авиабазе сирийских ВВС Эш-Шайрат.

Эта та самая история, когда Трамп, увидев слёзы дочери Иванки, потрясённой невинными жертвами, решил наказать "диктаторский" режим Асада.

Пуск ракет был осуществлён с американских военных кораблей в Средиземном море. Примечательно, что одна ракета после старта сразу упала в воду (это к вопросу о надёжности), 59 ракет устремились на цель, но долетели только 23.

А дальше начинается очень интересная история. До сих пор не известно, куда делись 36 ракет из всего залпа. Официально российские средства ПВО, базирующиеся в Сирии, в перехвате не участвовали. А масштаб потерь на аэродроме таков:

боевых самолётов МиГ-23 — 6;

радиолокационная станция — 1;

погибших сирийских военных — 4;

раненых — 6;

пропавших без вести — 2.

Такие последствия как-то не очень согласуются даже с ударом 23 ракет, учитывая, что уничтоженные самолёты стояли кучно в ремонтном ангаре.

Есть мнение, что в таинственном исчезновении 36 Томагавков наши всё-таки поучаствовали, возможно, средствами радиоэлектронной борьбы. Но это только версия. А может быть, повторилась история с Ираком, когда ракеты потеряли ориентацию.

Через год история снова повторилась. И опять в ответ на якобы применение Дамаском химического оружия против мирных жителей. На этот раз США, Великобритания и Франция совместно выпустили более 100 ракет, из них 60 — это "Томагавки". Количество целей было более разнообразным. Ударам подвергся в том числе Дамаск.

И снова в этой истории много вопросов. Каждая из сторон даёт свои оценки:

США — все ракеты долетели до целей;

Франция — сирийская авиация никак не противодействовала;

Великобритания — всё также успешно;

Сирия — сбито 13 ракет.

Как мы видим, коллективный Запад и в оценках солидарен.

Российское минобороны дало наиболее предметную оценку, в которой приведены результаты перехвата по каждому району, и общее количество уничтоженных ракет составило 46 единиц.

Кому верить в этой ситуации? Сложный вопрос.

А вот что у нас есть в сухом остатке, так это обломки двух "Томагавков", которые были найдены в сирийской пустыне. Они были привезены в Москву и представлены на обозрение журналистам.

Так умеем мы сбивать "Томагавки" или не умеем? Приведённые примеры показывают весьма противоречивую картину. Сделать однозначные выводы невозможно.

Единственное, что можно точно сказать, наши военные в Сирии получили некоторый опыт противодействия американским "Томагавкам". И даже изучили внутренности ракет, что, несомненно, должно было помочь выработать меры борьбы с ними.

Правда в Сирии мы имели дело только с крылатыми ракетами морского базирования. Ракеты запускались с кораблей, и их можно было заранее довольно легко обнаружить на дальней дистанции. Но как этот опыт нам поможет в случае с Украиной, если учесть, что флота у неё нет.

Где тогда на Украине могут разместиться пусковые установки, если "Томагавк" — это ракета морского базирования?

И вот тут мы сталкиваемся, пожалуй, ещё с одним популярным аргументом против возможной передачи "Томагавков" Украине.

У Украины нет флота, значит, не будет и "Томагавков"

Когда политики и СМИ обсуждают тему "Томагавков" для Украины, то мало кто говорит, что 99% носителей этого вооружения — это боевые корабли и подводные лодки США и Великобритании. Когда выше по тексту шло перечисление фактов применения этой ракеты, всегда шла речь о запуске с кораблей или подводных лодок.

Знаете ли, это любимая забава стран НАТО — наводить порядок с помощью "Томагавков". Выстрелил исподтишка и ушёл, не опасаясь возмездия. Но в случае с Украиной этот номер не пройдёт.

У Украины сейчас из флота только катера, пара тральщиков, находящихся в Британии, и корвет "Иван Мазепа", строящийся в Турции. Ни один из этих типов не предполагает размещения установок для запуска "Томагавков". Не дотягивают эти корабли до соответствующего класса.

Вот про это и говорят большинство экспертов. Нет флота, нет "Томагавков".

Ну, может, всё-таки есть какие-то другие варианты? А ведь есть. И про них тоже говорят. Но тоже в весьма скептическом ключе.

Совсем недавно в 2023 году на вооружении армии США появилась передвижная наземная установка для запуска "Томагавков" на автомобильном шасси под названием Typhon. Но и здесь есть нюансы. Эта установка — совсем не заурядное изделие, чтобы вот так легко передавать Украине.

Во-первых, этот комплекс предназначен для формирования специальных многодоменных оперативных групп, имеющих стратегическое значение для самих США. Во-вторых, их массовое производство не планируется. Всего, по планам США, должны быть развёрнуты пять батарей, по одной-две на каждый регион земного шара.

Так, например, две — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одна — в Европе, одна — в Арктике, и одна — в резерве, в готовности к переброске в любой регион в случае необходимости.

В прошлом году одна из батарей комплекса Typhon уже засветилась на Филиппинах во время учений. Ещё одна развернута на Гавайях. А в 2023 году появление комплекса было отмечено на датском острове Борнхольм на Балтике.

