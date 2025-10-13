Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной

3:32
Силовые структуры » Военные новости

Российская оборонная промышленность готовится начать выпуск новой модификации основного боевого танка Т-90М2, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О модернизации легендарной машины и планах по наращиванию танкового производства авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Основной боевой танк Т-90МС
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Основной боевой танк Т-90МС

Российский оборонный сектор готовится запустить в производство новый класс основного боевого танка — Т-90М2. Планируется, что первые десять единиц будут собраны на заводе "Уралвагонзавод" в 2026 году. Согласно опубликованным данным, новая машина получит переработанное боевое отделение с усовершенствованной трансмиссией, увеличенные видеодисплеи для улучшения ситуационной осведомленности экипажа, а также улучшенные возможности движения задним ходом, которые ранее считались слабым местом танка.

Пока неизвестно, будут ли существующие Т-90М модернизированы до стандарта Т-90М2 или новая версия полностью заменит базовую модель на производстве. При этом возможности базового Т-90М уже заметно возросли: с конца 2024 года он оснащается первой российской системой активной защиты "Арена-М".

Танк Т-90М впервые поступил на вооружение в апреле 2020 года и стал первым российским образцом, который значительно превзошел лучшие советские модели, такие как Т-80УК. Среди ключевых улучшений — использование динамической защиты "Реликт", современные системы управления огнем с тепловизорами третьего поколения, новый автомат заряжания и пушка 2А46М-4, способная применять удлиненные бронебойные снаряды с повышенной пробивной способностью. В отличие от прежних версий, в Т-90М экипаж полностью изолирован от боекомплекта, а защита автомата заряжания значительно усилена. Машина получила высокие оценки как от военных, так и от гражданских специалистов за эффективность в украинском театре боевых действий.

Согласно оценке Conflict Intelligence Team, опубликованной в июне, российская оборонная промышленность намерена значительно увеличить выпуск танков: планируется достичь уровня 1000 новых машин к середине 2028 года и 3000 — к середине 2035 года. За два года производство было утроено: в 2024 году собрано около 280–300 танков.

При столь масштабных темпах производства ни одна страна в мире не выпускает больше танков, чем Россия, и потому развитие последних модификаций Т-90 имеет серьезные стратегические последствия, особенно для Восточной Европы.

Хотя "Уралвагонзавод" остается единственным предприятием, выпускающим танки в России, уже идут приготовления к возобновлению производства танка Т-80 на заводе "Омсктрансмаш" возле казахстанской границы. Эта более дорогая и маневренная модель была снята с производства в начале 2000-х из-за высокой стоимости. Ожидается, что Т-90М2 и усовершенствованный вариант Т-80 будут выпускаться параллельно на двух заводах.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine
Новости Все >
Билеты дешевле, впечатлений больше: формула отпуска, о которой не расскажут в турагентстве
Соя как новая нефть: Россия нацелена на экспортный прорыв
Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу
Повезло с мужем: Ксения Собчак раскрыла секреты своей жизни с Константином Богомоловым
Из тусклых в зеркальные: маска, которая превращает волосы в струящийся шёлк
Хочешь ведро ягод — копай сейчас: осенняя малина хранит главный секрет весеннего урожая
Когда стены начинают говорить: археологи уверены — Теотиуакан хранил письменность задолго до майя
46 — не приговор: как Джолин Диас превратила фитнес в эликсир молодости
Минимум шерсти, максимум комфорта: 7 собак, которые изменят ваше представление о чистоте
Тормоза шепчут, пока не закричат: как распознать момент просьбы о помощи
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Домашние животные
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Огненная граница империи: найденная крепость раскрыла, как Египет удерживал власть над востоком
Скромная свадьба Распутиной: что заставило певицу пойти на этот шаг после 25 лет вместе
Пенсия Пугачёвой под угрозой? Юрист оценил перспективу оставить Примадонну без выплат
Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Орбита под завалом: спутники сталкиваются, и начинается цепная реакция катастроф
Этот невинный жест разрушает волосы: привычка, которая крадет густоту и блеск
Кира Найтли и скандал вокруг Роулинг: как актриса отреагировала на бойкот Гарри Поттера
Последний шанс заправить бак? Новосибирские АЗС доживают последние дни с бензином
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.