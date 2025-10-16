Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Герань теперь видит все: как российский дрон становится заменой штурмовикам и летчикам

2:53
Силовые структуры » Военные новости

Одноразовые дроны "Герань" продемонстрировали способность поражать подвижные цели у передовой, становясь эффективной близкой авиационной поддержкой и усиливая давление на ПВО и логистику. Об этом пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Одноразовые дроны "Герань" продемонстрировали новую способность поражать динамические подвижные цели у передовой и с ростом числа их применений стали обеспечивать непосредственную авиационную поддержку наземных сил России. Успехи этих дронов имеют далеко идущие последствия за пределами украинского театра военных действий, в то время как будущее близкой авиационной поддержки остаётся под вопросом, а полезность традиционных штурмовиков вроде американского A-10 и советского Су-25 серьёзно снижена из-за прогресса систем ПВО.

Рост способности одноразовых дронов динамически обнаруживать как стационарные, так и подвижные цели на территории Украины аналитики называют возможным переломным моментом. Интеграция простых каналов передачи данных в такие самолеты, находящихся в зоне видимости, делает "Герань" особенно эффективными при поражении тыловой логистики, артиллерийских батарей и средств ПВО. Эти аппараты также начали использоваться для сброса противотанковых мин ПТМ-3 по маршрутам снабжения Украины, что было впервые подтверждено в августе, а их радиус действия до 1000 километров позволяет минировать глубокие тылы за линией фронта. Дроны начали оказывать всё более заметное влияние на конфликт с сентября 2022 года, когда их впервые стали применять после закупок в Иране.

Помимо улучшения тактических возможностей "Герань", расширение производства стало ключевым фактором, обеспечившим достаточное количество аппаратов для ударов по низкоценным целям на поле боя. The Economist сообщал в мае, что выпуск "Герани" увеличился более чем в десять раз — с 300 в месяц до более чем 100 в день, а промышленность тогда была, по сообщениям, на пути к производству 500 в сутки. При производстве по лицензии в России этот аппарат называется "Герань-2".

Расширение производства стало основной причиной усиления давления на ПВО Украины; Financial Times в мае отмечала: "Россия теперь производит ракеты и дроны быстрее, чем расходует их, создавая запасы и усиливая давление на растянутую оборону Украины". Стоимость каждого такого дрона составляет менее $30 000, что делает их очень дешёвым инструментом для точечных ударов. 