Ценность и уникальность этого комплекса не только в способности запускать "Томагавки", но также в возможности быть платформой для запуска другого типа вооружения — гиперзвуковой ракеты SM-6, которой, по мнению западных экспертов, предначертано стать убийцей российских "Авангардов". То есть комплекс Typhon должен стать одним из элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), а эта функция как бы не менее значимая, чем быть платформой для "Томагавков".

Отсюда логичный вывод. Typhon слишком важен, чтобы раздавать его всяким украинам. Но на самом деле США уже собирают заявки — есть лес рук от желающих этот комплекс приобрести, те же Филиппины или Япония. А если будет спрос, будет и предложение. И, судя по ареалу интересующихся, этот комплекс нацеливают прежде всего против Китая.

Может сложиться впечатление, что это дорогое вооружение, требующее уникального производства. Как нам часто говорят про "Пэтриот", производство которых идёт в час по чайной ложке.

Но в случае с платформами для запуска "Томагавков" всё не так сложно. Вот что по этому поводу сказал Михаил Барабанов, научный редактор журнала "Экспорт вооружений", ещё два года назад: "У американцев огромный арсенал морских ракет в терминологии "средней и меньшей дальности”, которые легко и быстро адаптируются на наземные пусковые установки, чем США сейчас и занимаются".

В этом смысле комплекс "Тифон" — это только один пример. Вполне возможно, мы скоро увидим другие варианты.

Тем более, что для запуска "Томагавков" используется стандартизированная платформа Mk41, которая представляет собой модульное решение, то есть может быть установлена в принципе где угодно. В этом и есть ключевая угроза для нашей безопасности.

Установка МК41 — скрытая угроза для России

Стандартная конфигурация этой пусковой установки представляет собой набор вертикальных транспортно-пусковых контейнеров, в каждом из которых установлена ракета. Стандартный модуль включает восемь таких контейнеров. На боевых кораблях НАТО устанавливаются сразу пакетами от четырёх до восьми. В каждом таком пакете три контейнера отведены для крана, служащего для загрузки ракет. Поэтому максимальное количество на кораблях составляет 61 единицу, минимальное — 29.

Габариты одного такого модуля на восемь ракет по ширине и длине — 2,29x2,57 метра, максимальная высота — не более восьми метров и определяется длиной используемой ракеты. Модульность этого решения позволяет установить платформу Mk41 на любое судно. имеющее достаточные размеры, например, в трюм грузового судна. Это сигнал тем, кто считает, что нечего опасаться, если у Украины нет флота.

Эта платформа может быть установлена и стационарно на земле. Кстати, примеры этого уже есть, и не так далеко от нашей границы — на территории Румынии на базе Девеселу. Правда там Mk41 используются для размещения ракет SM-3 ПРО. Но это ничуть не избавляет нас от проблем, а скорее добавляет. Эта та самая тема, о которой Россия бьёт в колокола уже не первый десяток лет. Бьёт, в том числе, по причине, что ничто не мешает разместить в этих установках ударные ракеты "Томагавк".

В принципе можно смонтировать этот комплекс и на железнодорожной платформе. Единственное препятствие — это высота установки восемь метров. Но совсем несложно сделать техническое решение, при котором контейнеры будут укладываться в горизонтальное положение на платформу, а подниматься только перед запуском, как это делается в большинстве ракетных установок.

Собственно именно так поступили американцы с комплексом Typhon. В нём четыре контейнера для ракеты просто положили в кузов грузовика, а для старта поднимают установку в вертикальное положение. При этом внешний вид этого комплекса таков, что не сильно отличается от обычного тягача с длинномерным прицепом, то есть, в просторечии, фуры.

Ну и к слову сказать, почти одновременно с Typhon США представили ещё одну платформу для запуска всего одного "Томагавка", причём беспилотную. LMSL — "ракетная батарея дальнего радиуса действия". Предназначена эта версия для вооружения корпуса морской пехоты и может переброшена небольшим транспортным самолётом типа "Геркулес".

Внешний вид этой установки таков, что даже не подумаешь, что это какое-то стратегическое оружие. Маленький неприметный грузовичок с длинным контейнером сверху. Идеальный вариант для Украины.

Решение по "Томагавкам" Украине уже принято?

Подводя итог нашему длинному рассказу, позволим сделать себе максималистский вывод — поставка "Томагавков" Украине совсем не табу для США. И тем более нет особых технических и организационных сложностей в реализации такого решения. Более того, вариантов исполнения столько, что разбегаются глаза.

Все контраргументы экспертов по большому счёту можно свести к простой формуле — этого не может быть, потому что не может быть никогда. Последний сильный контраргумент — это слова президента России о том, что поставка "Томагавков" Украине испортит отношения с США. Но когда Вашингтон этого боялся? По факту мы постоянно наблюдаем такую картину, что именно Россия всегда гораздо больше дорожит отношениями с другими странами, чем они с нами.

Ну и, опять же, мы часто сталкиваемся с таким фактом: обсуждение передачи оружия — это всего лишь медийное и политическое сопровождение уже свершившегося факта. Если об этом говорят, значит, эта "звезда уже зажжена".