Самая мощная твердотопливная ракета в мире взлетела — Западу есть о чем тревожиться

Китай успешно вывел на орбиту самую большую и мощную в мире твердотопливную ракету "Gravity 1", отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О технологическом прорыве Пекина и тревоге на Западе авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Китайская ракетостроительная компания Orienspace успешно осуществила запуск самой большой и мощной в мире твердотопливной ракеты-носителя "Gravity 1" 11 октября. Тридцатиметровая ракета была запущена с моря у побережья города Хайян провинции Шаньдун и вывела на орбиту один оптический спутник дистанционного зондирования и два экспериментальных спутника. Главный конструктор и руководитель проекта Сюй Гогуан сообщил, что запуск был направлен на дополнительную проверку надежности и возможностей "Gravity 1", а также процедур предстартовой подготовки и полетной последовательности — после предыдущего испытательного запуска с того же места в январе 2024 года.

Запуск состоялся в момент, когда тема космической войны вызывает все больший интерес на фоне роста геополитической напряженности. Американская спутниковая сеть играет ключевую роль в поддержке украинских и западных войск в конфликте против России, тогда как Пентагон предпринимает первые шаги по созданию первой в мире космической противоракетной системы.

Ракета Gravity 1 состоит из трех основных ступеней и четырех боковых ускорителей, все они работают на твердом топливе и оснащены гибкими поворотными соплами для управления полетом. Стартовая масса ракеты составляет 405 тонн, а тяга — 600 тонн, что позволяет выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 6,5 тонн, либо 4,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 500 километров.

Появление более эффективных ракет считается критическим фактором в продолжающейся гонке вооружений в космосе, поскольку позволяет размещать спутники в орбите при меньших затратах. Это существенно влияет на экономическую целесообразность развертывания новых систем вооружений, таких как планируемая американская противоракетная система Космических сил США, ведь размещение таких масс на орбите ранее считалось крайне дорогим. Западные источники отмечают растущую тревогу из-за растущего лидерства Китая в области военных космических технологий, включая разработку спутников, способных поражать другие спутники.

Комментируя возможности "Gravity 1", сооснователь и вице-президент Orienspace Пэн Хаомин заявил:

"Ее грузоподъемность соответствует основным требованиям спутниковых компаний, которым нужны ракеты для развертывания сетей на низких и средних орбитах... Мы создали инфраструктуру в космопорте Хайян для сборки, испытаний и предстартовой подготовки "Gravity 1". Эти объекты, наряду с полностью твердотопливной конструкцией ракеты, позволяют нам проводить запуск в кратчайшие сроки — в экстренных ситуациях, в течение 24 часов".

Компания Orienspace была основана в 2020 году ветеранами государственных космических предприятий. Многие инженеры и конструкторы, задействованные в проекте "Gravity 1", ранее участвовали в программах ракет "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-11", разработанных государственной корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation. Это подчеркивает тесное взаимодействие между частным и государственным секторами Китая, что является ключевым фактором эффективности стратегических отраслей, включая оборонную.