Петр Ермилин

Китай воюет в будущем: новый танк Type 100 научился думать сам

4:59
Силовые структуры » Военные новости

Китай представил новейший танк Type 100, который стал символом перехода к эпохе "сетевой войны", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как эта машина делает западные проекты вроде Challenger 3 и AbramsX устаревшими еще до выхода в серию, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Китайский танк Type 99 MBT
Фото: wikimedia commons by Max Smith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайский танк Type 99 MBT

После представления нового класса китайских основных боевых танков Type 100 3 сентября государственные СМИ раскрыли новые детали его возможностей и то, как его конструкция учитывает уроки украинского театра боевых действий, готовя армию к совершенно новому этапу бронетанковых сражений. Это произошло на фоне растущих сомнений западных аналитиков в том, что такие программы, как Challenger 3 и AbramsX, могут устареть еще до поступления на вооружение. Новые зарубежные разработки, как отмечают эксперты, во многом будут ориентироваться именно на пример Type 100.

Новый китайский танк оснащен оптическими, инфракрасными и радиолокационными датчиками, объединенными в единую сеть связи, которая соединяет его с авиацией, артиллерией и подразделениями радиоэлектронной борьбы. Эти возможности сетевой войны были испытаны в ходе недавних учений, где экипажи с помощью интерфейсов дополненной реальности поражали цели за пределами визуальной видимости.

Type 100 уделяет особое внимание обмену данными, активной защите и многоуровневому взаимодействию с другими родами войск. Китайские военные аналитики называют это частью более широкой тенденции к созданию единой боевой сети, в которой танки становятся узлами интегрированной системы, а не изолированными боевыми единицами.

Во время недавних батальонных учений командир танка Сун Юнмин особо отметил преимущества, которые дают экипажу возможности видеть и атаковать цели со всех направлений и на гораздо больших дистанциях. По его словам, это полностью изменило суть бронетанковых боев — от ближнего столкновения к дальнему поражению. Другой командир по фамилии Юань, заявил, что новый танк позволяет ему координировать действия не только с собственным батальоном, но и с подразделениями других видов войск.

В ходе новых комплексных учений Type 100 действовал совместно с системами реактивной артиллерии, подразделениями РЭБ и разведывательными беспилотниками. При этом танк сохранил относительно легкую и мобильную конструкцию, пожертвовав массой брони и калибром пушки. Демонстрация на украинском фронте того, что современные танки крайне редко ведут прямые дуэли, усилила аргументы в пользу перехода с 125-мм на менее мощные 105-мм орудия. Это делает машины значительно легче и позволяет возить больше боеприпасов.

Современные бронебойные и управляемые боеприпасы при этом могут дать Type 100 возможность пробивать даже сильно защищенные цели, несмотря на меньший калибр. Однако его сетевые возможности позволяют использовать сенсоры и каналы связи для наведения высокоточного артиллерийского огня или ударов барражирующими боеприпасами при столкновении с продвинутыми противниками.

Type 100 применяет как активные, так и многоспектральные системы защиты. Две системы активной обороны GL-6 с четырьмя фазированными радиолокационными панелями обеспечивают круговое обнаружение угроз — от противотанковых ракет и гранатометов до боеприпасов с верхней атакой. Лазерные приемники, ультрафиолетовые сенсоры и многодиапазонные оптические датчики создают дополнительные уровни защиты от управляемого вооружения.

Корпус и башня выполнены из неправильных многоугольных панелей, что снижает вероятность попадания. В отличие от западных, российских и корейских танков, экипаж Type 100 размещен в бронированных капсулах внутри корпуса. Это стало возможным благодаря совершенствованию автоматов заряжания и технологий дистанционно управляемых башен, что значительно повышает выживаемость.

Необитаемая башня также позволила увеличить запас боекомплекта и снизить массу танка — по тому же принципу, который ранее использовался в нереализованном российском проекте Т-14.

Разработка Type 100 отражает общий тренд, при котором оборонная промышленность Китая выходит в мировые лидеры сразу в нескольких областях. Ни одна другая страна пока не приблизилась к созданию столь технологически продвинутого танка и, вероятно, не сможет сделать это в течение ближайшего десятилетия.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
