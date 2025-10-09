Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ

Россия наносит массированные удары по украинской энергетической и газовой системе. Это не только ответ на удары по российским объектам, но и подготовка к масштабному наступлению в зоне СВО.

Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

Газовая система Украины висит на волоске

3 октября российские ВКС нанесли ещё один сильный удар по газодобывающим объектам группы "Нафтогаз". Генеральный директор "Нафтогаза" заявил, что объекты в Харьковской и Полтавской областях "были поражены 35 ракетами, многие из которых были баллистическими, а также 60 дронами", цитирует The Washington Post.

По данным Bloomberg, удары, начавшиеся два месяца назад, уже уничтожили около 60 процентов газового производства страны и потребуется закупить 4,4 миллиарда кубометров газа до конца зимы (20 процентов годового потребления страны). Но так как бюджет Украины дефицитный, то искать там деньги будут либо в виде международной помощи, либо в виде банковских кредитов. Речь может идти о миллиардах долларов дополнительных расходов только на закупку газа. Украинское издание "Страна" пишет, что на это потребуется от 800 млн до 1,2 млрд евро. Причём цена в последние дни начала расти — после того как Киев вышел с заявками на покупку больших объемов газа.

У ЕС есть деньги в специальном фонде для Украины — 50 млрд евро на период до 2027 года, но помощь уже расписана, а оказать её в экстренном порядке очень трудно из-за согласований между десятками доноров и учреждений.

Украина предупреждена о наступлении чёрной зимы

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что киевский режим получил через посредников в Турции предупреждение от России, что если через неделю удары по российской инфраструктуре не прекратятся, то ВКС РФ уничтожат распределительные газовые станции на Западной Украине и основное ПГХ в Бильче-Волицко-Угерское, Ладыжинскую и Бурштынскую ТЭЦ, а так же начнутся удары по крупным промышленным предприятиям.

Президент РФ Владимир Путин недавно сказал, что на удары ВСУ по российским АЭС Россия может ответить зеркально.

ВСУ не смогут удержать фронт в условиях блэкаута

Похоже, что настал удобный момент для погружения Украины в блэкаут для обеспечения масштабного наступления в зоне СВО. Россия за прошедший год наладила производство дронов, их модернизировала, и вкупе с ракетами и ослаблением украинской ПВО, их удары по украинской энергосистеме имеют катастрофический разрушительный эффект.

Масштабный блэкаут выведет из строя стационарные узлы связи и ретрансляторы ВСУ, зарядку аккумуляторов для раций, планшетов (с системами типа "Крапива" или Delta) и дронов на передовой. В связи с этим замедлится передача разведданных, снизится точность артиллерийских ударов, нарушится координация между подразделениями и управление ими. Станут невозможными мобилизационные мероприятия.

Крупные стационарные системы ПВО требуют значительного энергоснабжения. При отсутствии электричества их боеготовность падает. Перебои в энергоснабжении замедляют логистику, влияют на ремонт техники и работу штабов всех уровней. Постоянные отключения электричества разрушают и без того ослабленную украинскую промышленность, включая остатки ВПК. Это сделает Украину ещё более зависимой от поставок оружия из-за рубежа, которого спонсорам Киева самим не хватает.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина энергетика ракетные удары
Старый холодильник — новая жизнь: 7 способов превратить металлолом в дачное вдохновение
Не всегда просто воздух: что тело пытается сказать с помощью повторяющейся отрыжки
Зал даёт свободу, группа — азарт: как выбрать формат тренировки, который не забросишь
Ягода, внутри которой живёт лёд: зачем шикша хранит тайну вечной мерзлоты
