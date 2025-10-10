Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Истребители J-16 ВВС Китая перехватили американский F-22 у побережья страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы сравнили возможности двух самолетов и разобрали, почему "Раптор" может оказаться в проигрыше.

F-22 Raptor
Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-22 Raptor

Истребители J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, по сообщениям государственных СМИ и пилотов, перехватили вражеский истребитель пятого поколения у прибрежных вод Китая в 2024 году. Это стало последним из серии инцидентов между двумя самыми мощными авиационными флотами в мире. Хотя тип вражеского самолета официально не назывался, в Восточной Азии эксплуатируются только два иностранных истребителя пятого поколения — F-22 и F-35.

При этом подтверждается, что "этот тип больше не появлялся у побережья Китая", тогда как F-35 замечался там не раз, что делает крайне вероятным, что речь шла именно об F-22. Сравнение возможностей J-16 и F-22 дает важное представление о технологических тенденциях в авиации: первый считается одним из самых совершенных истребителей четвертого поколения, а второй — самым старым и наименее продвинутым представителем пятого поколения.

Если бой происходит в ближнем воздушном бою, основным преимуществом F-22 являются его двигатели с отклоняемым вектором тяги, позволяющие выполнять экстремальные маневры, недоступные другим западным самолетам. Этот истребитель уникален для Запада своей способностью преодолевать собственную критическую линию подъемной силы и продолжать управляемый полет даже при "сваливании" и потере высоты.

J-16 не оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, однако считается одним из самых маневренных самолетов в мире среди тех, кто ими не обладает. Он унаследовал выдающиеся летные качества от советского Су-27 — самого маневренного истребителя времен холодной войны, но получил значительно более современный планер с широким использованием композитных материалов, улучшенные двигатели и более совершенную систему управления полетом.

F-22 сохраняет преимущество в ближней маневренности, что может давать его пилотам возможность занять выгодную позицию для атаки. Однако у него есть серьезный недостаток, который ставит его в невыгодное положение против большинства современных самолетов. Хотя каждый F-22 несет пару ракет AIM-9X с возможностью захвата цели под большими углами, он остается единственным истребителем XXI века без шлемной системы целеуказания. Это заставляет пилотов буквально "тыкать носом" самолета в цель для наведения, тогда как J-16 оснащен ракетами PL-10 с превосходящими характеристиками и полноценной системой шлемного прицеливания.

Кроме того, двухместная компоновка J-16 позволяет оператору вооружения выполнять прицеливание, когда пилот испытывает перегрузку, что является преимуществом перед одноместным F-22.

Тесты, проведенные еще во времена холодной войны, неоднократно доказывали, что возможность захвата цели под большими углами дает решающее преимущество в ближнем бою. Наиболее известным примером стали испытания бывших восточногерманских МиГ-29 против западных самолетов, где наличие этой функции обеспечивало МиГам подавляющее превосходство.

Таким образом, при столкновении с самолетом вроде J-16, оснащенным современными системами прицеливания, отсутствие подобных возможностей у F-22 может свести его преимущества в маневренности на нет и сделать бой крайне односторонним — в пользу китайской машины.

Факт, что китайские пилоты в среднем проводят в небе больше часов, чем их американские коллеги, также играет значимую роль. Хотя будущее F-22 остается неопределенным, существует вероятность, что самолет в итоге получит систему шлемного прицеливания — что позволило бы ему представлять куда более серьезную угрозу в ближнем воздушном бою.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша пентагон military watch magazine
