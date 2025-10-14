Новый британский танк рискует повторить судьбу Leopard 2 на Украине: машина устарела еще до выхода

Новый основной боевой танк Challenger 3 может устареть еще до поступления на вооружение, отмечает бывший офицер британской армии и военный обозреватель подполковник Стюарт Кроуфорд в материале для Military Watch Magazine (MWM). В своем анализе, перевод которого публикует Pravda.Ru, он указывает на серьезные недостатки конструкции и концепции британской машины.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Graeme Main is licensed under Open Government Licence version 1.0 Британский танк Challenger 2

Хотя сомнения в программе танка уже давно вызывают споры — особенно из-за крайне скромного объема закупок, всего 148 машин, — Кроуфорд подчеркнул и серьезные недостатки самого проекта. Challenger 3 создается как усовершенствованная версия Challenger 2, принятого на вооружение еще в 1990-х, и, по словам автора, "может представлять собой финальную итерацию уже устаревшей философии танкостроения".

Он добавил: "Современные западные основные боевые танки — Leopard 2, M1A2 Abrams и теперь CR3 — все чаще рассматриваются как слишком крупные, тяжелые, дорогие и уязвимые, чтобы оправдать дальнейшее развитие по традиционным схемам".

По словам Кроуфорда, живучесть нового флота вызывает вопросы, поскольку закупается всего 60 комплексов активной защиты, которыми планируется оснастить все машины. Это, отметил он, выглядит рискованно с учетом опыта Украины, где аналогичные танки испытывают серьезные проблемы с выживаемостью.

Говоря о подвижности, аналитик отметил: "Танк сохраняет двигатель мощностью 1200 лошадиных сил от своего предшественника Challenger 2, который украинские операторы критиковали как недостаточно мощный для его массы. Если CR3 (Challenger 3) приблизится к 80 тоннам в полной боевой конфигурации, возникают вопросы о его мобильности и о том, смогут ли британские средства эвакуации и мостоукладчики справиться с таким весом".

"Традиционная компоновка башни с тремя членами экипажа устарела, когда автозарядные и дистанционные башни уже широко доступны", — отметил Кроуфорд.

По его словам, будущие танки "вероятно, будут следовать модели российского Т-14 'Армата', с экипажем, размещенным в бронированной капсуле внутри корпуса. Такой подход снижает силуэт машины и ее массу". Китайский новый основной боевой танк Type 100, представленный 3 сентября, стал ярким примером этой концепции: он разработан с приоритетом защиты экипажа, легкости и высокой маневренности, отражая тенденции, проявившиеся в украинском конфликте. Считается, что именно пример Type 100, даже в большей степени, чем Т-14, определит направление будущих разработок танков.

Кроуфорд подчеркнул значительные преимущества, которыми обладали советские, украинские и российские танки по сравнению с западными.

"Есть веские основания для перехода к более компактным, легким и дешевым танкам массой 45–50 тонн, — отметил он. — Такие машины могли бы иметь дистанционно управляемые башни, экипажи в защищенных отсеках корпуса, сбалансированную броню и активную защиту от дронов".

В этот диапазон массы попадают все современные советские и российские танки, тогда как западные машины обычно весят 70–80 тонн.

Аргументы Кроуфорда о слабой живучести западных танков подтверждаются боевым опытом в Украине. Американские M1A1 Abrams и немецкие Leopard 2 начали нести тяжелые потери почти сразу после начала боевых действий. К началу июня 2025 года, по оценкам, украинская армия потеряла 87 процентов поставленных из США Abrams — 27 из 31 машин были уничтожены или захвачены, а большинство Leopard 2 выбыло из строя уже к декабрю 2023 года.

Подводя итоги, Кроуфорд задался вопросом: "Возникает стратегическая дилемма — куда Британии двигаться после Challenger 3? Некоторые утверждают, что при таком небольшом количестве машин Великобритании стоит вообще выйти из танкового бизнеса. Другие считают, что более компактная и доступная по цене модель могла бы вернуть армии реальную численность".

Он отметил, что присоединение к общеевропейской программе MARTE может стать оптимальным решением: "Британские компании могли бы внести вклад в создание систем защиты, оптики, двигателей и подвески, обеспечив промышленное участие и внутреннее производство".

По словам Кроуфорда, "Challenger 3 может стать эффективной временной мерой, но он воплощает философию проектирования, которая уже близка к устареванию".

Вне Европы, как отмечается, потенциальной альтернативой могла бы стать кооперация с Южной Кореей в рамках программы K3, поскольку ее предшественник K2 считается сегодня самым совершенным танком, совместимым со стандартами НАТО. Япония и США, другие ведущие союзники Лондона, пока не начали разработку новых поколений основных боевых танков.