Петр Ермилин

США дирижируют ударами дронов по России? Финансовые тайны Пентагона всплывают наружу

4:21
Американские и украинские источники рассказали Financial Times о ключевой роли США в масштабных атаках на российскую энергетику, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как разведка, спутники и специалисты НАТО управляют ударами с территории Украины, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Американские и украинские официальные лица, с которыми побеседовала Financial Times, сообщили, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в продолжающихся атаках на российские энергетические объекты, которые ведутся с территории Украины. Американская разведка используется для того, чтобы украинские операторы дронов могли планировать маршруты и высоты полета, а также выбирать оптимальное время для атак. Кроме того, американские советники определяют приоритетные цели. Источники сообщили, что удары Украины по энергетическим объектам в Вашингтоне рассматриваются как "инструмент" для подрыва российской экономики и давления на Москву с целью заморозить конфликт на условиях, выгодных Западу. Эти откровения появились вскоре после заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что для Москвы "очевидно", что "вся инфраструктура НАТО и США используется для сбора и передачи разведданных украинской стороне".

Страны НАТО, включая Соединенные Штаты, играют центральную роль в содействии украинским атакам на российские цели с самого начала боевых действий в 2022 году. В феврале 2023 года российские власти заявили, что вся спутниковая сеть НАТО работает на поддержку военных усилий Украины. 

За четыре месяца до этого, в октябре 2022 года, газета New York Times сообщала, что "секретная сеть" ЦРУ является ключевым элементом конфликта, отмечая, что США создали на территории Украины "тайную сеть военных и шпионов, которые спешат обеспечивать поставки оружия, разведданных и обучение... Сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве, управляя значительной частью разведданных, которыми США делятся с украинскими силами".

Издание отмечало, что "следы их скрытой логистики, обучения и разведподдержки ощутимы на поле боя."

"Коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работают внутри Украины... обучая и консультируя украинские войска, а также обеспечивая прямой канал для поставок оружия и другой помощи", — добавляла газета, подчеркивая "масштаб секретной операции по поддержке Украины, которая разворачивается".

Признаки такого западного участия за последние три года значительно усилились, включая растущую зависимость от западных боевиков на передовой.

В марте 2025 года Министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания и Франция сыграли центральную роль в одной из последних украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру, а именно на трубопровод "Суджа".

"Наведение и навигация обеспечивались французскими спутниками, а британские специалисты вводили координаты целей и производили пуск... Команда поступила из Лондона", — отметило министерство.

Западные официальные лица все чаще выражают поддержку крупным атакам на российскую гражданскую инфраструктуру, в некоторых случаях открыто заявляя о цели — сделать целые регионы непригодными для жизни. В операции участвуют спутники и самолеты, наземные специалисты, управляющие сложной техникой, а также поставки ракет, компонентов для дронов, промышленных экспертов и финансирование.

Российская Служба внешней разведки заявила, что конечной целью Запада является давление на Россию с целью добиться заморозки конфликта, чтобы Украина смогла восстановить свои силы и впоследствии возобновить боевые действия на более выгодных для себя условиях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
