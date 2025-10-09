Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ

Россия наносит массированные удары по украинской энергетической и газовой системе. Это не только ответ на удары по российским объектам, но и подготовка к масштабному наступлению в зоне СВО.
3 октября российские ВКС нанесли ещё один сильный удар по газодобывающим объектам группы "Нафтогаз". Генеральный директор "Нафтогаза" заявил, что объекты в Харьковской и Полтавской областях "были поражены 35 ракетами, многие из которых были баллистическими, а также 60 дронами", цитирует The Washington Post.
По данным Bloomberg, удары, начавшиеся два месяца назад, уже уничтожили около 60 процентов газового производства страны и потребуется закупить 4,4 миллиарда кубометров газа до конца зимы (20 процентов годового потребления страны). Но так как бюджет Украины дефицитный, то искать там деньги будут либо в виде международной помощи, либо в виде банковских кредитов. Речь может идти о миллиардах долларов дополнительных расходов только на закупку газа. Украинское издание "Страна" пишет, что на это потребуется от 800 млн до 1,2 млрд евро. Причём цена в последние дни начала расти — после того как Киев вышел с заявками на покупку больших объемов газа.
У ЕС есть деньги в специальном фонде для Украины — 50 млрд евро на период до 2027 года, но помощь уже расписана, а оказать её в экстренном порядке очень трудно из-за согласований между десятками доноров и учреждений.
Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что киевский режим получил через посредников в Турции предупреждение от России, что если через неделю удары по российской инфраструктуре не прекратятся, то ВКС РФ уничтожат распределительные газовые станции на Западной Украине и основное ПГХ в Бильче-Волицко-Угерское, Ладыжинскую и Бурштынскую ТЭЦ, а так же начнутся удары по крупным промышленным предприятиям.
Президент РФ Владимир Путин недавно сказал, что на удары ВСУ по российским АЭС Россия может ответить зеркально.
Похоже, что настал удобный момент для погружения Украины в блэкаут для обеспечения масштабного наступления в зоне СВО. Россия за прошедший год наладила производство дронов, их модернизировала, и вкупе с ракетами и ослаблением украинской ПВО, их удары по украинской энергосистеме имеют катастрофический разрушительный эффект.
Масштабный блэкаут выведет из строя стационарные узлы связи и ретрансляторы ВСУ, зарядку аккумуляторов для раций, планшетов (с системами типа "Крапива" или Delta) и дронов на передовой. В связи с этим замедлится передача разведданных, снизится точность артиллерийских ударов, нарушится координация между подразделениями и управление ими. Станут невозможными мобилизационные мероприятия.
Крупные стационарные системы ПВО требуют значительного энергоснабжения. При отсутствии электричества их боеготовность падает. Перебои в энергоснабжении замедляют логистику, влияют на ремонт техники и работу штабов всех уровней. Постоянные отключения электричества разрушают и без того ослабленную украинскую промышленность, включая остатки ВПК. Это сделает Украину ещё более зависимой от поставок оружия из-за рубежа, которого спонсорам Киева самим не хватает.
