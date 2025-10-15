США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков

7:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне бесконечных обсуждений вопроса передачи "Томагавков" Украине вышла новость о появлении нового наземного носителя этих ракет. Теперь многое встаёт на свои места и становится в целом понятна концепция боевого применения "Томагавков" с территории Украины". Значит, будем усиливать наше ПВО, как заявил президент Путин.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Interior Communications Electrician Fireman Roderick Eubanks/Released, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USS Barry (DDG-52) launching a Tomahawk missile in support of Operation Odyssey Dawn

Да, тема "Томагавков", действительно, вызвала небывалый ажиотаж и горячую дискуссию среди экспертов, пожалуй, даже похлеще, чем перед передачей Украине самолётов F-16. Это состояние в медийном пространстве известный журналист Михаил Леонтьев очень точно и едко назвал "томагавканьем". Впрочем так всегда происходит в пики возбуждения Украиной новой волны карго-культа с её верой в "чудо-оружие".

Мы тоже эту тему осветили, насколько возможно подробнее, трезво и критически.

Но в сухом остатке была неясность, какие установки будут использоваться для запуска "Томагавков", если они будут переданы Украине. Собственно, по причине неопределённости этот процесс и выглядел как "томагавканье". Но, похоже, этот "лай" скоро закончится.

Накануне зарубежные военные порталы опубликовали новость — американская компания Oshkosh представила новую наземную установку для запуска крылатых ракет "Томагавк" под названием Oshkosh X-MAV — Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle. Примерно можно перевести как "тяжёлый многоцелевой автономный транспорт". Произошло это событие на выставке вооружений AUSA 2025 в Вашингтоне.

В качестве платформы для установки используется распространённое в армии США пятиосное колёсное шасси грузовика Oshkosh PLS. Этот тягач уже давно стал типовой платформой как для перевозки габаритных грузов, например, в виде стандартного шестиметрового контейнера, так и для размещения различных видов вооружения.

В частности, установка Typhon, о которой ранее рассказывалось тоже в контексте "Томагавков", также базируется на этой платформе только в версии четырёхосного седельного тягача для полуприцепа.

Представленный на выставке образец будет нести пакет из четырёх ракет "Томагавк", и в этом прослеживается определённый замысел разработчиков. Пусковую установку Typhon в армии США восприняли как не очень удачный продукт. По крайней мере, такие мнения встречаются в зарубежной специализированной прессе. Платформа оказалась не очень мобильной. По габаритам — явно длиннее нового образца. К тому же приходится позиционировать пусковой контейнер в вертикальное положение, что тоже требует больше времени для подготовки к боевой работе.

Да и на поле боя такой длинный автопоезд явно будет сложно скрыть, хотя с виду и не скажешь, что это какой-то боевой ракетный комплекс, скорее, он похож на длинномер.

Ни о каких характеристиках нового комплекса не сообщается. Да и понятно, что характеристики здесь определяются самой ракетой "Томагавк". Но ещё важны и такие параметры, как время развёртывания в боевое положение — насколько быстро комплекс откроет огонь с колёс. И обратный процесс — перевод в походное состояние. Но можно предположить, что этот показатель будет близок к 20 секундам, как у HIMARS.

Судя по тому, что новая установка представлена на международной выставке, вероятно, производитель рассчитывает на коммерческий успех своего изделия не только в ограниченном сегменте армии США, но и в экспортной перспективе.

К тому же новая пусковая установка это не единичное изделие, продиктованное исключительно "хотелками" Киева.

В одном пакете с носителем "Томагавков" представлены ещё две платформы:

одна — лёгкая беспилотная для запуска беспилотных же ударных систем Switchblade и для размещения комплекса РЭБ Titan C-UAS, имеет название Light Multi-Mission Autonomous Vehicle (L-MAV); вторая — Medium Multi-Mission Autonomous Vehicle (M-MAV) — средняя платформа; предназначена для запуска ракет, применяемых комплексом HIMARS, включая дальнобойные ATACMS.

Как мы видим, общее в этих названиях — многоцелевой автономный транспорт, меняется только класс — лёгкий, средний и тяжёлый. То есть вся эта линейка платформ подчинена единой концепции боевого применения.

Несложно понять, что новое семейство пусковых установок призвано улучшить мобильность ракетных подразделений и создать возможность для использования на более низком армейском уровне. Если раньше такие средства мы бы отнесли к оперативно-тактическому и даже стратегическому уровню, то теперь видим стремление понизить статус ракетных установок, приблизить их к решению задач непосредственно на поле боя и в оперативной глубине. Хотя мы понимаем, что для киевского режима ценность такого ракетного вооружения именно в его дальнобойных возможностях.

Такая адаптация тяжёлых ракетных вооружений под нужды подразделений низового уровня не является чем-то революционным. Это обычная логика развития вооружений на протяжении веков. Когда-то в стрелковой роте не было ни одного пулемёта, а теперь если это рота на БМП-3, то это моторизованное подразделение и у него десяток автоматических орудий калибра 30 мм и столько же калибра 100 мм.

Огневая мощь низовых полевых подразделений растёт и будет расти. Тяжёлые вооружения становятся мобильнее и доступнее для применения даже операторами с невысокой квалификацией.

В контексте презентации новых американских пусковых установок стоит отметить статус выставки вооружений AUSA 2025. В ней участвует более 4000 человек, более 750 экспонентов из 92 стран мира. Здесь мировое оборонное сообщество собирается, чтобы определить будущее национальной безопасности.

Как заявляют организаторы выставки, это не просто выставка, а стратегическая платформа, объединяющая военачальников, новаторов в отрасли, политиков и международные делегации. Участники получают эксклюзивную информацию о приоритетах армии США, знакомятся с передовыми технологиями и участвуют в эффективном нетворкинге с ключевыми лицами, принимающими решения.

Также эта выставка позиционируется как "золотой стандарт оборонной промышленности".

Подводя итоги, можно сказать, что передача "Томагавков" Украине — это вопрос уже не из области фантастики, как ранее многие считали именно из-за отсутствия наземных носителей. Лишний раз США доказывают стратегическую глубину своих замыслов. Не просто так Вашингтон выходил из ДРСМД в 2019 году. Именно тем соглашением были запрещены наземные установки для ракет с дальностью более 500 километров. Теперь мы видим результат хорошо выполненного американским ВПК домашнего задания. То, что всплывает на поверхность сейчас, — всё это было предусмотрительно заготовлено гораздо раньше.