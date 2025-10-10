Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Именно Трамп заложил основу для начала СВО на Украине, поставляя ВСУ оружие и вводя санкции против РФ. Сейчас стали ясны его мотивы "миротворца".

Противотанковая ракета "Джавелин"
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division is licensed under U.S. military or Department of Defense
Противотанковая ракета "Джавелин"

Трамп, а не Байден кардинально изменил характер американской помощи ВСУ

Президент США Дональд Трамп для Кремля долго был фигурой, олицетворявшей потенциал для соглашений, которые ослабят конфронтацию с НАТО и приведут к взаимовыгодным проектам. Убеждение основывалось на утверждении Трампа, что "война на Украине" — "это вина Байдена, если бы я был президентом, этого бы не случилось".

Но после того как президент США разрешил Зеленскому идти на Москву и пообещал поставить ВСУ "Томагавки", он всё больше выглядит как типичный американский империалист, чьи замаскированные планы изначально были направлены против России. Именно Трамп принял ряд решений в свою первую каденцию, которые подготовили почву для того, что экс-президент Джо Байден продолжил в 2022 году.

До Трампа администрация экс-президента Барака Обамы предоставляла Украине исключительно нелетальную помощь: бронежилеты, приборы ночного видения, рации, палатки, медицинское оборудование и т. д. Обама отказывался поставлять летальное оружие, опасаясь эскалации конфликта. В декабре 2017 года администрация Трампа приняла принципиальное решение разрешить поставки летального оружия Украине. Это была кардинальная смена курса.

Администрация Трампа в первую каденцию отметилась поставками:

  • противотанковых ракет Javelin;
  • патрульных катеров типа Mark VI с противокорабельными ракетами;
  • снайперских винтовок (например, Barrett M82), пулемётов, гранатомётов и большого количества боеприпасов к стрелковому оружию;
  • БПЛА-разведчиков RQ-11 Raven;
  • артиллерийских радиолокационных станций (РЛС) AN/TPQ-36 Firefinder и AN/TPQ-49, которые позволяют определять местонахождение артиллерии по траектории полёта снарядов;
  • оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Трамп заставил немцев уничтожить "Северный поток — 2"

Именно Трамп, как он сам хвастается, "прикончил" "Северный поток — 2" введением санкций против газопровода и выговорами тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Я часто приходил к Ангеле и говорил: "Подождите минутку, мы тратим все эти деньги, чтобы защитить вас от России, а вы платите России миллиарды долларов в месяц. Что это за сделка?" - сказал Трамп.

Мотивы его заявлений о необходимости "закончить войну" на Украине сейчас выглядят как попытка перед выборами на внутриамериканском политическом поле заручиться поддержкой ультраконсерваторов (МAGA). Однако после выборов в приоритетах другая поддержка — спонсоров любого американского президента, ВПК США. Не важно, кто сидит в Овальном кабинете: демократ или республиканец, — система, завязанная на "американскую исключительность, заставит любого из них действовать против России. Об этом говорит консенсус в конгрессе по вопросу необходимости "победы Украины" и "поражения России", контакты на парламентском уровне (на уровне народов) между РФ и США и вовсе отсутствуют.

Россия вынуждена ужесточить цели на Украине

Россия в ловушку "любезного" Трампа не попала, СВО продолжается, и стало понятно, что иллюзий питать не надо: СВО была своевременной и единственно верной мерой противодействия расширению НАТО — куда уж дальше, чем база в Очакове.

Украина — лишь плацдарм в прокси-войне Запада против России, который един в цели её развала, есть лишь разногласия по взносам деньгами. Поэтому РФ вынуждена:

  1. вести СВО жёстче, создавая буферную зону с целью отодвинуть границу дальше от российских городов;
  2. нанести превентивные удары по центрам принятия решений на Украине;
  3. ужесточить цели — теперь речь может идти о полной капитуляции и демилитаризации Украины, чтобы она никогда не могла быть использована для атак на Россию.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы всу нато барак обама дональд трамп соединённые штаты америки
