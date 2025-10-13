Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной

3:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская оборонная промышленность готовится начать выпуск новой модификации основного боевого танка Т-90М2, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О модернизации легендарной машины и планах по наращиванию танкового производства авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Основной боевой танк Т-90МС

Российский оборонный сектор готовится запустить в производство новый класс основного боевого танка — Т-90М2. Планируется, что первые десять единиц будут собраны на заводе "Уралвагонзавод" в 2026 году. Согласно опубликованным данным, новая машина получит переработанное боевое отделение с усовершенствованной трансмиссией, увеличенные видеодисплеи для улучшения ситуационной осведомленности экипажа, а также улучшенные возможности движения задним ходом, которые ранее считались слабым местом танка.

Пока неизвестно, будут ли существующие Т-90М модернизированы до стандарта Т-90М2 или новая версия полностью заменит базовую модель на производстве. При этом возможности базового Т-90М уже заметно возросли: с конца 2024 года он оснащается первой российской системой активной защиты "Арена-М".

Танк Т-90М впервые поступил на вооружение в апреле 2020 года и стал первым российским образцом, который значительно превзошел лучшие советские модели, такие как Т-80УК. Среди ключевых улучшений — использование динамической защиты "Реликт", современные системы управления огнем с тепловизорами третьего поколения, новый автомат заряжания и пушка 2А46М-4, способная применять удлиненные бронебойные снаряды с повышенной пробивной способностью. В отличие от прежних версий, в Т-90М экипаж полностью изолирован от боекомплекта, а защита автомата заряжания значительно усилена. Машина получила высокие оценки как от военных, так и от гражданских специалистов за эффективность в украинском театре боевых действий.

Согласно оценке Conflict Intelligence Team, опубликованной в июне, российская оборонная промышленность намерена значительно увеличить выпуск танков: планируется достичь уровня 1000 новых машин к середине 2028 года и 3000 — к середине 2035 года. За два года производство было утроено: в 2024 году собрано около 280–300 танков.

При столь масштабных темпах производства ни одна страна в мире не выпускает больше танков, чем Россия, и потому развитие последних модификаций Т-90 имеет серьезные стратегические последствия, особенно для Восточной Европы.

Хотя "Уралвагонзавод" остается единственным предприятием, выпускающим танки в России, уже идут приготовления к возобновлению производства танка Т-80 на заводе "Омсктрансмаш" возле казахстанской границы. Эта более дорогая и маневренная модель была снята с производства в начале 2000-х из-за высокой стоимости. Ожидается, что Т-90М2 и усовершенствованный вариант Т-80 будут выпускаться параллельно на двух заводах.