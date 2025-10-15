Когда щит стал дырявым: эффективность Patriot на Украине рухнула до катастрофических 6%

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что американские системы ПВО MIM-104 Patriot больше не способны эффективно отражать российские удары, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О падении эффективности с 42 до 6 процентов и причинах такого провала авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко предупредил, что американские системы дальнего радиуса действия MIM-104 Patriot, поставляемые в страну членами НАТО, больше не способны обеспечивать эффективную защиту от российских атак. Он заявил, что эффективность этих систем "упала с 42% до 6%" в последнее время, объяснив это обновлением программного обеспечения российских баллистических ракет, которое повысило их скорость и маневренность при подлете к цели.

Эти данные подтверждают заявления украинских и западных чиновников, сделанные несколькими днями ранее, о том, что эффективность Patriot против ракетных ударов систем "Искандер-М" и "Кинжал" снизилась до всего лишь шести процентов. Романенко намекнул, что проблему усугубляет и то, что Украина "не располагает достаточным количеством батарей Patriot", поэтому низкий процент перехвата становится особенно критичным.

В начале октября начальник отдела коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что служба сталкивается с растущими трудностями при перехвате российских баллистических ракет, отметив способность ракет следовать по новым траекториям полета и более сложным маршрутам.

"Это усложняет работу Patriot, потому что система действует в автоматическом режиме при перехвате баллистических ракет. Становится труднее вычислить точку, где ракета-перехватчик столкнется с вражеской ракетой или подорвет ее вблизи", — заявил он.

Пониженные квазибаллистические траектории ракет 9К720 из комплекса "Искандер-М" и их авиационных аналогов, запускаемых с истребителей МиГ-31И в составе системы "Кинжал", давно считались серьезным вызовом для систем противовоздушной обороны. Пуски из разных направлений дополнительно осложняют задачу, и Игнат подчеркнул:

"Если баллистическая ракета может подойти с разных направлений, одна система не сможет ее обнаружить… Необходимо иметь несколько систем, несколько радаров, которые смогут засечь цели и прикрыть город с разных сторон."

Даже против более простых баллистических атак боевые результаты Patriot на протяжении десятилетий оставляли желать лучшего. Когда система впервые была применена в 1991 году против иракских ракет "Скад-Б", расследования показали, что она проявила себя крайне слабо.

Подкомитет Палаты представителей США по законодательству и национальной безопасности тогда сообщил: "Ракетная система Patriot не была тем выдающимся успехом в войне в Персидском заливе, в который общественность США была заставлена поверить. Существует мало доказательств того, что Patriot поразила больше чем несколько иракских ракет "Скад", и даже эти случаи вызывают сомнение. Общественность и Конгресс были введены в заблуждение категоричными заявлениями об успехе, сделанными представителями администрации и компании Raytheon во время и после войны".

В 1992 году военный отчет показал, что из 158 выпущенных ракет 45 процентов были запущены по ложным целям. Исследование начала 1990-х годов, проведенное Теодором Постолом из Массачусетского технологического института, показало:

"Показатель перехвата Patriot во время войны в Персидском заливе был крайне низким. Доказательства из предварительных исследований указывают, что этот показатель может быть значительно ниже 10 процентов, возможно, даже ноль".

В его исследовании отмечалось, что даже "самые примитивные противники" могли легко уклоняться от перехвата.

Несмотря на надежды, что эффективность системы улучшится после модернизации, она не смогла перехватить самодельные баллистические ракеты, запущенные йеменскими боевиками по Саудовской Аравии в 2017 году, а также последующие атаки на важные объекты в 2019-м.

Ограниченные возможности Patriot даже против этих более простых ракет давно вызывали серьезные сомнения относительно ее способности перехватывать современные российские ракеты, оснащенные продвинутыми средствами преодоления ПВО. Эти ограничения позволили российским вооруженным силам использовать системы "Искандер-М" для уничтожения комплексов Patriot в ходе нескольких успешных ударов, что еще больше усугубило их нехватку.