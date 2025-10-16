Су-35 и его новые клыки: истребитель, который не оставляет врагу шансов

Российские истребители Су-35 стали ключевым оружием для уничтожения украинских воздушных и наземных целей, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о роли этих самолетов в ходе специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

Вооруженные силы России используют истребители Су-35 для поиска и уничтожения вражеских воздушных и наземных целей в зоне украинского конфликта, задействуя ряд уникальных возможностей этих самолетов.

Пресс-служба государственной корпорации "Ростех" сообщила: "Широкий арсенал, включающий различные типы ракет и боеприпасов, открывает возможности для поражения воздушных и наземных целей на больших и средних дистанциях. Су-35С эффективно охотится на цели противника в зоне специальной военной операции. Самолет востребован в войсках, и мы планомерно поставляем эти машины в Воздушно-космические силы".

В сообщении отмечались продвинутая авионика, мощное вооружение и высокая маневренность, обеспечивающие успех боевых вылетов.

Считается, что Су-35 сбил больше воздушных целей, чем любой другой истребитель, созданный после холодной войны. Одним из самых известных эпизодов стала атака 5 марта 2022 года, когда эти самолеты, по сообщениям, уничтожили четыре украинских Су-27 возле города Житомира. Среди других сбитых целей — еще несколько Су-27, а также МиГ-29, ударные Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и множество беспилотников различных типов. Потерь в воздушных боях у Су-35 не зафиксировано, хотя как минимум три машины были сбиты украинской ПВО за три с половиной года конфликта.

Несмотря на то что Су-35 изначально создавался как истребитель завоевания господства в воздухе, его вторичные функции по поражению наземных целей активно используются для ударов, включая подавление систем ПВО противника.

В мае генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что ведутся работы по расширению производства Су-35 для ускоренного пополнения российского парка и выполнения крупных экспортных заказов. С начала года новыми покупателями самолетов стали Алжир, Иран и Эфиопия. В конце июля подтвердилось, что Су-35 получил новую ракету с радиолокационным наведением Р-77М, что значительно сократило разрыв между его возможностями ведения боя за пределами визуальной дальности и показателями лучших китайских и американских истребителей.

Тем не менее, в целом Су-35 все еще уступает ведущим иностранным аналогам — китайским J-16, J-35 и J-20, а также американскому F-35: его радар менее совершенен, в конструкции используется меньше композитных материалов, а системы передачи данных и вооружение ближнего боя далеки от самых современных стандартов. Предполагается, что Россия компенсирует эти различия, применяя Су-35 в тесной связке с наземными системами противовоздушной обороны.