Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Самая мощная твердотопливная ракета в мире взлетела — Западу есть о чем тревожиться

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Китай успешно вывел на орбиту самую большую и мощную в мире твердотопливную ракету "Gravity 1", отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О технологическом прорыве Пекина и тревоге на Западе авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребители J-20A ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребители J-20A ВВС Китая

Китайская ракетостроительная компания Orienspace успешно осуществила запуск самой большой и мощной в мире твердотопливной ракеты-носителя "Gravity 1" 11 октября. Тридцатиметровая ракета была запущена с моря у побережья города Хайян провинции Шаньдун и вывела на орбиту один оптический спутник дистанционного зондирования и два экспериментальных спутника. Главный конструктор и руководитель проекта Сюй Гогуан сообщил, что запуск был направлен на дополнительную проверку надежности и возможностей "Gravity 1", а также процедур предстартовой подготовки и полетной последовательности — после предыдущего испытательного запуска с того же места в январе 2024 года.

Запуск состоялся в момент, когда тема космической войны вызывает все больший интерес на фоне роста геополитической напряженности. Американская спутниковая сеть играет ключевую роль в поддержке украинских и западных войск в конфликте против России, тогда как Пентагон предпринимает первые шаги по созданию первой в мире космической противоракетной системы.

Ракета Gravity 1 состоит из трех основных ступеней и четырех боковых ускорителей, все они работают на твердом топливе и оснащены гибкими поворотными соплами для управления полетом. Стартовая масса ракеты составляет 405 тонн, а тяга — 600 тонн, что позволяет выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 6,5 тонн, либо 4,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 500 километров.

Появление более эффективных ракет считается критическим фактором в продолжающейся гонке вооружений в космосе, поскольку позволяет размещать спутники в орбите при меньших затратах. Это существенно влияет на экономическую целесообразность развертывания новых систем вооружений, таких как планируемая американская противоракетная система Космических сил США, ведь размещение таких масс на орбите ранее считалось крайне дорогим. Западные источники отмечают растущую тревогу из-за растущего лидерства Китая в области военных космических технологий, включая разработку спутников, способных поражать другие спутники.

Комментируя возможности "Gravity 1", сооснователь и вице-президент Orienspace Пэн Хаомин заявил:

"Ее грузоподъемность соответствует основным требованиям спутниковых компаний, которым нужны ракеты для развертывания сетей на низких и средних орбитах... Мы создали инфраструктуру в космопорте Хайян для сборки, испытаний и предстартовой подготовки "Gravity 1". Эти объекты, наряду с полностью твердотопливной конструкцией ракеты, позволяют нам проводить запуск в кратчайшие сроки — в экстренных ситуациях, в течение 24 часов".

Компания Orienspace была основана в 2020 году ветеранами государственных космических предприятий. Многие инженеры и конструкторы, задействованные в проекте "Gravity 1", ранее участвовали в программах ракет "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-11", разработанных государственной корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation. Это подчеркивает тесное взаимодействие между частным и государственным секторами Китая, что является ключевым фактором эффективности стратегических отраслей, включая оборонную.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кнр military watch
Новости Все >
Осенний промах оборачивается трещинами: почему деревья страдают без побелки
Огненное крещение Марго Овсянниковой: как съёмки клипа превратились в реальную драму
Плесень под сиденьем, коррозия под кожей: смерть на колёсах маскируется под выгодную покупку
Кашель сдастся без аптек: народные средства, которые работают быстрее микстур
Москву накроет ледяной циклон: жителей ждёт адская неделя
Мир снова жаждет стали: Китай теряет позиции, а Индия берёт реванш
Сборная России против Боливии: главный вопрос перед матчем — кто кого, и с каким счётом
Традиция с изысканным ароматом: холодец из свинины и говядины, как в старинных домах
Подкормка, которую забывают 9 из 10 дачников — именно она делает перцы толстыми и сочными
Удержи Аляску: как семья из Массачусетса построила жизнь мечты за пределами цивилизации
Сейчас читают
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Еда и рецепты
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Популярное
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками

Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.

Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
Огненное крещение Марго Овсянниковой: как съёмки клипа превратились в реальную драму
Плесень под сиденьем, коррозия под кожей: смерть на колёсах маскируется под выгодную покупку
Кашель сдастся без аптек: народные средства, которые работают быстрее микстур
Москву накроет ледяной циклон: жителей ждёт адская неделя
Мир снова жаждет стали: Китай теряет позиции, а Индия берёт реванш
Сборная России против Боливии: главный вопрос перед матчем — кто кого, и с каким счётом
Традиция с изысканным ароматом: холодец из свинины и говядины, как в старинных домах
Подкормка, которую забывают 9 из 10 дачников — именно она делает перцы толстыми и сочными
Удержи Аляску: как семья из Массачусетса построила жизнь мечты за пределами цивилизации
Wi-Fi и розетки на каждой остановке — вот когда это станет реальностью в вашем городе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.