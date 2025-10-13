Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит

Силовые структуры » Военные новости

Между Пакистаном и Афганистаном разразился ожесточённый конфликт. Кто провоцирует столкновения в регионе?

Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане
Фото: flickr.com by isafmedia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бойцы движения "Талибан"* в Афганистане

Пакистан обстрелял Кабул, начались столкновения на границе

Обострение началось с атаки 9 октября: истребители JF-17 Thunder Пакистана нанесли удар по "лагерю террористов" в Кабуле. Затем начались столкновения вдоль всей границы. 12 октября Пакистан сообщил о гибели своих 23 солдат и "более чем 200 террористов". Афганистан — о ликвидации около 80 пакистанских солдат. Это не те потери, о которых надо волноваться как о преддверии войны, но они свидетельствуют о том, что кто-то "мутит воду".

Пакистан пожинает плоды поддержки "Талибана"

При обсуждении вопроса важно различать афганский "Талибан" и пакистанский "Талибан" (ПТ). Оба движения являются родственными и не признают границу с Пакистаном, которая установлена в 1893 году как граница между Британской Индией и Афганистаном. ПТ признан террористической организацией в Пакистане, а "Талибан" в Афганистане — это ныне государственники в стране под названием Исламский Эмират Афганистан. Кабул отрицает свои связи с ПТ и считает терроризм внутренней проблемой Пакистана, и не без основания. Десятилетиями военное руководство Пакистана культивировало и укрывало джихадистские группы "Талибана" как инструмент региональной политики. Однако теперь эти же силы обратились внутрь страны, напрямую нацеливаясь на этнических националистов.

Пакистан считает, что правительство Афганистана позволяет боевикам укрываться на его территории после совершения терактов. Один из них произошёл 2 сентября 2025 года на митинге националистов в Кветте, в результате погибло не менее 14 человек и более 30 получили ранения. Пакистан выслал десятки тысяч афганцев после терактов смертников.

Кому выгодно сделать Южную Азию зоной военных конфликтов

Надо учитывать, что Пакистан пользуется покровительством Китая, а Индия и Афганистан сближаются. Всего за день до обострения пакистано-афганского конфликта министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки посетил Индию и страны объявили о восстановлении дипломатических отношений. Моттаки публично заявил, что Кашмир принадлежит Индии, а не Пакистану. Отметим, что недавно был пограничный конфликт в этом районе между Индией и Пакистаном.

Ситуация в воскресенье, 12 октября, вернулась к норме. Кабул сообщил, что приостановил атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии. Интересно, что Саудовская Аравия, с которой Пакистан недавно заключил военное соглашение по аналогии с пунктом 5 НАТО, отказалась воевать против Афганистана, а призывала стороны к нормализации отношений.

Это наводит на определённые мысли о несерьёзности конфликта, как будто его целью является разжигание вражды между Индией и Китаем. Недавно был дестабилизирован Непал, который находится между Китаем и Индией. Конфликт между азиатскими гигантами, если он разгорится, позволит США укрепить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и может геополитически укрепить Вашингтон. Кроме того, будет иметь вторичный эффект — это ликвидация планов РФ, Ирана и Индии по развитию транспортного коридора "Север — Юг", в том числе в Пакистан через Афганистан.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
