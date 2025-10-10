Именно Трамп заложил основу для начала СВО на Украине, поставляя ВСУ оружие и вводя санкции против РФ. Сейчас стали ясны его мотивы "миротворца".
Президент США Дональд Трамп для Кремля долго был фигурой, олицетворявшей потенциал для соглашений, которые ослабят конфронтацию с НАТО и приведут к взаимовыгодным проектам. Убеждение основывалось на утверждении Трампа, что "война на Украине" — "это вина Байдена, если бы я был президентом, этого бы не случилось".
Но после того как президент США разрешил Зеленскому идти на Москву и пообещал поставить ВСУ "Томагавки", он всё больше выглядит как типичный американский империалист, чьи замаскированные планы изначально были направлены против России. Именно Трамп принял ряд решений в свою первую каденцию, которые подготовили почву для того, что экс-президент Джо Байден продолжил в 2022 году.
До Трампа администрация экс-президента Барака Обамы предоставляла Украине исключительно нелетальную помощь: бронежилеты, приборы ночного видения, рации, палатки, медицинское оборудование и т. д. Обама отказывался поставлять летальное оружие, опасаясь эскалации конфликта. В декабре 2017 года администрация Трампа приняла принципиальное решение разрешить поставки летального оружия Украине. Это была кардинальная смена курса.
Администрация Трампа в первую каденцию отметилась поставками:
Именно Трамп, как он сам хвастается, "прикончил" "Северный поток — 2" введением санкций против газопровода и выговорами тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Я часто приходил к Ангеле и говорил: "Подождите минутку, мы тратим все эти деньги, чтобы защитить вас от России, а вы платите России миллиарды долларов в месяц. Что это за сделка?" - сказал Трамп.
Мотивы его заявлений о необходимости "закончить войну" на Украине сейчас выглядят как попытка перед выборами на внутриамериканском политическом поле заручиться поддержкой ультраконсерваторов (МAGA). Однако после выборов в приоритетах другая поддержка — спонсоров любого американского президента, ВПК США. Не важно, кто сидит в Овальном кабинете: демократ или республиканец, — система, завязанная на "американскую исключительность, заставит любого из них действовать против России. Об этом говорит консенсус в конгрессе по вопросу необходимости "победы Украины" и "поражения России", контакты на парламентском уровне (на уровне народов) между РФ и США и вовсе отсутствуют.
Россия в ловушку "любезного" Трампа не попала, СВО продолжается, и стало понятно, что иллюзий питать не надо: СВО была своевременной и единственно верной мерой противодействия расширению НАТО — куда уж дальше, чем база в Очакове.
Украина — лишь плацдарм в прокси-войне Запада против России, который един в цели её развала, есть лишь разногласия по взносам деньгами. Поэтому РФ вынуждена:
