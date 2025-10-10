Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Космические перехватчики против России и Китая: США начали гонка, которую невозможно выиграть

4:07
Программа Space-Based Interceptor, разработку которой начала американская Космическая сила, может радикально изменить стратегический баланс, считают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О перспективах и проблемах "космического щита" США авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

спутники Starlink
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

После того как Космические силы США объявили о публикации запроса на создание прототипов в рамках программы Space-Based Interceptor, направленной на разработку первой в мире орбитальной системы перехвата баллистических ракет, возникли серьезные вопросы о последствиях этого шага для стратегического баланса сил. Три потенциальных противника Вашингтона — Китай, Россия и Северная Корея — располагают межконтинентальными баллистическими ракетами, способными поражать цели на территории США.

Все три государства разработали гиперзвуковые планирующие боевые блоки для своих арсеналов, хотя в случае КНДР они пока ограничены ракетами малой, средней и промежуточной дальности. Поскольку такие блоки считаются практически неуязвимыми при повторном входе в атмосферу, программа Space-Based Interceptor нацелена на их уничтожение еще на этапе разгона, когда ракета находится над территорией противника, двигается медленнее и менее маневренна. Тем не менее остаются серьезные сомнения в реализуемости этой концепции.

Значение программы особенно велико с учетом крайне ограниченных возможностей нынешней американской системы ПРО против межконтинентальных ракет. Единственная система, способная перехватывать такие цели, — Ground Based Midcourse Defence (GMD) — располагает всего 44 перехватчиками, причем для надежного уничтожения одной боеголовки требуется не менее трех. Межконтинентальные ракеты северокорейского типа Хвасон-17, по оценкам, несут по четыре индивидуально наводимых боевых блока, тогда как более крупные ракеты Китая и России — свыше двенадцати. Это делает возможным перегрузку системы даже при ограниченном ударе. Условия проведения испытаний GMD также вызывают сомнения в ее надежности.

Создаваемая взамен программа Next Generation Interceptor (NGI) предусматривает стоимость одного перехватчика в 498 миллионов долларов, что делает защиту от МБР экономически неподъемной.

Хотя системы GMD и NGI считаются полностью неспособными перехватывать ракеты с гиперзвуковыми блоками, что придает программе Space-Based Interceptor потенциально революционное значение, новая система столкнется с еще большими финансовыми трудностями. Ее ключевым преимуществом является то, что уничтожение ракеты на этапе разгона позволяет нейтрализовать цель до отделения боевых блоков, то есть один космический перехват может заменить от четырех до двенадцати наземных. Однако колоссальные расходы на выведение оборудования на орбиту станут главным фактором удорожания проекта.

Кроме того, огромное количество современных межконтинентальных ракет, находящихся на вооружении России, а также быстрый рост ядерных арсеналов Китая и КНДР делают почти неизбежным, что защита от масштабного удара останется недостижимой. Концентрация большого числа перехватчиков на орбитальных спутниках создаст уязвимость перед растущими возможностями противоспутникового оружия.

Хотя укрепление обороны континентальной части США все чаще становится приоритетом на случай возможного конфликта с крупным противником, создание действенной защиты от масштабной атаки современными МБР исторически оставалось невыполнимой задачей. Именно поэтому реализуемость программы Space-Based Interceptor вызывает серьезные сомнения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
